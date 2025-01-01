MQL5 リファレンス端末のグローバル変数GlobalVariableTime
GlobalVariableTime
글로벌 변수에 마지막으로 액세스한 시간을 반환.
datetime GlobalVariableTime(
매개변수
이름
[in] 글로별 변수 이름.
값 반환
함수는 지정된 글로벌 변수에 마지막으로 액세스한 시간을 반환합니다. GlobalVariableGet() 및 GlobalVariableCheck() 기능을 사용하여 변수에 주소를 지정하면 마지막 액세스 시간도 수정됩니다. 오류에 대한 자세한 내용을 얻기 위해 GetLastError() 기능을 호출하십시오.
주의
글로벌 변수는 마지막 호출 후 4주 동안 클라이언트 너미널에 존재합니다. 그 이후 자동으로 삭제됩니다.
