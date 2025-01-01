- 配列、バッファ及び時系列における索引付けの方向
- データアクセスの整理
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
IndicatorParameters
지정된 핸들을 기준으로 지표의 입력 파라미터 수와 파라미터의 값 및 유형을 반환합니다.
int IndicatorParameters(
Parameters
indicator_handle
[in] 계산된 파라미터의 수를 알아야 하는 지표의 핸들.
indicator_type
[out] 지표 유형을 기록할 ENUM_INDICATOR 유형인 경우의 변수.
parameters[]
[out] 지표 매개변수 목록이 기록될 MqlParam 유형의 값을 수신하기 위한 동적 배열 IndicatorParameters() 함수에 의해 배열 크기가 반환됩니다.
반환 값
지정된 핸들을 사용하는 지표의 입력 파라미터 수. 오류의 경우 -1을 반환합니다. 오류에 대한 더 많은 정보에 대해선 GetLastError() 함수를 호출하십시오.
예:
//+------------------------------------------------------------------+
