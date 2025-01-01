문서화섹션
디버깅할 때 프로그램 중단점.

void  DebugBreak();

값 반환

반환 값 없음.

주의

MQL5 프로그램의 실행은 프로그램이 디버깅 모드에서 시작된 경우에만 중단됨. 이 기능은 변수의 값을 보거나 추가 단계 실행을 위해 사용할 수 있습니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- F5를 사용하여 파일을 컴파일합니다.
//--- 디버깅 모드에서 i == j이면 DebugBreak() 문자열에서 중지합니다.  
   for(int i=0,j=20i<20i++,j--)
     {
      if(i==j)
         DebugBreak();
     }
  }