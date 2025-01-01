문서화섹션
현재 렌더링에 대한 버퍼를 설정

bool  DXBufferSet(
   int   context,               // 그래픽 컨텍스트 핸들
   int   buffer,                // 정점 또는 인덱스 버퍼 핸들
   uint  start=0,               // 초기 인덱스
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // 요소의 수 
   );

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

buffer

[in] DXBufferCreate()에서 생성된 정점 또는 인덱스 버퍼 핸들.

start=0

[in]  버퍼 첫 번째 요소의 인덱스. 버퍼 시작 부분의 데이터가 기본적으로 사용됩니다.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  사용할 값의 수. 기본값은 모든 버퍼의 값입니다.

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

주의

The DXBufferSet() 를 호출하는데 렌더링을 하기 위한 정점 및 인덱스 버퍼를 설정하는 데에는 DXDraw()를 사용해야 합니다.