MQL5 リファレンス共通関数DebugBreak
DebugBreak
디버깅할 때 프로그램 중단점.
void DebugBreak();
값 반환
반환 값 없음.
주의
MQL5 프로그램의 실행은 프로그램이 디버깅 모드에서 시작된 경우에만 중단됨. 이 기능은 변수의 값을 보거나 추가 단계 실행을 위해 사용할 수 있습니다.
예:
//+------------------------------------------------------------------+