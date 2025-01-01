문서화섹션
MQL5 リファレンス共通関数Sleep 

Sleep

이 기능은 지정된 간격 내에 현재 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트의 실행을 일시 중단.

void  Sleep(
   int  milliseconds      // 갼격
   );

매개변수

밀리초

[in]  지연 간격(밀리초).

값 반환

반환 값 없음.

주의

지표는 인터페이스 스레드에서 실행되며 속도가 느려서는 안되므로 사용자 지정 지표에 대한 Sleep() 기능을 호출할 수 없습니다. 이 기능에는 0.1초마다 EA 중지 플래그가 내장되어 있습니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 차트의 댓글에 10부터 1까지의 카운트다운을 표시합니다.
   for(int i=10i>0 && !IsStopped(); i--)
     {
      Comment(StringFormat("Wait %u seconds",i));
      Sleep(1000);
     }
//--- 스크립트의 목적을 설명하는 "도착" 주석에 텍스트를 작성합니다.
   string text="This was a test showing how the Sleep() function works";
   string mess="";
   for(int i=0i<(int)text.Length(); i++)
     {
      mess+=ShortToString(text.GetChar(i));
      Sleep(100);
      Comment(mess);
     }
//--- 안녕...
   Sleep(1000);
   for(int i=0i<6i++)
     {
      mess=(i % 2 == 0 ? "" : "  Bye!");
      Comment(mess);
      Sleep(300);
     }
//--- 차트의 텍스트를 삭제합니다.
   Comment("");
  }