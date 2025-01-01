행렬과 벡터

행렬은 double, float 또는 복소수의 2차원 배열입니다.

벡터는 double, float 또는 복소수의 1차원 배열입니다. 벡터는 벡터가 수직인지 수평인지 구분하지 않습니다. 수직인지 수평인지의 구분은 사용 컨텍스트에서 결정됩니다. 예를 들어 벡터 연산 Dot의 경우 왼쪽 벡터가 수평이고 오른쪽 벡터가 수직이라고 가정합니다. 유형 표시가 필요한 경우 1행 또는 1열 행렬을 사용할 수 있습니다. 하지만 이것은 일반적으로 필요하지 않습니다.

행렬과 벡터는 데이터를 저장하는 메모리를 동적으로 할당합니다. 그러나 행렬과 벡터는 차원이 있는 데이터 유형과 같은 특정한 속성을 가진 객체입니다. 행렬 및 벡터 속성은 vector_a.Size(), matrix_b.Rows(), vector_c.Norm(), matrix_d.Cond() 등과 같은 메서드를 사용하여 얻을 수 있습니다. 모든 차원은 변경될 수 있습니다.

행렬을 생성하고 초기화할 때는 소위 정적 메소드가 사용됩니다(이는 클래스의 정적 메소드와 유사함). 예: matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix: :Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full(), vector::Full(), matrix::Tri().

현재로서는 이 개발 방향이 아직 완성되지 않습니다. 이로 인해 행렬 및 벡터 연산은 복합 데이터 유형의 사용을 의미하지 않습니다.

MQL5는 행렬 및 벡터를 DLL로 전달하는 것을 지원합니다. 이를 통해 외부 변수에서 관련 유형을 활용하는 함수를 가져올 수 있습니다.

행렬과 벡터는 버퍼에 대한 포인터로 DLL에 전달됩니다. 예를 들어 float 유형의 행렬을 전달하려면 DLL에서 내보낸 함수의 해당 매개변수가 float 유형의 버퍼 포인터를 가져야 합니다.

MQL5

#import "mmlib.dll"

bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float> &A, const matrix<float> &B, ulong M, ulong N, ulong K, float alpha, float beta);

#import

C++

extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)

버퍼 외에도 올바른 처리를 위해 행렬 및 벡터의 크기를 전달해야 합니다.

모든 행렬 및 벡터의 메서드는 아래에 알파벳순으로 나열되어 있습니다.