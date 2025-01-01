문서화섹션
이 함수는 숫자의 심볼 표시가 포함된 문자열을 double 유형의 숫자로 변환.

double  StringToDouble(
   string  value      // 문자열
   );

매개변수

[in] 문자열은 숫자의 심볼을 나타냄.

값 반환

double 유형의 값.

 

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 변환할 문자열
   string str = "12345.54321";
//--- 입력 문자열을 실수인 double형 변수로 변환합니다.
   double converted=StringToDouble(str);
//--- 결과 숫자를 소수점 이하 8자리까지 저널에 정확하게 표시합니다.
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the real number %.8f"strconverted);
   /*
   result:
   The string '12345.54321is converted to the real number 12345.54321000
   */
  }

추가 참조

NormalizeDouble, Real types (double, float), Typecasting