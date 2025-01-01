MQL5 リファレンスチャート操作ChartWindowOnDropped
ChartWindowOnDropped
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 하위 창의 숫자(인덱스)를 반환. 0은 주 차트 창을 의미합니다.
|
int ChartWindowOnDropped();
값 반환
int 유형의 값.
예를 들어:
|
int myWindow=ChartWindowOnDropped();
추가 참조
ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped, ChartXOnDropped, ChartYOnDropped