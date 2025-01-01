문서화섹션
MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseColumnsCount 

DatabaseColumnsCount

요청의 필드 수를 가져오기.

int  DatabaseColumnsCount(
   int  request      // DatabasePrepare에서 요청 핸들 수신
   );

매개변수

request

[in]  요청 핸들을 DatabasePrepare()에서 수신.

반환 값

필드 수 또는 오류 발생 시 -1. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용해야 하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 유효하지 않은 요청 핸들.

참고

DatabasePrepare()에서 생성된 요청 필드 수를 가져오기 위해 DatabaseRead()함수를 호출할 필요가 없습니다. 나머지 DatabaseColumnXXX() 기능의 경우, DatabaseRead()를 미리 호출해야합니다.

추가 참조

DatabasePrepare, DatabaseFinalize, DatabaseClose