- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringInit
지정된 심볼별로 문자열을 초기화하고 지정된 문자열 크기를 제공합니다.
|
bool StringInit(
Parameter
string_var
[in][out] 초기화 및 초기화 취소해야 하는 문자열.
new_len=0
[in] 초기화 후 문자열 길이. 길이=0이면 문자열을 초기화 해제하는데, 즉, 문자열 버퍼가 지워지고 버퍼 주소가 0이 됩니다.
character=0
[in] 문자열을 채울 심볼.
반환값
성공 시 true, 그렇지 않으면 false. 에러 코드를 받으시려면 GetLastError()를 호출하십시오.
참고
문자 =0과 길이가 new_len>0인 경우, 표시된 길이의 문자열의 버퍼가 배포되고 0으로 채워집니다. 전체 버퍼가 문자열 종결자에 의해 채워지기 때문에 문자열 길이는 0과 같습니다.
예:
|
void OnStart()
