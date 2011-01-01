문서화섹션
ObjectSetInteger

이 함수는 해당 개체 속성의 값을 설정합니다. 개체속성은 datetime, int, color, bool 또는 char 유형이어야 합니다. 이 함수에는 두 가지 변수가 있습니다.

한정자 없이 속성 값 설정

bool  ObjectSetInteger(
   long                             chart_id,       // 차트 식별자
   string                           name,           // 객체명
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER     prop_id,        // 속성
   long                             prop_value      // 값
   );

한정자를 나타내는 속성 값 설정

bool  ObjectSetInteger(
   long                             chart_id,       // 차트 식별자
   string                           name,           // 객체명
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER     prop_id,        // 속성
   int                              prop_modifier,  // 한정자
   long                             prop_value      // 값
   );

Parameter

chart_id

[in]  차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.

name

[in]  객체명.

prop_id

[in]  개체 속성의 ID. 그 값은 ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER 열거값 중 하나일 수 있습니다.

prop_modifier

[in]  지정한 속성의 한정자. 피보나치 툴과 그래픽 객체 앤드류의 피치포크에서 레벨 수를 나타냅니다. 수준 수는 0부터 시작합니다.

prop_value

[in]  속성 값.

반환값

이 함수는 그래픽 개체의 속성을 변경하는 명령이 차트에 성공적으로 전송된 경우에만 true를 반환합니다. 그렇지 않으면 false를 반환하게 됩니다. 에러에 대한 자세한 내용은 GetLastError()를 참조하십시오.

참고

함수는 비동기 호출을 사용합니다. 이는 함수가 지정된 차트의 대기열에 추가된 명령 실행을 기다리지 않음을 의미합니다. 대신 제어 권한을 즉시 반환합니다.

명령 실행 결과를 확인하려면 지정된 개체 속성을 요청하는 함수를 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 기능은 해당 차트의 대기열 끝에 추가되므로 실행 결과를 기다리기 때문에 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.

웹 색상표 작성 예제

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Table of Web Colors|
//|                         Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp |
//|                                        https://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#define X_SIZE 140      // width of an edit object
#define Y_SIZE 33       // height of an edit object
//+------------------------------------------------------------------+
//| 웹 색상 배열                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
color ExtClr[140]=
  {
   clrAliceBlue,clrAntiqueWhite,clrAqua,clrAquamarine,clrAzure,clrBeige,clrBisque,clrBlack,clrBlanchedAlmond,
   clrBlue,clrBlueViolet,clrBrown,clrBurlyWood,clrCadetBlue,clrChartreuse,clrChocolate,clrCoral,clrCornflowerBlue,
   clrCornsilk,clrCrimson,clrCyan,clrDarkBlue,clrDarkCyan,clrDarkGoldenrod,clrDarkGray,clrDarkGreen,clrDarkKhaki,
   clrDarkMagenta,clrDarkOliveGreen,clrDarkOrange,clrDarkOrchid,clrDarkRed,clrDarkSalmon,clrDarkSeaGreen,
   clrDarkSlateBlue,clrDarkSlateGray,clrDarkTurquoise,clrDarkViolet,clrDeepPink,clrDeepSkyBlue,clrDimGray,
   clrDodgerBlue,clrFireBrick,clrFloralWhite,clrForestGreen,clrFuchsia,clrGainsboro,clrGhostWhite,clrGold,
   clrGoldenrod,clrGray,clrGreen,clrGreenYellow,clrHoneydew,clrHotPink,clrIndianRed,clrIndigo,clrIvory,clrKhaki,
   clrLavender,clrLavenderBlush,clrLawnGreen,clrLemonChiffon,clrLightBlue,clrLightCoral,clrLightCyan,
   clrLightGoldenrod,clrLightGreen,clrLightGray,clrLightPink,clrLightSalmon,clrLightSeaGreen,clrLightSkyBlue,
   clrLightSlateGray,clrLightSteelBlue,clrLightYellow,clrLime,clrLimeGreen,clrLinen,clrMagenta,clrMaroon,
   clrMediumAquamarine,clrMediumBlue,clrMediumOrchid,clrMediumPurple,clrMediumSeaGreen,clrMediumSlateBlue,
   clrMediumSpringGreen,clrMediumTurquoise,clrMediumVioletRed,clrMidnightBlue,clrMintCream,clrMistyRose,clrMoccasin,
   clrNavajoWhite,clrNavy,clrOldLace,clrOlive,clrOliveDrab,clrOrange,clrOrangeRed,clrOrchid,clrPaleGoldenrod,
   clrPaleGreen,clrPaleTurquoise,clrPaleVioletRed,clrPapayaWhip,clrPeachPuff,clrPeru,clrPink,clrPlum,clrPowderBlue,
   clrPurple,clrRed,clrRosyBrown,clrRoyalBlue,clrSaddleBrown,clrSalmon,clrSandyBrown,clrSeaGreen,clrSeashell,
   clrSienna,clrSilver,clrSkyBlue,clrSlateBlue,clrSlateGray,clrSnow,clrSpringGreen,clrSteelBlue,clrTan,clrTeal,
   clrThistle,clrTomato,clrTurquoise,clrViolet,clrWheat,clrWhite,clrWhiteSmoke,clrYellow,clrYellowGreen
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| 편집 개체 생성 및 초기화                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateColorBox(int x,int y,color c)
  {
//--- 새 편집 개체의 이름을 생성합니다
   string name="ColorBox_"+(string)x+"_"+(string)y;
//--- 새 편집 오브젝트를 작성합니다
   if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_EDIT,0,0,0))
     {
      Print("다음을 생성할 수 없음: '",name,"'");
      return;
     }
//--- 좌표, 너비 및 높이 설정
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x*X_SIZE);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y*Y_SIZE);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,X_SIZE);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,Y_SIZE);
//--- 텍스트 색상 설정
   if(clrBlack==c) ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);
   else            ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrBlack);
//--- 배경색 설정
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,c);
//--- 텍스트 설정
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,(string)c);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 7x20의 색상 편집 개체 테이블 생성
   for(uint i=0;i<140;i++)
      CreateColorBox(i%7,i/7,ExtClr[i]);
  }

참고 항목

Object Types, Object Properties