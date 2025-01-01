- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToCharArray
심볼 별로 유니코드에서 ANSI로 변환된 문자열을 uchar 유형의 선택된 배열 위치로 복사. 복사된 요소 수를 반환합니다.
|
int StringToCharArray(
매개변수
text_string
[in] 복사할 문자열.
array[]
[out] uchar 유형의 배열.
start=0
[in] 복사가 시작되는 포지션 기본 - 0.
count=-1
[in] 복사할 배열 요소의 수. 결과 문자열의 길이를 정의. 기본값은 -1이며, 이는 배열 �P까지 복사하거나 터미널 0까지 복사함을 의미합니다. 터미널 0도 수신인 배열에 복사되며, 이 경우 동적 배열의 크기를 문자열 크기로 늘릴 수 있습니다. 동적 배열의 크기가 문자열 길이를 초과하면, 배열 크기가 줄어들지 않습니다.
codepage=CP_ACP
[in] 코드 페이지의 값입니다. 가장 많이 사용되는 코드페이지의 경우 적절한 상수를 제공합니다.
값 반환
복사된 요소의 수.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
