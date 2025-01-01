- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetDeviceInfo
이 함수는 OpenCL 드라이버로부터 장치 속성을 수신합니다.
|
bool CLGetDeviceInfo(
Parameter
handle
[in] CLContextCreate() 함수로 만든 OpenCL 장치 인덱스 또는 OpenCL 핸들.
property_id
[in] 수신해야 하는 OpenCL 장치 속성의 ID. 값은 아래 표에 나열된 미리 결정된 값 중 하나일 수 있습니다.
data[]
[out] 요청한 속성에서 데이터를 수신하기 위한 어레이.
size
[out] data[] 배열에서 수신된 데이터의 크기.
반환값
성공적이면 true, 아니면 false. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.
참고
1차원 배열의 경우, OpenCL 버퍼에 대한 데이터 판독이 시작되는 요소의 수는 AS_SERIES 플래그를 고려하여 계산됩니다.
속성과 함수에 대한 정확한 설명은 OpenCL 공식 웹사이트에서 확인할 수 있습니다..
|
식별자
|
값
|
CL_DEVICE_TYPE
|
0x1000
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
0x1001
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
0x1002
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS
|
0x1003
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
0x1004
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES
|
0x1005
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_CHAR
|
0x1006
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_SHORT
|
0x1007
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_INT
|
0x1008
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_LONG
|
0x1009
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_FLOAT
|
0x100A
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_DOUBLE
|
0x100B
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
0x100C
|
CL_DEVICE_ADDRESS_BITS
|
0x100D
|
CL_DEVICE_MAX_READ_IMAGE_ARGS
|
0x100E
|
CL_DEVICE_MAX_WRITE_IMAGE_ARGS
|
0x100F
|
CL_DEVICE_MAX_MEM_ALLOC_SIZE
|
0x1010
|
CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_WIDTH
|
0x1011
|
CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_HEIGHT
|
0x1012
|
CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_WIDTH
|
0x1013
|
CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_HEIGHT
|
0x1014
|
CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_DEPTH
|
0x1015
|
CL_DEVICE_IMAGE_SUPPORT
|
0x1016
|
CL_DEVICE_MAX_PARAMETER_SIZE
|
0x1017
|
CL_DEVICE_MAX_SAMPLERS
|
0x1018
|
CL_DEVICE_MEM_BASE_ADDR_ALIGN
|
0x1019
|
CL_DEVICE_MIN_DATA_TYPE_ALIGN_SIZE
|
0x101A
|
CL_DEVICE_SINGLE_FP_CONFIG
|
0x101B
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_TYPE
|
0x101C
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHELINE_SIZE
|
0x101D
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_SIZE
|
0x101E
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
0x101F
|
CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE
|
0x1020
|
CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_ARGS
|
0x1021
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_TYPE
|
0x1022
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
0x1023
|
CL_DEVICE_ERROR_CORRECTION_SUPPORT
|
0x1024
|
CL_DEVICE_PROFILING_TIMER_RESOLUTION
|
0x1025
|
CL_DEVICE_ENDIAN_LITTLE
|
0x1026
|
CL_DEVICE_AVAILABLE
|
0x1027
|
CL_DEVICE_COMPILER_AVAILABLE
|
0x1028
|
CL_DEVICE_EXECUTION_CAPABILITIES
|
0x1029
|
CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES
|
0x102A
|
CL_DEVICE_NAME
|
0x102B
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
0x102C
|
CL_DRIVER_VERSION
|
0x102D
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
0x102E
|
CL_DEVICE_VERSION
|
0x102F
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
0x1030
|
CL_DEVICE_PLATFORM
|
0x1031
|
CL_DEVICE_DOUBLE_FP_CONFIG
|
0x1032
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_HALF
|
0x1034
|
CL_DEVICE_HOST_UNIFIED_MEMORY
|
0x1035
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_CHAR
|
0x1036
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_SHORT
|
0x1037
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_INT
|
0x1038
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_LONG
|
0x1039
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_FLOAT
|
0x103A
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_DOUBLE
|
0x103B
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_HALF
|
0x103C
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
0x103D
|
CL_DEVICE_LINKER_AVAILABLE
|
0x103E
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
0x103F
|
CL_DEVICE_IMAGE_MAX_BUFFER_SIZE
|
0x1040
|
CL_DEVICE_IMAGE_MAX_ARRAY_SIZE
|
0x1041
|
CL_DEVICE_PARENT_DEVICE
|
0x1042
|
CL_DEVICE_PARTITION_MAX_SUB_DEVICES
|
0x1043
|
CL_DEVICE_PARTITION_PROPERTIES
|
0x1044
|
CL_DEVICE_PARTITION_AFFINITY_DOMAIN
|
0x1045
|
CL_DEVICE_PARTITION_TYPE
|
0x1046
|
CL_DEVICE_REFERENCE_COUNT
|
0x1047
|
CL_DEVICE_PREFERRED_INTEROP_USER_SYNC
|
0x1048
|
CL_DEVICE_PRINTF_BUFFER_SIZE
|
0x1049
|
CL_DEVICE_IMAGE_PITCH_ALIGNMENT
|
0x104A
|
CL_DEVICE_IMAGE_BASE_ADDRESS_ALIGNMENT
|
0x104B
예:
|
void OnStart()