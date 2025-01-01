- 配列、バッファ及び時系列における索引付けの方向
- データアクセスの整理
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iLowest
해당 차트에서 발견된 가장 작은 값의 색인을 반환합니다(현재 막대를 기준으로 이동).
int iLowest(
Parameters
symbol
[in] 검색을 수행할 심볼. NULL은 현재 심볼을 의미합니다.
timeframe
[in] 주기. 이 값은 ENUM_TIMEFRAMES 열거값 중 하나일 수 있습니다. 0은 현재 차트 주기를 의미합니다.
type
[in] 검색이 수행될 시계열의 식별자. ENUM_SERIESMODE의 어떤 값과도 같을 수 있습니다.
count=WHOLE_ARRAY
[in] 검색을 수행해야 하는 시계열의 요소 수(현재 막대에서 인덱스 증가 방향으로)
start=0
[in] 가장 낮은 값에 대한 검색이 시작되는 초기 막대의 인덱스(현재 막대를 기준으로 이동). 음수 값은 무시되고 0 값으로 대체됩니다.
반환 값
해당 차트에서 발견된 가장 낮은 값의 색인(현재 막대를 기준으로 이동) 또는 오류 발생 시 -1. 오류 세부사항에 대해선, GetLastError() 함수를 호출하십시오.
예:
double val;