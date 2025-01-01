- Alert
CheckPointer
함수는 개체 포인터의 유형을 반환.
ENUM_POINTER_TYPE CheckPointer(
매개변수
anyobject
[in] 개체 포인터.
값을 반환
ENUM_POINTER_TYPE 열거에서 값을 반환.
주의
잘못된 포인터를 호출 시도로 인해 프로그램의 심각한 종료가 발생합니다. 그렇기 때문에 포인터를 사용하기 전에 CheckPointer 함수를 호출해야 합니다. 다음과 같은 경우 포인터가 잘못될 수 있습니다:
이 기능은 포인터 유효성 검사에 사용할 수 있습니다. 값이 0이 아닌 경우 포인터가 액세스에 사용될 수 있음을 보증합니다.
포인터의 유효성을 빠르게 확인하려면 "!" 연산자를 사용할 수도 있습니다. (예) CheckPointer 함수의 묵시적 호출을 통해 이를 확인합니다.
예를 들어:
//+------------------------------------------------------------------+
추가 참조