문서화섹션
MQL5 リファレンス산술 함수MathSrand 

MathSrand

일련의 무작위 랜덤 정수를 생성하기 위한 시작점을 설정합니다.

void  MathSrand(
   int  seed      // 시작 숫자
   );

Parameter

seed

[in]  난수 시퀀스의 시작 번호.

반환값

반환할 값이 없습니다.

참고

MathRand() 함수는 의사 난수 시퀀스를 생성하는 데 사용됩니다. 특정 초기화 숫자를 가진 MathSrand()를 호출하면 항상 동일한 유사 난수 시퀀스를 생성할 수 있습니다.

반복되지 않는 시퀀스의 수신을 보장하려면 MathSrand(GetTickCount())의 호출을 사용하십시오. GetTickCount()의 값은 운영 체제의 시작 순간부터 증가하고 밀리초 단위의 내장된 카운터가 오버플로될 때까지 49일 이내에 반복되지 않습니다. MathSrand(TimeCurrent())의 사용이 적합하지 않습니다. 왜냐하면 TimeCurrent() 함수가 가령 주말일 경우 오랫동안 변경되지 않을 수 있어, 마지막 확인된 시간을 반환합니다.

지표 및 Expert Advisor에 대해 MathSrand()를 사용하여 임의 번호 생성기를 초기화하는 것은 OnInit() 핸들러에서 더 잘 수행되며, OnTick() 및 OnCalculate()에서 생성기를 여러 번 다시 시작하는 것을 방지할 수 있습니다.

MathSrand() 함수 대신에 srand() 함수를 사용하실 수 있습니다.

예:

#property 설명 "지표는 중심 극한 정리를 나타내며, 이것은 다음과 같습니다:"
#property 설명 "약하게 종속된 랜덤 변수의 수가 충분히 많은 총합, "
#property 설명 "대략적으로 같은 크기를 가지고 있음(어떤 덧수도 지배하지 않음,"
#property 설명 "또는 합계에 대한 결정적 기여를 함)에 정규 분포에 가까운 분포가 있음."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- 그래픽 구조의 특성
#property indicator_label1  "레이블"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrRoyalBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  5
//--- 입력 변수
input int      sample_number=10;
//--- 분포를 그리기 위한 지표 버퍼
double         LabelBuffer[];난수 생성기 초기화
//--- 틱 카운터
double         ticks_counter;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 커스텀 지표 초기화 함수                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- 배열 및 지표 버퍼 바인딩
   SetIndexBuffer(0,LabelBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- 지표 버퍼를 현재에서 과거로 돌립니다
   ArraySetAsSeries(LabelBuffer,true);
//--- 난수 생성기 초기화
   MathSrand(GetTickCount());
//--- 틱 카운터 초기화
   ticks_counter=0;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 커스텀 지표 반복 함수                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- 영점 카운터 재설정시 지표 버퍼
   if(ticks_counter==0) ArrayInitialize(LabelBuffer,0);
//--- 카운터 증가
   ticks_counter++;
//--- 주기적으로 카운터 눈금을 재설정해야 분포를 되살릴 수 있습니다.
   if(ticks_counter>100)
     {
      Print("지표 값을 재설정했습니다. 다시 한 번 셀 채우기를 시작하겠습니다.");
      ticks_counter=0;
     }
//--- 0에서 7까지의 세 숫자의 합으로 랜덤 값의 표본을 가져옵니다.
   for(int i=0;i<sample_number;i++)
     {
      //--- 셀의 지수 계산. 여기서 난수가 다른 세 개의 숫자의 합으로 됩니다.
      int rand_index=0;
      //--- 0에서 7까지 세 개의 난수를 구합니다.
      for(int k=0;k<3;k++)
        {
         //--- 7까지 나눗셈에 남은 값은 0부터 6까지의 값을 반환합니다.
         rand_index+=MathRand()%7;
        }
      //--- 셀 번호 rand_index의 값을 1만큼 늘립니다.
      LabelBuffer[rand_index]++;
     }
//--- OnCalculate() 핸들러 종료
   return(rates_total);
  }