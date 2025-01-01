MathSrand

일련의 무작위 랜덤 정수를 생성하기 위한 시작점을 설정합니다.

void MathSrand(

int seed

);

Parameter

seed

[in] 난수 시퀀스의 시작 번호.

반환값

반환할 값이 없습니다.

참고

MathRand() 함수는 의사 난수 시퀀스를 생성하는 데 사용됩니다. 특정 초기화 숫자를 가진 MathSrand()를 호출하면 항상 동일한 유사 난수 시퀀스를 생성할 수 있습니다.

반복되지 않는 시퀀스의 수신을 보장하려면 MathSrand(GetTickCount())의 호출을 사용하십시오. GetTickCount()의 값은 운영 체제의 시작 순간부터 증가하고 밀리초 단위의 내장된 카운터가 오버플로될 때까지 49일 이내에 반복되지 않습니다. MathSrand(TimeCurrent())의 사용이 적합하지 않습니다. 왜냐하면 TimeCurrent() 함수가 가령 주말일 경우 오랫동안 변경되지 않을 수 있어, 마지막 확인된 시간을 반환합니다.

지표 및 Expert Advisor에 대해 MathSrand()를 사용하여 임의 번호 생성기를 초기화하는 것은 OnInit() 핸들러에서 더 잘 수행되며, OnTick() 및 OnCalculate()에서 생성기를 여러 번 다시 시작하는 것을 방지할 수 있습니다.

MathSrand() 함수 대신에 srand() 함수를 사용하실 수 있습니다.

예: