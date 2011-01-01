|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Table of Web Colors|
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp |
//| https://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#define X_SIZE 140 // width of an edit object
#define Y_SIZE 33 // height of an edit object
//+------------------------------------------------------------------+
//| 웹 색상 배열 |
//+------------------------------------------------------------------+
color ExtClr[140]=
{
clrAliceBlue,clrAntiqueWhite,clrAqua,clrAquamarine,clrAzure,clrBeige,clrBisque,clrBlack,clrBlanchedAlmond,
clrBlue,clrBlueViolet,clrBrown,clrBurlyWood,clrCadetBlue,clrChartreuse,clrChocolate,clrCoral,clrCornflowerBlue,
clrCornsilk,clrCrimson,clrCyan,clrDarkBlue,clrDarkCyan,clrDarkGoldenrod,clrDarkGray,clrDarkGreen,clrDarkKhaki,
clrDarkMagenta,clrDarkOliveGreen,clrDarkOrange,clrDarkOrchid,clrDarkRed,clrDarkSalmon,clrDarkSeaGreen,
clrDarkSlateBlue,clrDarkSlateGray,clrDarkTurquoise,clrDarkViolet,clrDeepPink,clrDeepSkyBlue,clrDimGray,
clrDodgerBlue,clrFireBrick,clrFloralWhite,clrForestGreen,clrFuchsia,clrGainsboro,clrGhostWhite,clrGold,
clrGoldenrod,clrGray,clrGreen,clrGreenYellow,clrHoneydew,clrHotPink,clrIndianRed,clrIndigo,clrIvory,clrKhaki,
clrLavender,clrLavenderBlush,clrLawnGreen,clrLemonChiffon,clrLightBlue,clrLightCoral,clrLightCyan,
clrLightGoldenrod,clrLightGreen,clrLightGray,clrLightPink,clrLightSalmon,clrLightSeaGreen,clrLightSkyBlue,
clrLightSlateGray,clrLightSteelBlue,clrLightYellow,clrLime,clrLimeGreen,clrLinen,clrMagenta,clrMaroon,
clrMediumAquamarine,clrMediumBlue,clrMediumOrchid,clrMediumPurple,clrMediumSeaGreen,clrMediumSlateBlue,
clrMediumSpringGreen,clrMediumTurquoise,clrMediumVioletRed,clrMidnightBlue,clrMintCream,clrMistyRose,clrMoccasin,
clrNavajoWhite,clrNavy,clrOldLace,clrOlive,clrOliveDrab,clrOrange,clrOrangeRed,clrOrchid,clrPaleGoldenrod,
clrPaleGreen,clrPaleTurquoise,clrPaleVioletRed,clrPapayaWhip,clrPeachPuff,clrPeru,clrPink,clrPlum,clrPowderBlue,
clrPurple,clrRed,clrRosyBrown,clrRoyalBlue,clrSaddleBrown,clrSalmon,clrSandyBrown,clrSeaGreen,clrSeashell,
clrSienna,clrSilver,clrSkyBlue,clrSlateBlue,clrSlateGray,clrSnow,clrSpringGreen,clrSteelBlue,clrTan,clrTeal,
clrThistle,clrTomato,clrTurquoise,clrViolet,clrWheat,clrWhite,clrWhiteSmoke,clrYellow,clrYellowGreen
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 편집 개체 생성 및 초기화 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateColorBox(int x,int y,color c)
{
//--- 새 편집 개체의 이름을 생성합니다
string name="ColorBox_"+(string)x+"_"+(string)y;
//--- 새 편집 오브젝트를 작성합니다
if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_EDIT,0,0,0))
{
Print("다음을 생성할 수 없음: '",name,"'");
return;
}
//--- 좌표, 너비 및 높이 설정
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x*X_SIZE);
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y*Y_SIZE);
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,X_SIZE);
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,Y_SIZE);
//--- 텍스트 색상 설정
if(clrBlack==c) ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);
else ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrBlack);
//--- 배경색 설정
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,c);
//--- 텍스트 설정
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,(string)c);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 7x20의 색상 편집 개체 테이블 생성
for(uint i=0;i<140;i++)
CreateColorBox(i%7,i/7,ExtClr[i]);
}