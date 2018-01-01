//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTesterInit_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "OnTesterInit() 핸들러 포함 샘플 EA,"

#property description "다음의 값과 제한이 있는 "

#property description "최적화 중 입력 설정"



input double lots=0. 1; // 롯 단위 볼륨

input double kATR=3; // ATR에서의 시그널 캔들 길이

input int ATRperiod=20; // ATR 지표 기간

input int holdbars=8; // 포지션을 유지할 막대 수

input int slippage=10; // 허용가능 저하

input bool revers=false; // 시그널을 반전시킬까요?

input ulong EXPERT_MAGIC=0; // EA's MagicNumber

//--- ATR 지표 핸들 보관용

int atr_handle;

//--- 여기에 마지막 ATR 값과 캔들 바디를 저장할 것입니다.

double last_atr,last_body;

datetime lastbar_timeopen;

double trade_lot;

//--- 최적화 시작 시간 기억

datetime optimization_start;

//--- 최적화 종료 후 차트에 지속 시간 표시

string report;

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterInit 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterInit()

{

//--- 최적화할 입력 값을 설정

ParameterSetRange("lots",false,0.1,0,0,0);

ParameterSetRange("kATR",true,3.0,1.0,0.3,7.0);

ParameterSetRange("ATRperiod",true,10,15,1,30);

ParameterSetRange("holdbars",true,5,3,1,15);

ParameterSetRange("slippage",false,10,0,0,0);

ParameterSetRange("revers",true,false,false,1,true);

ParameterSetRange("EXPERT_MAGIC",false,123456,0,0,0);

Print("초기값 및 최적화 파라미터 제한이 설정됨");

//--- 최적화 시작 기억

optimization_start=TimeLocal();

report=StringFormat("%s: optimization launched at %s",

__FUNCTION__,TimeToString(TimeLocal(),TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

//--- 차트 및 터미널 저널에 메시지 표시

Print(report);

Comment(report);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterDeinit 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterDeinit()

{

//--- 최적화 기간

string log_message=StringFormat("%s: optimization took %d seconds",

__FUNCTION__,TimeLocal()-optimization_start);

PrintFormat(log_message);

report=report+"\r

"+log_message;

Comment(report);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 글로벌 변수 최적화

last_atr=0;

last_body=0;

//--- 알맞은 볼륨 설정

double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;

//--- ATR 지표 핸들 생성

atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);

if(atr_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: iATR 생성 실패, 에러 코드 %d",__FUNCTION__,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- EA 초기화 성공

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 틱 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- 거래 시그널

static int signal=0; // +1은 매수 시그널을, -1은 매도 시그널을 의미합니다

//--- 'holdbars' 막대 보다 이전에 오픈된 포지션을 확인 후 마감합니다

ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);

//--- 새 막대 점검

if(isNewBar())

{

//--- 시그널 유무를 확인

signal=CheckSignal();

}

//--- netting 포지션이 오픈한 경우 시그널을 스킵합니다 - 시그널 마감까지 대기하십시오

if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)

{

signal=0;

return; // NewTick 이벤트 핸들러를 종료하고 새 막대가 나타나기 전에 마켓에 진입하지 마십시오

}

//--- 헷징 계정의 경우, 각 포지션은 별도로 보유 및 마감합니다

if(signal!=0)

{

//--- 매수 시그널

if(signal>0)

{

PrintFormat("%s: 매수 시그널! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

//--- 매도 시그널

if(signal<0)

{

PrintFormat("%s: 매도 시그널! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

}

//--- OnTick 함수 종료

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 새 거래 신호 점검 |

//+------------------------------------------------------------------+

int CheckSignal()

{

//--- 0은 시그널이 없음을 의미합니다

int res=0;

//--- 끝에서 두번째의 완성된 막대에서 ATR 값 획득 (막대 인덱스는 2)

double atr_value[1];

if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)

{

last_atr=atr_value[0];

//--- 최근에 마감된 막대의 데이터를 MqlRates 타입 배열로 가져옵니다.

MqlRates bar[1];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)

{

//--- 최근 완성된 막대에서 바 몸체 크기를 계산

last_body=bar[0].close-bar[0].open;

//--- 최근 바 몸체(인덱스 1)이 이전 ATR 값(인덱스 2)을 초과하면 거래 시그널이 수신됩니다

if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)

res=last_body>0?1:-1; // 상향 캔들에 대해선 양의 값

}

else

PrintFormat("%s: 최근 막대 수령에 실패! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

}

else

PrintFormat("%s: ATR 지표 값 수신 실패! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

//--- 역거래 모드가 활성화된 경우

res=revers?-res:res; // 필요한 경우 시그널을 역방향으로(1이 아닌 -1을 반환하고 그 반대로도 반환)

//--- 거래 시그널 값을 반환

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 새 막대가 나타나면 'true'를 반환 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar(const bool print_log=true)

{

static datetime bartime=0; // 현재 막대의 오픈 시간 저장

//--- 0바의 오픈 시간 획득

datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);

//--- 오픈 시간이 변경된 경우, 새 막대가 도착한 것입니다

if(bartime!=currbar_time)

{

bartime=currbar_time;

lastbar_timeopen=bartime;

//--- 로그에서의 새 막대의 오픈 시간에 데이터 표시

if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))

{

//--- 새 막대를 열고 메시지를 표시

PrintFormat("%s: new bar on %s %s opened at %s",__FUNCTION__,_Symbol,

StringSubstr(EnumToString(_Period),7),

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- 최근 틱의 데이터 획득

MqlTick last_tick;

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

//--- 마지막 틱 시간 표시(밀리초)

PrintFormat("Last tick was at %s.%03d",

TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);

}

//--- 새로운 막대가 있습니다

return (true);

}

//--- 새로운 막대가 없습니다

return (false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 지정된 볼륨으로 시장 가격으로 구매 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- 시장 가격에 매수

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 지정된 수량으로 시장 가격으로 판매 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- 시장 가격에 매도

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 막대에서 유지 시간별로 포지션 마감 |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

int total=PositionsTotal(); // 오픈 포지션의 수

//--- 오픈 포지션 반복

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- 포지션 매개 변수

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // 포지션 티켓

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // 심볼

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // 포지션 MagicNumber

datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // 포지션 오픈 시간

int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // 몇 개 막대 전에 포지션이 오픈되었는지



//--- MagicNumber와 심볼이 일치하는 동안 포지션의 수명이 이미 큰 경우

if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)

{

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // 소수 자릿수

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // 포지션 볼륨

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // 포지션 유형

string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);

StringToLower(str_type); // 올바른 메시지 형식을 위해 텍스트 대소문자를 낮춤

PrintFormat("클로즈 포지션 #%I64u %s %s %.2f",

position_ticket,position_symbol,str_type,volume);

//--- 주문 유형을 설정하고 거래 요청을 전송

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

else

MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 거래 요청을 준비 후 전송 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)

{

//--- 구조 선언 및 초기화

MqlTradeRequest request={0};

MqlTradeResult result={0};

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(type==ORDER_TYPE_BUY)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- 요청 파라미터

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // 거래 작업 유형

request.position =pos_ticket; // 마감의 경우 포지션 티켓

request.symbol =Symbol(); // 심볼

request.volume =volume; // 볼륨

request.type =type; // 주문 유형

request.price =price; // 거래 가격

request.deviation=slip; // 가격에서 허용 가능한 편차

request.magic =magicnumber; // 주문 MagicNumber

//--- 요청 전송

if(!OrderSend(request,result))

{

//--- 실패에 대한 데이터 표시

PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f error %d",

request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());

return (false);

}

//--- 성공적 작업 통지

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

return (true);

}