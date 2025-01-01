문서화섹션
MQL5 リファレンス端末のグローバル変数GlobalVariableTime 

GlobalVariableTime

글로벌 변수에 마지막으로 액세스한 시간을 반환.

datetime  GlobalVariableTime(
   string  name      // 이름
   );

매개변수

이름

[in]  글로별 변수 이름.

값 반환

함수는 지정된 글로벌 변수에 마지막으로 액세스한 시간을 반환합니다. GlobalVariableGet()GlobalVariableCheck() 기능을 사용하여 변수에 주소를 지정하면 마지막 액세스 시간도 수정됩니다. 오류에 대한 자세한 내용을 얻기 위해 GetLastError() 기능을 호출하십시오.

주의

글로벌 변수는 마지막 호출 후 4주 동안 클라이언트 너미널에 존재합니다. 그 이후 자동으로 삭제됩니다.

추가 참조

GlobalVariableCheck()