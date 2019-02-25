import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시

print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)



# MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정

if not mt5.initialize():

print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())

quit()



# MetaTrader 5 버전에서 데이터 표시

print(mt5.version())



# 연결 상태, 서버 이름 및 거래 계정의 데이터를 '있는 그대로' 표시

print(mt5.terminal_info())

print()



# 딕셔너리 형태로 속성 가져오기

terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()

# 딕셔너리를 데이터프레임으로 변환하여 출력

df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])

print("terminal_info() as dataframe:")

print(df[:-1])



# MetaTrader 5 터미널 연결 종료

mt5.shutdown()





Result:

MetaTrader5 패키지 작성자: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 패키지 버전: 5.0.29

[500, 2367, '23 Mar 2020']

TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...



terminal_info() as dataframe:

속성 값

0 community_account True

1 community_connection True

2 connected True

3 dlls_allowed False

4 trade_allowed False

5 tradeapi_disabled False

6 email_enabled False

7 ftp_enabled False

8 notifications_enabled False

9 mqid False

10 build 2367

11 maxbars 5000

12 codepage 1251

13 ping_last 77881

14 community_balance 707.107

15 retransmission 0

16 company MetaQuotes Software Corp.

17 name MetaTrader 5

18 language Russian

19 path E:\ProgramFiles\MetaTrader 5

20 data_path E:\ProgramFiles\MetaTrader 5

