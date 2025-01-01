- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DirectX 작업
DirectX 11 기능과 셰이더는 가격표에 직접 3D 시각화를 위해 설계되었습니다.
3D 그래픽을 만들려면 필요한 이미지 크기를 가진 그래픽 컨텍스트(DXContextCreate)가 필요합니다. 또한 정점 및 인덱스 버퍼(DXBufferCreate)뿐만 아니라 정점 및 픽셀 셰이더 생성(DXShaderCreate)도 준비해야합니다. 이 정도면 컬러로 그래픽을 표시하기에 충분합니다.
다음 수준의 그래픽에서는 추가 렌더링 매개변수를 셰이더로 전달하기 위한 입력 (DXInputSet)이 필요합니다. 이를 통해 카메라 및 3D 개체 위치를 설정하고 광원을 표현하며, 마우스 및 키보드 제어를 구현할 수 있습니다.
따라서 내장 MQL5 기능을 사용하면 타사 툴 없이도 MetaTrader 5에서 직접 애니메이션 3D 차트를 만들 수 있습니다. 기능이 작동하려면 비디오 카드가 DX 11 및 셰이더 모델 5.0을 지원해야 합니다.
라이브러리 작업을 시작하려면 MetaTrader 5에서 3D 그래픽을 생성하는 방법을 읽어 보십시오.
|
기능
|
액션
|
지정된 크기의 프레임을 렌더링하기 위한 그래픽 컨텍스트를 생성
|
DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트의 프레임 크기를 변경
|
DXContextCreate()에서 생성된 그래픽 컨텍스트의 프레임 크기를 가져오기
|
렌더링 버퍼에 대해 지정된 색상을 모든 픽셀로 설정
|
깊이 버퍼를 비움
|
그래픽 컨텍스트에서 지정된 크기 및 오프셋의 이미지를 가져오기
|
렌더링된 프레임의 깊이 버퍼를 가져오기
|
데이터 배열을 기반으로 지정된 유형의 버퍼를 생성
|
전달된 이미지에서 잘라낸 지정된 크기의 직사각형으로 2D 질감 생성
|
셰이더 입력 생성
|
셰이더 입력 설정
|
지정된 유형의 셰이더 생성
|
정점 세이더의 꼭지점 레이아웃을 설정
|
셰이더 입력 설정
|
셰이더 질감 설정
|
DXBufferSet()에서 정점 버퍼 세트의 점들을 렌더링
|
DXBufferSet()에서 인덱스 버퍼가 설명하는 그래픽 기본 요소를 렌더링
|
DXDrawIndexed()를 사용하여 렌더링할 기본 요소의 유형을 설정
|
현재 렌더링의 버퍼를 설정
|
렌더링을 위한 셰이더 설정
|
핸들 유형을 반환
|
핸들을 해제