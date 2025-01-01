- Alert
GetTickCount
GetTickCount() 기능은 시스템이 시작된 후 경과된 밀리초 수를 반환.
uint GetTickCount();
값 반환
uint 유형.
주의
카운터는 시스템 타이머의 제한에 의해 제한됩니다. 시간은 부호 없는 정수로 저장되므로 컴퓨터가 중단없이 작동하면 49.7일마다 초과 채워집니다.
예를 들어:
#define MAX_SIZE 40
추가 참조
날짜 및 시간, EventSetMillisecondTimer, GetTickCount64, GetMicrosecondCount