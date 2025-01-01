문서화섹션
MQL5 リファレンス端末のグローバル変数GlobalVariableGet 

GlobalVariableGet

클라이언트 터미널의 기존 글로벌 변수 값을 반환. 함수의 2가지 변수가 있습니다.

1. 글로벌 변수의 값을 즉시 반환.

double  GlobalVariableGet(
   string  name      // 글로벌 변수 이름
   );

 
2. 함수 실행의 성공 여부에 따라 true 또는 false를 반환합니다. 성공하면 클라이언트 터미널의 글로벌 변수가 두 번째 매개변수에서 참조로 전달된 변수에 배치됩니다.

bool  GlobalVariableGet(
   string  name,              // 글로벌 변수 이름
   double& double_var         // 이 변수에는 글로벌 변수의 값이 포함됩니다
   );

매개변수

이름

[in]  글로벌 변수 이름.

double_var

[out]  클라이언트 터미널의 글로벌 변수에 저장된 값을 수락하는 double 유형의 대상 변수입니다.

값 반환

오류가 발생한 경우 기존 글로벌 변수의 값 또는 0. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError()호출하십시오.

주의

글로벌 변수는 마지막 사용 후 4주 동안 클라이언트 터미널에 존재하면 자동으로 삭제됩니다.