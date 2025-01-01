데이터베이스로 작업

데이터베이스 작업을 위한 기능은 널리 사용되고 사용이 간편한 SQLite 엔진을 적용합니다. 이 엔진의 편리한 기능은 전체 데이터베이스가 사용자 PC 하드 디스크의 단일 파일에 있다는 것입니다.

이 기능을 사용하면 테이블을 편리하게 생성하고, 여기에 데이터를 추가하고 수정 및 샘플링을 단순 SQL 요청을 사용하여 수행할 수 있습니다:

모든 형식에서 거래 내역 및 시세 수신,

최적화 및 테스트 결과 저장,

다른 분석 패키지와 데이터 준비 및 교환,

MQL5 애플리케이션 설정 및 상태를 저장.

데이터베이스 작업 기능을 사용하면 가장 반복적인 대용량 데이터 배열 처리 작업을 SQL 요청으로 대체할 수 있으므로 복잡한 루프 및 비교를 프로그래밍 하는 대신 DatabaseExecute/DatabasePrepare 호출을 사용할 수 있습니다. DatabaseReadBind 기능을 사용하여 조회 결과를 미리 작성된 구조로 손쉽게 얻을 수 있습니다. 이 기능을 통해 단일 통화 내에서 모든 기록 필드를 한 번에 읽을 수 있습니다.

읽기, 쓰기 및 수정을 가속화하기 위해 DATABASE_OPEN_MEMORY 플래그를 사용하여 RAM에서 데이터베이스를 열거나 생성할 수 있으며, 이러한 데이터베이스는 특정 애플리케이션에서만 사용할 수 있고 공유되지 않습니다. 하드 디스크에 위치한 데이터베이스로 작업할 때는 DatabaseTransactionBegin/DatabaseTransactionCommit/DatabaseTransactionRollback을 사용하여 대량 데이터 삽입/변경 사항을 트랜잭션으로 묶어야 합니다. 이는 프로세스를 수백 번 가속화됩니다.

이 기능을 사용하려면 SQLite: MQL5의 SQL 데이터베이스 네이티브 처리 문서를 참조하십시오.