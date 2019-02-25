문서화섹션
version

MetaTrader 5 터미널 버전을 반환합니다.

version()

반환 값

MetaTrader 5 터미널 버전, 빌드 및 릴리즈 날짜를 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.

참고

version() 함수는 터미널 버전, 빌드 및 릴리즈 날짜를 다음 세 값의 튜플로서 반환합니다.

Type

Description

샘플 값

integer

MetaTrader 5 터미널 버전

500

integer

Build

2007

string

Build release date

'25 Feb 2019'

예:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정
if not mt5.initialize():
    print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())
    quit()
 
# MetaTrader 5 버전에서 데이터 표시
print(mt5.version())
 
# 연결 상태, 서버 이름 및 거래 계정의 데이터를 '있는 그대로' 표시
print(mt5.terminal_info())
print()
 
# 딕셔너리 형태로 속성 가져오기
terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()
# 딕셔너리를 데이터프레임으로 변환하여 출력
df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])
print("terminal_info() as dataframe:")
print(df[:-1])
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 종료
mt5.shutdown()
 
 
Result:
MetaTrader5 패키지 작성자:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 패키지 버전:  5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...
 
terminal_info() as dataframe:
                속성                         값
0       community_account                          True
1    community_connection                          True
2               connected                          True
3            dlls_allowed                         False
4           trade_allowed                         False
5       tradeapi_disabled                         False
6           email_enabled                         False
7             ftp_enabled                         False
8   notifications_enabled                         False
9                    mqid                         False
10                  build                          2367
11                maxbars                          5000
12               codepage                          1251
13              ping_last                         77881
14      community_balance                       707.107
15         retransmission                             0
16                company     MetaQuotes Software Corp.
17                   name                  MetaTrader 5
18               language                       Russian
19                   path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
20              data_path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
 

