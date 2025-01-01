|
void OnStart()
{
//--- 날짜/시간 데이터로 채워질 MqlDateTime 변수를 선언하고 마지막 쿼트 시간과 거래 서버의 예상 현재 시간을 가져옵니다.
MqlDateTime tm={};
datetime time_current=TimeCurrent(); // 첫 번째 호출 형식: 종합시세 창에 있는 심볼 중 하나에 대한 마지막 시세 시간
datetime time_server =TimeTradeServer(tm); // 두 번째 호출 형식: MqlDateTime 구조를 채운 거래 서버의 현재 예상 시간
int difference =int(time_current-time_server); // Time Current와 Time Trade Server의 차이점
//--- 마지막 쿼트 시간과 거래 서버의 현재 예상 시간을 로그에 채워진 MqlDateTime 구조의 데이터로 표시합니다.
PrintFormat("Time Current: %s\nTime Trade Server: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n"+
"- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)\nDifference between Time Current and Time Trade Server: %+d",
(string)time_current, (string)time_server, tm.year, tm.mon, tm.day, tm.hour, tm.min, tm.sec, tm.day_of_year, tm.day_of_week,
EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week), difference);
/*
결과:
Time Current: 2024.04.18 16:10:14
Time Trade Server: 2024.04.18 16:10:15
- Year: 2024
- Month: 04
- Day: 18
- Hour: 16
- Min: 10
- Sec: 15
- Day of Year: 108
- Day of Week: 4 (THURSDAY)
Difference between Time Current and Time Trade Server: -1
*/
}