- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoTick
함수는 MqlTick 유형의 변수에서 지정된 심볼의 현재 가격을 반환.
|
bool SymbolInfoTick(
매개변수
심볼
[in] 심볼 이름.
틱
[out] 마지막 가격 업데이트의 현재 가격 및 시간을 저장할 MqlTick 유형의 구조에 대한 링크.
값 반환
성공하면 함수가 true를 반환하고, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다.
예:
|
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"