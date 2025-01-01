문서화섹션
MQL5 リファレンスチャート操作ChartWindowOnDropped 

ChartWindowOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 하위 창의 숫자(인덱스)를 반환. 0은 주 차트 창을 의미합니다.

int  ChartWindowOnDropped();

값 반환

int 유형의 값.

예를 들어:

   int myWindow=ChartWindowOnDropped();
   int windowsTotal=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   Print("스크립트가 # 창에서 실행되고 있습니다"+myWindow+
         ". 차트의 전체 창 "+ChartSymbol()+":",windowsTotal);

추가 참조

ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped, ChartXOnDropped, ChartYOnDropped