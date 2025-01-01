DirectX 작업

DirectX 11 기능과 셰이더는 가격표에 직접 3D 시각화를 위해 설계되었습니다.

3D 그래픽을 만들려면 필요한 이미지 크기를 가진 그래픽 컨텍스트(DXContextCreate)가 필요합니다. 또한 정점 및 인덱스 버퍼(DXBufferCreate)뿐만 아니라 정점 및 픽셀 셰이더 생성(DXShaderCreate)도 준비해야합니다. 이 정도면 컬러로 그래픽을 표시하기에 충분합니다.

다음 수준의 그래픽에서는 추가 렌더링 매개변수를 셰이더로 전달하기 위한 입력 (DXInputSet)이 필요합니다. 이를 통해 카메라 및 3D 개체 위치를 설정하고 광원을 표현하며, 마우스 및 키보드 제어를 구현할 수 있습니다.

따라서 내장 MQL5 기능을 사용하면 타사 툴 없이도 MetaTrader 5에서 직접 애니메이션 3D 차트를 만들 수 있습니다. 기능이 작동하려면 비디오 카드가 DX 11 및 셰이더 모델 5.0을 지원해야 합니다.

라이브러리 작업을 시작하려면 MetaTrader 5에서 3D 그래픽을 생성하는 방법을 읽어 보십시오.