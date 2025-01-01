문서화섹션
StringInit

지정된 심볼별로 문자열을 초기화하고 지정된 문자열 크기를 제공합니다.

bool  StringInit(
   string&   string_var,       // 초기화할 문자열
   int       new_len=0,        // 초기화 후 필요한 문자열 길이
   ushort    character=0       // 문자열이 채워질 심볼
   );

Parameter

string_var

[in][out]  초기화 및 초기화 취소해야 하는 문자열.

new_len=0

[in]  초기화 후 문자열 길이. 길이=0이면 문자열을 초기화 해제하는데, 즉, 문자열 버퍼가 지워지고 버퍼 주소가 0이 됩니다.

character=0

[in]  문자열을 채울 심볼.

반환값

성공 시 true, 그렇지 않으면 false. 에러 코드를 받으시려면 GetLastError()를 호출하십시오.

참고

문자 =0과 길이가 new_len>0인 경우, 표시된 길이의 문자열의 버퍼가 배포되고 0으로 채워집니다. 전체 버퍼가 문자열 종결자에 의해 채워지기 때문에 문자열 길이는 0과 같습니다.

예:

void OnStart()
  {
//---
   string str;
   StringInit(str,200,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ",
         StringBufferLen(str),"  StringLen(str) = ",StringLen(str));
  }
/*  결과
str = : StringBufferLen(str) = 200   StringLen(str) = 0
*/

참고 항목

StringBufferLen, StringLen