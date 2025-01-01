class Foo

{

public:

string m_name;

int m_id;

static int s_counter;

//--- 생성자와 소멸자

Foo(void){Setup("noname");};

Foo(string name){Setup(name);};

~Foo(void){};

//--- Foo 객체 초기화

void Setup(string name)

{

m_name=name;

s_counter++;

m_id=s_counter;

}

};

int Foo::s_counter=0;

/+------------------------------------------------------------------+

//| 프로그램 시작 함수 스크립트 |

/+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 자동 생성으로 객체를 변수로 선언

Foo foo1;

//--- Transform passing object by reference

PrintObject(foo1);



//--- 객체에 대한 포인터를 선언하고 'new' 연산자를 사용하여 생성

Foo *foo2=new Foo("foo2");

//--- 참조로 객체에 대한 포인터를 전달하는 변형

PrintObject(foo2); // 객체에 대한 포인터는 컴파일러에 의해 자동으로 변환됩니다



//--- Foo 객체의 배열 선언

Foo foo_objects[5];

//--- 객체 배열 전달의 변형

PrintObjectsArray(foo_objects); // 객체 배열을 전달하기 위한 별도의 함수



//--- Foo 유형의 객체에 대한 포인터 배열 선언

Foo *foo_pointers[5];

for(int i=0;i<5;i++)

foo_pointers[i]=new Foo("foo_pointer");

//--- 포인터의 배열 전달의 변형

PrintPointersArray(foo_pointers); // 포인터 배열을 전달하기 위한 별도의 함수



//--- 완료하기 전에 포인터로 생성된 객체를 삭제해야 합니다

delete(foo2);

//--- 포인터의 배열을 제거

int size=ArraySize(foo_pointers);

for(int i=0;i<5;i++)

delete(foo_pointers[i]);

//---

}

/+------------------------------------------------------------------+

//| 객체는 항상 참조로 전달됩니다. |

/+------------------------------------------------------------------+

void PrintObject(Foo &object)

{

Print(__FUNCTION__,": ",object.m_id," Object name=",object.m_name);

}

/+------------------------------------------------------------------+

//| 객체의 배열을 전달 |

/+------------------------------------------------------------------+

void PrintObjectsArray(Foo &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

/+------------------------------------------------------------------+

//| 객체 포인터의 배열을 전달 |

/+------------------------------------------------------------------+

void PrintPointersArray(Foo* &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

/+------------------------------------------------------------------+