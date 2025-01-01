문서화섹션
MQL5 リファレンス変換関数IntegerToString 

IntegerToString

이 함수는 정수 유형의 값을 지정된 길이의 문자열로 변환하고 가져온 문자열을 반환합니다.

string  IntegerToString(
   long    number,              // 숫자
   int     str_len=0,           // 결과 문자열 길이
   ushort  fill_symbol=' '      // 필터
   );

매개변수

숫자

[in]  전환 번호.

str_len=0

[in]  문자열 길이. 결과 문자열 길이가 지정된 문자열 길이보다 크면 문자열이 잘리지 않습니다. 크기가 작을 경우 필터 심볼이 왼쪽에 추가됩니다.

fill_symbol=' '

[in]  필터 심볼. 기본적으로 공백입니다.

값 반환

String.

 

예:

#define DATA_TOTAL 1001
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- DATA_TOTAL로 루프에서 인덱스 배수가 100인 행을 표시합니다.
//--- 문자열은 인덱스 값을 4자리 형식으로 표시합니다.
//--- 문자열 길이가 4자 미만인 경우 루프 인덱스 값
//--- 문자열 앞에는 0이 붙습니다.
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      if(i%100==0)
         Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));
     }
   /*
   result:
   Converted index value0000
   Converted index value0100
   Converted index value0200
   Converted index value0300
   Converted index value0400
   Converted index value0500
   Converted index value0600
   Converted index value0700
   Converted index value0800
   Converted index value0900
   Converted index value1000
   */
  }

추가 참조

StringToInteger