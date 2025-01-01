MQL5 リファレンスDirectXの操作DXBufferSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferSet
현재 렌더링에 대한 버퍼를 설정
|
bool DXBufferSet(
매개변수
컨텍스트
[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.
buffer
[in] DXBufferCreate()에서 생성된 정점 또는 인덱스 버퍼 핸들.
start=0
[in] 버퍼 첫 번째 요소의 인덱스. 버퍼 시작 부분의 데이터가 기본적으로 사용됩니다.
count=WHOLE_ARRAY
[in] 사용할 값의 수. 기본값은 모든 버퍼의 값입니다.
값 반환
실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.
주의
The DXBufferSet() 를 호출하는데 렌더링을 하기 위한 정점 및 인덱스 버퍼를 설정하는 데에는 DXDraw()를 사용해야 합니다.