- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
version
MetaTrader 5 터미널 버전을 반환합니다.
|
version()
반환 값
MetaTrader 5 터미널 버전, 빌드 및 릴리즈 날짜를 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.
참고
version() 함수는 터미널 버전, 빌드 및 릴리즈 날짜를 다음 세 값의 튜플로서 반환합니다.
|
Type
|
Description
|
샘플 값
|
integer
|
MetaTrader 5 터미널 버전
|
500
|
integer
|
Build
|
2007
|
string
|
Build release date
|
'25 Feb 2019'
예:
|
import MetaTrader5 as mt5
