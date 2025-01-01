- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
IntegerToString
이 함수는 정수 유형의 값을 지정된 길이의 문자열로 변환하고 가져온 문자열을 반환합니다.
|
string IntegerToString(
매개변수
숫자
[in] 전환 번호.
str_len=0
[in] 문자열 길이. 결과 문자열 길이가 지정된 문자열 길이보다 크면 문자열이 잘리지 않습니다. 크기가 작을 경우 필터 심볼이 왼쪽에 추가됩니다.
fill_symbol=' '
[in] 필터 심볼. 기본적으로 공백입니다.
값 반환
String.
예:
|
#define DATA_TOTAL 1001
추가 참조