MQL5 リファレンスDirectXの操作DXShaderSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderSet
렌더링을 위한 셰이더 설정.
|
bool DXShaderSet(
매개변수
컨텍스트
[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.
셰이더
[in] DXShaderCreate()에 생성된 셰이더의 핸들.
값 반환
실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.
주의
렌더링에 여러 유형의 셰이더를 동시에 사용할 수 있습니다(정점, 지오메트리 및 픽셀1).