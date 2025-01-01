문서화섹션
MQL5 リファレンス市場情報SymbolInfoTick 

SymbolInfoTick

함수는 MqlTick 유형의 변수에서 지정된 심볼의 현재 가격을 반환.

bool  SymbolInfoTick(
   string    symbol,     // 심볼 이름
   MqlTick&  tick        // 구조에 대한 참조
   );

매개변수

심볼

[in]  심볼 이름.

[out]  마지막 가격 업데이트의 현재 가격 및 시간을 저장할 MqlTick 유형의 구조에 대한 링크.

값 반환

성공하면 함수가 true를 반환하고, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다.

예:

#define SYMBOL_NAME "EURUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 차원 1의 MqlTick 구조 유형을 사용하여 배열을 선언합니다.
   MqlTick tick[1]={};
   
//--- SYMBOL_NAME 심볼의 최신 가격을 MqlTick 구조로 가져옵니다.
   if(!SymbolInfoTick(SYMBOL_NAMEtick[0]))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- 얻은 데이터를 저널로 보냅니다.
   PrintFormat("Latest price data for the '%s' symbol:"SYMBOL_NAME);
   ArrayPrint(tick);
   /*
  결과:
   Latest price data for the 'EURUSDsymbol:
                    [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
   [02024.05.17 23:58:54 1.08685 1.08695 0.0000        0 1715990334319       6       0.00000
   */
  }