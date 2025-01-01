머신러닝에서 ONNX 모델

ONNX (Open Neural Network Exchange)는 머신러닝 모델을 위한 오픈 소스 형식입니다. 이 프로젝트에는 다음과 같은 몇 가지 주요 이점이 있습니다.

MQL5는 ONNX 작업을 위해 다음과 같은 함수를 제공합니다.