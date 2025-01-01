MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseColumnsCount
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnsCount
요청의 필드 수를 가져오기.
int DatabaseColumnsCount(
매개변수
request
[in] 요청 핸들을 DatabasePrepare()에서 수신.
반환 값
필드 수 또는 오류 발생 시 -1. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용해야 하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 유효하지 않은 요청 핸들.
참고
DatabasePrepare()에서 생성된 요청 필드 수를 가져오기 위해 DatabaseRead()함수를 호출할 필요가 없습니다. 나머지 DatabaseColumnXXX() 기능의 경우, DatabaseRead()를 미리 호출해야합니다.
