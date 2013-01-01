|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteString.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수의 창을 표시합니다.
#property script_show_inputs
//--- 터미널에서 데이터를 수신하기 위한 매개 변수
input string InpSymbolName="EURUSD"; // 통화
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // 타임프레임
input int InpMAPeriod=14; // MA period
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 가격 유형
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // 데이터 복사 시작 날짜
//--- 파일에 데이터를 쓰기 위한 매개 변수
input string InpFileName="RSI.csv"; // 파일명
input string InpDirectoryName="Data"; // 디렉토리명
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish; // 데이터 복사 종료일
double rsi_buff[]; // 지표 값 배열
datetime date_buff[]; // 지표 날짜 배열
int rsi_size=0; // 지표 배열 사이즈
//--- 종료 시간은 현재 시간입니다
date_finish=TimeCurrent();
//--- RSI 지표 핸들 수령
ResetLastError();
int rsi_handle=iRSI(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpAppliedPrice);
if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- 지표 핸들을 수신하지 못했습니다
PrintFormat("지표 핸들 수신 시 오류 발생. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- 지표가 모든 값을 계산할 때까지 루프에 있음
while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)
Sleep(10); // 지표가 모든 값을 계산할 수 있도록 잠시 정지
//--- 일정 기간 동안 지표 값을 복제
ResetLastError();
if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,date_finish,rsi_buff)==-1)
{
PrintFormat("지표값 복제 실패. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- 지표값에 적절한 시간을 복제
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
{
PrintFormat("시간 값 복제 실패. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- 지표의 메모리를 비움
IndicatorRelease(rsi_handle);
//--- 버퍼 사이즈 수령
rsi_size=ArraySize(rsi_buff);
//--- 지표 값을 쓰기 위해 파일을 엽니다(파일이 없을 경우 자동으로 생성됨)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s 파일을 쓸 수 있습니다",InpFileName);
PrintFormat("파일 경로: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- 변수를 추가로 준비
string str="";
bool is_formed=false;
//--- 과매수 및 과매도 영역의 형성 날짜 작성
for(int i=0;i<rsi_size;i++)
{
//--- 지표 값 확인
if(rsi_buff[i]>=70 || rsi_buff[i]<=30)
{
//--- 값이 이 영역에서 첫 번째일 경우
if(!is_formed)
{
//--- 값과 날짜를 더함
str=(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];
is_formed=true;
}
else
str+="\t"+(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];
//--- 다음 루프 반복으로 이동
continue;
}
//--- 플래그 확인
if(is_formed)
{
//--- 문자열이 형성되면, 파일에 작성
FileWriteString(file_handle,str+"\r\n");
is_formed=false;
}
}
//--- 파일 닫기
FileClose(file_handle);
PrintFormat("데이터가 작성됐습니다, %s 파일이 닫힙니다",InpFileName);
}
else
PrintFormat("%s 파일 열기 실패, 에러 코드 = %d",InpFileName,GetLastError());
}