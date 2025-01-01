- Alert
CryptDecode
CryptEncode()에 의 해 변환된 배열에서 데이터의 역 변환을 수행.
|
int CryptEncode(
매개변수
메서드
[in] 데이터 변환 메서드. ENUM_CRYPT_METHOD 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
data[]
[in] 소스 배열.
key[]
[in] 키 배열.
result[]
[out] 대상 배열.
값 반환
대상 배열의 바이트 양 또는 오류의 경우 0. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 기능을 호출.
예:
|
input string InpKey = "ABCDEFG"; // 암호화 키
추가 참조