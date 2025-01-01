- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Sleep
이 기능은 지정된 간격 내에 현재 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트의 실행을 일시 중단.
|
void Sleep(
매개변수
밀리초
[in] 지연 간격(밀리초).
값 반환
반환 값 없음.
주의
지표는 인터페이스 스레드에서 실행되며 속도가 느려서는 안되므로 사용자 지정 지표에 대한 Sleep() 기능을 호출할 수 없습니다. 이 기능에는 0.1초마다 EA 중지 플래그가 내장되어 있습니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+