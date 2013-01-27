Python과의 통합을 위한 MetaTrader 모듈

MQL5는 금융 시장에서 고성능 트레이딩 애플리케이션을 개발하기 위해 고안되었으며, 알고리즘 트레이딩에 사용되는 다른 전문 언어 중에서 비교할 수 없습니다. MQL5 프로그램의 구문과 속도는 가능한 한 С++에 가까우며, OpenCL 및 MS 비쥬얼 스튜디오와의 통합이 지원됩니다. 통계, 퍼지 로직 및 ALGLIB 라이브러리도 사용할 수 있습니다. MetaEditor 개발 환경은 "스마트" 기능 가져오기 기능을 통해 기본적으로 .NET 라이브러리 지원하므로 특별한 래퍼 개발이 필요하지 않습니다. 타사 C++ DLL도 사용할 수 있습니다. С++ 소스 코드 파일(CPP 및 H)은 편집기에서 직접 편집하여 DLL로 컴파일할 수 있습니다. 사용자의 PC에 설치된 마이크로소프트 비쥬얼 스튜디오를 이를 위해 사용할 수 있습니다.

Python은 스크립트 및 애플리케이션 개발을 위한 현대적인 고급 프로그래밍 언어입니다. 여기에는 머신러닝, 프로세스 자동화, 데이터 분석 및 시각화를 위한 여러 라이브러리가 포함되어 있습니다.

Python용 MetaTrader 패키지는 MetaTrader 5 터미널에서 프로세서 간 통신을 통해 교환 데이터를 쉽고 빠르게 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 방식으로 수신된 데이터는 통계 계산 및 기계 학습에 추가로 사용될 수 있습니다.

명령줄에서 패키지 설치:

pip install MetaTrader5

명령줄에서 패키지 업데이트:

pip install --upgrade MetaTrader5

MetaTrader 5 및 Python 통합 기능

Function Action initialize MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정 login MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정 shutdown 이전에 설정한 MetaTrader 5 터미널 연결을 닫습니다 version MetaTrader 5 터미널 버전 반환 last_error 마지막 오류에 대한 데이터 반환 account_info 현재 거래 계정에 대한 정보를 가져옵니다 terminal_Info 연결된 MetaTrader 5 터미널의 상태 및 매개 변수를 가져옵니다 symbols_total MetaTrader 5 터미널에 있는 모든 금융상품의 수 symbols_get MetaTrader 5 터미널에서 모든 금융상품을 가져옵니다 symbol_info 지정된 금융상품에 대한 데이터을 가져옵니다 symbol_info_tick 지정된 금융상품에 대한 마지막 틱을 가져옵니다 symbol_select MarketWatch 창에서 기호를 선택하거나 창에서 기호를 제거합니다 market_book_add MetTrader 5 터미널을 특정 심볼에 대한 Market Depth 변경 이벤트에 등록합니다. market_book_get 지정된 기호에 대한 Market Depth 항목이 포함된 BookInfo 튜플을 반환합니다. market_book_release 지정된 심볼에 대한 MetaTrader 5 터미널 Market Depth 변경 이벤트 구독 취소 copy_rates_from 지정된 날짜부터 MetaTrader 5 터미널에서 막대를 가져옵니다 copy_rates_from_pos 지정된 인덱스에서 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 막대를 가져옵니다 copyrates_range MetaTrader 5 터미널에서 지정된 날짜 범위의 막대를 가져옵니다 copy_ticks_from 지정된 날짜부터 MetaTrader 5 터미널에서 틱을 가져옵니다 copy_ticks_range MetaTrader 5 터미널에서 지정된 날짜 범위에 대한 틱을 가져옵니다 orders_total 활성 주문 수를 가져옵니다 orders_get 심볼 또는 티켓별로 필터링할 수 있는 기능으로 활성 주문을 가져옵니다 order_calc_margin 지정된 거래 작업을 수행할 계정 통화의 마진 반환 order_calc_profit 지정된 거래 작업에 대한 계정 통화로 수익 반환 order_check 다음에 대한 계정 통화로 수익 반환: 지정된 거래 작업 order_send 거래 작업을 수행하기 위한 요청 전송 positions_total 오픈 포지션 수를 가져옵니다 positions_get 심볼 또는 티켓별로 필터링할 수 있는 오픈 포지션을 가져옵니다 history_orders_total 지정된 간격 내에 거래 기록의 주문 수를 가져옵니다 history_orders_get 티켓 또는 포지션별로 필터링할 수 있는 기능으로 거래 내역에서 주문을 가져옵니다 history_deals_total 지정된 간격 내에 거래 기록의 거래 수를 가져옵니다 history_deals_get 티켓 또는 직급별로 필터링할 수 있는 기능으로 거래 기록에서 거래를 가져옵니다

Python을 MetaTrader 5에 연결하는 예

Python 3.8 최신 버전 다운로드 하기 : https://www.python.org/downloads/windows Python을 설치할 때 명령줄에서 Python 스크립트를 실행할 수 있도록 하려면 "Add Python 3.8 to PATH%"를 체크하십시오. 명령줄에서 MetaTrader 5 모듈 설치

pip install MetaTrader5

matplotlib 및 pandas 패키지 추가

pip install matplotlib

pip install pandas

테스트 스크립트 실행

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from pandas.plotting import register_matplotlib_converters

register_matplotlib_converters()

import MetaTrader5 as mt5



# MetaTrader 5 연결

if not mt5.initialize():

print("initialize() 실패")

mt5.shutdown()



# 연결 상태 및 매개 변수 요청

print(mt5.terminal_info())

# MetaTrader 5 버전에 대한 데이터를 가져옵니다

print(mt5.version())



# EURAUD에 1000 틱 요청

euraud_ticks = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,1,28,13), 1000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

# 2019.04.01 13:00 - 2019.04.02 13:00 이내에 AUDUSD로 틱 요청

audusd_ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13), mt5.COPY_TICKS_ALL)



# 여러 가지 방법으로 다른 심볼에서 막대를 가져옵니다

eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000)

eurgbp_rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000)

eurcad_rates = mt5.copy_rates_range("EURCAD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13))



# MetaTrader 5에 대한 연결 종료

mt5.shutdown()



#DATA

print('euraud_ticks(', len(euraud_ticks), ')')

for val in euraud_ticks[:10]: print(val)



print('audusd_ticks(', len(audusd_ticks), ')')

for val in audusd_ticks[:10]: print(val)



print('eurusd_rates(', len(eurusd_rates), ')')

for val in eurusd_rates[:10]: print(val)



print('eurgbp_rates(', len(eurgbp_rates), ')')

for val in eurgbp_rates[:10]: print(val)



print('eurcad_rates(', len(eurcad_rates), ')')

for val in eurcad_rates[:10]: print(val)



#PLOT

# 가져온 데이터로 DataFrame 생성

ticks_frame = pd.DataFrame(euraud_ticks)

# 시간(초)을 날짜 시간 형식으로 변환

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')

# 차트에 틱 표시

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['ask'], 'r-', label='ask')

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['bid'], 'b-', label='bid')



# 레전드 표시

plt.legend(loc='upper left')



# 헤더 추가

plt.title('EURAUD ticks')



# 차트 표시

plt.show()

데이터 및 차트를 가져옵니다

