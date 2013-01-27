- initialize
Python과의 통합을 위한 MetaTrader 모듈
MQL5는 금융 시장에서 고성능 트레이딩 애플리케이션을 개발하기 위해 고안되었으며, 알고리즘 트레이딩에 사용되는 다른 전문 언어 중에서 비교할 수 없습니다. MQL5 프로그램의 구문과 속도는 가능한 한 С++에 가까우며, OpenCL 및 MS 비쥬얼 스튜디오와의 통합이 지원됩니다. 통계, 퍼지 로직 및 ALGLIB 라이브러리도 사용할 수 있습니다. MetaEditor 개발 환경은 "스마트" 기능 가져오기 기능을 통해 기본적으로 .NET 라이브러리 지원하므로 특별한 래퍼 개발이 필요하지 않습니다. 타사 C++ DLL도 사용할 수 있습니다. С++ 소스 코드 파일(CPP 및 H)은 편집기에서 직접 편집하여 DLL로 컴파일할 수 있습니다. 사용자의 PC에 설치된 마이크로소프트 비쥬얼 스튜디오를 이를 위해 사용할 수 있습니다.
Python은 스크립트 및 애플리케이션 개발을 위한 현대적인 고급 프로그래밍 언어입니다. 여기에는 머신러닝, 프로세스 자동화, 데이터 분석 및 시각화를 위한 여러 라이브러리가 포함되어 있습니다.
Python용 MetaTrader 패키지는 MetaTrader 5 터미널에서 프로세서 간 통신을 통해 교환 데이터를 쉽고 빠르게 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 방식으로 수신된 데이터는 통계 계산 및 기계 학습에 추가로 사용될 수 있습니다.
명령줄에서 패키지 설치:
pip install MetaTrader5
명령줄에서 패키지 업데이트:
pip install --upgrade MetaTrader5
MetaTrader 5 및 Python 통합 기능
Function
Action
MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정
MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정
이전에 설정한 MetaTrader 5 터미널 연결을 닫습니다
MetaTrader 5 터미널 버전 반환
마지막 오류에 대한 데이터 반환
현재 거래 계정에 대한 정보를 가져옵니다
연결된 MetaTrader 5 터미널의 상태 및 매개 변수를 가져옵니다
MetaTrader 5 터미널에 있는 모든 금융상품의 수
MetaTrader 5 터미널에서 모든 금융상품을 가져옵니다
지정된 금융상품에 대한 데이터을 가져옵니다
지정된 금융상품에 대한 마지막 틱을 가져옵니다
MarketWatch 창에서 기호를 선택하거나 창에서 기호를 제거합니다
MetTrader 5 터미널을 특정 심볼에 대한 Market Depth 변경 이벤트에 등록합니다.
지정된 기호에 대한 Market Depth 항목이 포함된 BookInfo 튜플을 반환합니다.
지정된 심볼에 대한 MetaTrader 5 터미널 Market Depth 변경 이벤트 구독 취소
지정된 날짜부터 MetaTrader 5 터미널에서 막대를 가져옵니다
지정된 인덱스에서 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 막대를 가져옵니다
MetaTrader 5 터미널에서 지정된 날짜 범위의 막대를 가져옵니다
지정된 날짜부터 MetaTrader 5 터미널에서 틱을 가져옵니다
MetaTrader 5 터미널에서 지정된 날짜 범위에 대한 틱을 가져옵니다
활성 주문 수를 가져옵니다
심볼 또는 티켓별로 필터링할 수 있는 기능으로 활성 주문을 가져옵니다
지정된 거래 작업을 수행할 계정 통화의 마진 반환
지정된 거래 작업에 대한 계정 통화로 수익 반환
다음에 대한 계정 통화로 수익 반환: 지정된 거래 작업
거래 작업을 수행하기 위한 요청 전송
오픈 포지션 수를 가져옵니다
심볼 또는 티켓별로 필터링할 수 있는 오픈 포지션을 가져옵니다
지정된 간격 내에 거래 기록의 주문 수를 가져옵니다
티켓 또는 포지션별로 필터링할 수 있는 기능으로 거래 내역에서 주문을 가져옵니다
지정된 간격 내에 거래 기록의 거래 수를 가져옵니다
티켓 또는 직급별로 필터링할 수 있는 기능으로 거래 기록에서 거래를 가져옵니다
Python을 MetaTrader 5에 연결하는 예
- Python 3.8 최신 버전 다운로드 하기 : https://www.python.org/downloads/windows
- Python을 설치할 때 명령줄에서 Python 스크립트를 실행할 수 있도록 하려면 "Add Python 3.8 to PATH%"를 체크하십시오.
- 명령줄에서 MetaTrader 5 모듈 설치
pip install MetaTrader5
- matplotlib 및 pandas 패키지 추가
pip install matplotlib
- 테스트 스크립트 실행
from datetime import datetime
- 데이터 및 차트를 가져옵니다
[2, 'MetaQuotes-Demo', '16167573']