FileReadString
이 함수는 파일에 있는 파일 포인터의 현재 위치에서 문자열을 읽습니다.
string FileReadString(
Parameters
file_handle
[in] FileOpen()에서 반환된 파일 설명자.
length=-1
[in] 읽을 문자 수.
반환 값
Line read (string).
참고
bin 파일에서 읽을 때. 읽을 문자열의 길이를 지정해야 합니다. txt 파일에서 읽을 때는 문자열 길이가 필요하지 않으며, 문자열은 현재 위치에서 라인 피드 문자 "\r\n"까지 읽힙니다. CSV 파일에서 읽을 때는 문자열 길이도 필요하지 않습니다. 문자열은 현재 위치에서 가장 가까운 구분 기호 또는 텍스트 문자열 끝 문자까지 읽힙니다.
파일이FILE_ANSI 플래그로 열리면, 라인 읽기가 Unicode로 변환됩니다.
예 (FileWriteInteger 함수에 대한 예제를 실행한 후 얻은 파일이 여기에 사용됩니다)
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수 창을 표시합니다
