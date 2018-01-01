OnChartEvent

이 함수는 ChartEvent 이벤트가 발생할 때 지표와 EA로 호출됩니다. 이 함수는 사용자 또는 MQL5 프로그램에 의해 수행된 차트 변경 사항을 처리하기 위한 것입니다.

void OnChartEvent()

const int id,

const long& lparam,

const double& dparam,

const string& sparam

);

Parameters

id

[in] Event ID from the ENUM_CHART_EVENT 열거값.

lparam

[in] long 타입 이벤트 파라미터

dparam

[in] double 타입 이벤트 파라미터

sparam

[in] string 타입 이벤트 파라미터

반환 값

반환값 없음

참고

사전 정의된 OnChartEvent() 함수를 사용하여 처리할 수 있는 이벤트 유형에는 11가지가 있습니다. 커스텀 이벤트를 위해 CHARTEVENT_CUSTOM 에서부터 CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 까지 65535개 ID가 제공됩니다. 커스텀 이벤트를 생성하려면 EventChartCustom() 함수를 사용하십시오.

ENUM_CHART_EVENT 열거값의 간단한 이벤트 설명:

CHARTEVENT_KEYDOWN — 차트 창이 포커스에 있을 때 키보드의 키를 누름;

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE — 마우스 및 마우스 버튼 클릭 이동 ( CHART_EVENT_MOUSE_MOVE 가 차트에서 참인 경우);

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — 그래픽 개체 생성 ( CHART_EVENT_OBJECT_CREATE 가 차트에서 참인 경우);

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — 속성 대화 상자를 통해 개체 속성 변경;

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — 그래픽 개체 삭제 ( CHART_EVENT_OBJECT_DELETE 가 차트에서 참인 경우);

CHARTEVENT_CLICK — 차트에서 클릭;

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK — 차트에 속하는 그래픽 개체를 마우스 클릭;

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — 마우스를 사용하여 그래픽 개체 끌기;

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — 그래픽 개체의 편집 입력 상자에서 텍스트 편집 완료 ( OBJ_EDIT );

CHARTEVENT_CHART_CHANGE — 차트 변경;

CHARTEVENT_CUSTOM+n — 사용자 지정 이벤트 ID (여기서 n은 0 ~ 65535 범위). CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 에는 마지막으로 허용된 커스텀 이벤트 ID(CHARTEVENT_CUSTOM+65535)가 포함되어 있습니다.

모든 MQL5 programs은 어플리케이션의 메인 스레드 이외의 스레드에서 작동합니다. 메인 어플리케이션 스레드는 모든 Windows 시스템 메시지를 처리하고, 그 결과 자체 어플리케이션에 대한 Windows 메시지를 생성합니다. 예를 들어, 차트(WM_MOUSE_MOVE event)에서 마우스를 이동하면 응용 프로그램 창의 후속 렌더링을 위한 여러 시스템 메시지가 생성되며 차트에서 시작된 experts 및 지표에 내부 메시지가 전송됩니다. EA 또는 지표가 마우스 이동 이벤트를 이미 수신한 상태에서 주 애플리케이션 스레드가 아직 WM_PAINT 시스템 메시지를 처리하지 않은(따라서 수정된 차트를 렌더링하지 않은) 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 차트 속성 CHART_FIRST_VISIBLE_BAR은 차트를 렌더링한 후에만 변경됩니다.

각 이벤트 유형에 대해 OnChartEvent() 함수의 입력에는 해당 이벤트를 처리하는 데 필요한 특정 값이 포함됩니다. 표에는 파라미터를 통해 전달된 이벤트와 값이 나와 있습니다.

Event 'id' 파라미터 값 'lparam' 파라미터 값 'dparam' 파라미터 값 'sparam' 파라미터 값 Keystroke event CHARTEVENT_KEYDOWN pressed button code 키를 누른 상태로 유지하는 동안 생성된 키 누름 횟수 키보드 키의 상태를 설명하는 비트 마스크의 문자열 값 마우스 이벤트 (CHART_EVENT_MOUSE_MOVE가 차트에서 참인 경우) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X 좌표 Y 좌표 마우스 키의 상태를 설명하는 비트 마스크의 문자열 값 마우스 휠 이벤트 (CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL가 차트에서 참인 경우) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 커서의 키와 마우스 버튼, X 및 Y 좌표에 대한 플래그. 다음 예제의 설명을 보십시오 마우스 휠 스크롤의 델타 값 — 그래픽 개체 생성 (CHART_EVENT_OBJECT_CREATE가 차트에서 참인 경우) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — — 생성된 그래픽 개체의 이름 속성 대화 상자를 통해 개체 속성 변경 CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — — 변경된 그래픽 개체의 이름 그래픽 개체 제거 (CHART_EVENT_OBJECT_DELETE가 차트에서 참인 경우) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — — 제거된 그래픽 개체의 이름 차트에서 마우스 클릭 CHARTEVENT_CLICK X 좌표 Y 좌표 — 그래픽 개체에 마우스 클릭 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X 좌표 Y 좌표 이벤트가 발생한 그래픽 개체의 이름 마우스를 사용하여 그래픽 개체 이동 CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — — 이동된 그래픽 개체의 이름 "입력 필드" 그래픽 객체 입력 상자에서 텍스트 편집 완료 CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — — 텍스트 편집이 완료된 "입력 필드" 그래픽 개체의 이름 속성 대화창을 통해 차트 크기 조정 또는 차트 속성 수정 CHARTEVENT_CHART_CHANGE — — — 커스텀 이벤트(N 번호) CHARTEVENT_CUSTOM+N EventChartCustom() 함수에 의해 정의된 값 EventChartCustom() 함수에 의해 정의된 값 EventChartCustom() 함수에 의해 정의된 값

샘플 차트 이벤트 리스너:

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnChartEvent_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "샘플 차트 이벤트 리스너 및 커스텀 이벤트 생성기"

//--- 서비스 키 ID

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- CHARTEVENT_CUSTOM 상수 값 표시

Print("CHARTEVENT_CUSTOM=",CHARTEVENT_CUSTOM);

//---

Print("Launched the EA ",MQLInfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- 수신한 차트 개체의 생성 이벤트의 플래그를 설정

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- 수신한 차트 개체의 제거 이벤트의 플래그를 설정

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- 마우스 휠 스크롤 메시지 실행

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- 차트 속성 강제 업데이트로 이벤트 처리 준비 상태 보장

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 틱 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- 커스텀 이벤트 생성을 위한 틱 카운터

static int tick_counter=0;

//--- 누적 틱을 이 값으로 나눔

int simple_number=113;

//---

tick_counter++;

//--- 체크 카운터가 simple_number의 배수인 경우 커스텀 이벤트 전송

if(tick_counter%simple_number==0)

{

//--- 커스텀 이벤트 ID를 0에서부터 65535까지 내에서 생성

ushort custom_event_id=ushort(tick_counter%65535);

//--- 매개 변수를 채우는 커스텀 이벤트 전송

EventChartCustom(ChartID(),custom_event_id,tick_counter,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),__FUNCTION__);

//--- 예제 결과 분석을 위해 로그에 추가

Print(__FUNCTION__,": Sent a custom event ID=",custom_event_id);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- 키 입력

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch((int)lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_LEFT"); break;

case KEY_LEFT: Print("Pressed KEY_LEFT"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_UP"); break;

case KEY_UP: Print("Pressed KEY_UP"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_RIGHT"); break;

case KEY_RIGHT: Print("Pressed KEY_RIGHT"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_DOWN"); break;

case KEY_DOWN: Print("Pressed KEY_DOWN"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("Pressed KEY_NUMPAD_5"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_5"); break;

default: Print("목록에 없는 키를 누름");

}

}

//--- 차트에서 좌클릭

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

Print("차트에서 마우스 클릭 좌표: x = ",lparam," y = ",dparam);

//--- 그래픽 개체 클릭

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

Print("이름이 지정된 개체의 마우스 버튼 클릭 '"+sparam+"'");

//--- 개체 제거

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

Print("다음으로 이름이 지명된 개체 제거 ",sparam);

//--- 생성된 개체

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

Print("다음으로 이름이 지명된 개체 생성 ",sparam);

//--- 변경된 개체

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE)

Print("다음으로 이름이 지명된 개체 변경 ",sparam);

//--- 객체가 이동했거나 앵커 포인트 좌표가 변경됨

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

Print("다음으로 이름이 지정된 개체의 앵커 포인트 변경 ",sparam);

//--- Edit(편집) 그래픽 개체의 입력 필드에서 텍스트 변경

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

Print("편집 개체에서 텍스트가 변경됨 ",sparam," id=",id);

//--- 마우스 이동 이벤트

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- 이 이벤트에 대한 마우스 버튼 및 휠 상태 고려

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // Ctrl 및 Shift 키와 마우스 버튼의 상태 플래그

int x_cursor = (int)(short)lparam; // 마우스 휠 이벤트가 발생한 위치의 X 좌표

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // 마우스 휠 이벤트가 발생한 위치의 Y 좌표

int delta = (int)dparam; // 마우스 스크롤의 총 값이 +120 또는 -120에 도달하면 트리거합니다.

//--- 플래그 처리

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0)

str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0)

str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0)

str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0)

str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0)

str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0)

str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0)

str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1)+"'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

//--- 속성 대화 상자 창을 사용하여 차트 크기 조정 또는 차트 속성 수정 이벤트

if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)

Print("차트 크기 또는 속성 변경");

//--- 커스텀 이벤트

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

PrintFormat("Custom event ID=%d, lparam=%d, dparam=%G, sparam=%s",id,lparam,dparam,sparam);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // mouse left

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // mouse right

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // mouse middle

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // mouse first X key

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // mouse second X key

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift key

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control key

return(res);

}

