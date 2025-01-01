문서화섹션
DirectX 작업

DirectX 11 기능과 셰이더는 가격표에 직접 3D 시각화를 위해 설계되었습니다.

3D 그래픽을 만들려면 필요한 이미지 크기를 가진 그래픽 컨텍스트(DXContextCreate)가 필요합니다. 또한 정점 및 인덱스 버퍼(DXBufferCreate)뿐만 아니라 정점 및 픽셀 셰이더 생성(DXShaderCreate)도 준비해야합니다. 이 정도면 컬러로 그래픽을 표시하기에 충분합니다.

다음 수준의 그래픽에서는 추가 렌더링 매개변수를 셰이더로 전달하기 위한 입력 (DXInputSet)이 필요합니다. 이를 통해 카메라 및 3D 개체 위치를 설정하고 광원을 표현하며, 마우스 및 키보드 제어를 구현할 수 있습니다.

따라서 내장 MQL5 기능을 사용하면 타사 툴 없이도 MetaTrader 5에서 직접 애니메이션 3D 차트를 만들 수 있습니다. 기능이 작동하려면 비디오 카드가 DX 11 및 셰이더 모델 5.0을 지원해야 합니다.

라이브러리 작업을 시작하려면 MetaTrader 5에서 3D 그래픽을 생성하는 방법을 읽어 보십시오.

기능

액션

DXContextCreate

지정된 크기의 프레임을 렌더링하기 위한 그래픽 컨텍스트를 생성

DXContextSetSize

DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트의 프레임 크기를 변경

DXContextSetSize

DXContextCreate()에서 생성된 그래픽 컨텍스트의 프레임 크기를 가져오기

DXContextClearColors

렌더링 버퍼에 대해 지정된 색상을 모든 픽셀로 설정

DXContextClearDepth

깊이 버퍼를 비움

DXContextGetColors

그래픽 컨텍스트에서 지정된 크기 및 오프셋의 이미지를 가져오기

DXContextGetDepth

렌더링된 프레임의 깊이 버퍼를 가져오기

DXBufferCreate

데이터 배열을 기반으로 지정된 유형의 버퍼를 생성

DXTextureCreate

전달된 이미지에서 잘라낸 지정된 크기의 직사각형으로 2D 질감 생성

DXInputCreate

셰이더 입력 생성

DXInputSet

셰이더 입력 설정

DXShaderCreate

지정된 유형의 셰이더 생성

DXShaderSetLayout

정점 세이더의 꼭지점 레이아웃을 설정

DXShaderInputsSet

셰이더 입력 설정

DXShaderTexturesSet

셰이더 질감 설정

DXDraw

DXBufferSet()에서 정점 버퍼 세트의 점들을 렌더링

DXDrawIndexed

DXBufferSet()에서 인덱스 버퍼가 설명하는 그래픽 기본 요소를 렌더링

DXPrimiveTopologySet

DXDrawIndexed()를 사용하여 렌더링할 기본 요소의 유형을 설정

DXBufferSet

현재 렌더링의 버퍼를 설정

DXShaderSet

렌더링을 위한 셰이더 설정

DXHandleType

핸들 유형을 반환

DXRelease

핸들을 해제