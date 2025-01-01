문서화섹션
GetTickCount

GetTickCount() 기능은 시스템이 시작된 후 경과된 밀리초 수를 반환.

uint  GetTickCount();

값 반환

uint 유형.

주의

카운터는 시스템 타이머의 제한에 의해 제한됩니다. 시간은 부호 없는 정수로 저장되므로 컴퓨터가 중단없이 작동하면 49.7일마다 초과 채워집니다.

예를 들어:

#define MAX_SIZE 40
//+------------------------------------------------------------------+
//| 40 피보나치 수 계산 시간 측정 스크립트                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 초기값 기억
   uint start=GetTickCount();
//--- 피보나치 수열의 다음 숫자를 가져오기 위한 변수
   long fib=0;
//--- 루프에서 피보나치 수열에서 지정된 수의 양을 계산
   for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++) fib=TestFibo(i);
//--- 소요시간(밀리초) 가져오기
   uint time=GetTickCount()-start;
//--- 엑스퍼트 저널에 메시지 출력
   PrintFormat("%d 첫 번째 피보나치 수 계산에서 %d ms가 소요",MAX_SIZE,time);
//--- 스크립트 완료됨
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 수열 숫자로 피보나치 수를 가져오는 함수                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
long TestFibo(long n)
  {
//--- 피보나치 수열의 첫 번째 구성
   if(n<2) return(1);
//--- 다른 모든 구성은 다음 공식으로 계산됨
   return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));
  }

추가 참조

