- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayReverse
지정된 인덱스로 시작하는 배열의 지정된 요소 수를 반대로 적용.
|
bool ArrayReverse(
매개변수
array[]
[in][out] 배열.
start=0
[in] 인덱스 배열의 반전은 다음에서 시작.
count=WHOLE_ARRAY
[in] 반전된 요소의 수. WHOLE_ARRAY이면, 모든 배열 요소가 지정된 start 인덱스에서 시작하여 배열 끝까지 역방향으로 이동합니다.
반환 값
성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환.
참고
ArraySetAsSeries() 기능은 배열 요소를 물리적으로 이동하지 않습니다. 대신, 인덱스 방향만 거꾸로 변경하여 시계열에서처럼 요소에 대한 액세스를 정렬합니다. ArrayReverse() 함수는 배열 요소를 물리적으로 이동하여 배열이 "역방향"이 되도록 합니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
추가 참조
ArrayInsert, ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree, ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries