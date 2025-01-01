문서화섹션
렌더링을 위한 셰이더 설정.

bool  DXShaderSet(
   int  context,      // 그래픽 컨텍스트 핸들
   int  shader        // 셰이더 핸들
   );

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

셰이더

[in] DXShaderCreate()에 생성된 셰이더의 핸들.

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

주의

렌더링에 여러 유형의 셰이더를 동시에 사용할 수 있습니다(정점, 지오메트리 및 픽셀1).