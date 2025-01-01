MQL5 リファレンスイベント処理OnTesterDeinit
- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
OnTesterDeinit
이 함수는 EA 최적화 후 TesterDeinit 이벤트가 발생할 때 EA로 호출됩니다.
|
void OnTesterDeinit(void);
반환 값
반환값 없음
참고
TesterDeinit이벤트는 전략 테스터에서 EA 최적화 종료 후 발생합니다.
최적화 시작 중에 OnTesterDeInit() 또는 OnTesterPass() 이벤트 핸들러가 있는 EA가 별도의 터미널 차트에 자동으로 다운로드됩니다. 여기에는 테스터에 지정된 심볼과 기간이 있습니다. 이 함수는 모든 최적화 결과의 최종 처리를 위해 설계되었습니다.
테스트 에이전트에서 FrameAdd() 함수를 사용하여 전송하는 최적화 프레임은 번들로 제공되며 제공에 시간이 걸릴 수 있습니다. 따라서 TesterPass 이벤트뿐 아니라 모든 프레임이 OnTesterPass()로 도착하여 최적화가 종료되기 전에 처리되지 않을 수 있습니다. OnTesterDeinit()에서 모든 늦은 프레임을 수신하려면 FrameNext() 함수를 사용하여 코드 블록을 배치하십시오.
더 보기
Testing trading strategies, Working with optimization results, TesterStatistics, OnTesterInit, OnTesterPass, ParameterGetRange, ParameterSetRange