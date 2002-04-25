//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 날짜는 일요일입니다.

datetime time=D'2002.04.25 12:00';

string symbol="GBPUSD";

ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;

bool exact=false;

//--- 지정된 시간에 막대가 없으면 iBarShift가 가장 가까운 막대의 색인을 반환합니다.

int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

//--- iBarShift() 호출 후 오류 코드를 확인하십시오.

int error=GetLastError();

if(error!=0)

{

PrintFormat("iBarShift(): GetLastError=%d - The requested date %s "+

"for %s %s는 가용한 내역에서 찾을 수 없습니다",

error,TimeToString(time),symbol,EnumToString(tf));

return;

}

//--- iBarShift() 기능이 성공적으로 실행되었습니다. exact=false에 대한 결과를 반환합니다.

PrintFormat("1. %s %s %s(%s): bar index is %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),

DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);

PrintFormat("Time of bar #%d is %s (%s)",

bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));

//--- 지정된 시간으로 막대 색인을 요청합니다; 막대가 없으면 -1이 반환됩니다.

exact=true;

bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

//--- iBarShift() 기능이 성공적으로 실행되었으며, exact=true에 대한 결과를 반환합니다.

PrintFormat("2. %s %s %s (%s):bar index is %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time)

,DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 주의 요일 이름을 반환합니다 |

//+------------------------------------------------------------------+

string DayOfWeek(const datetime time)

{

MqlDateTime dt;

string day="";

TimeToStruct(time,dt);

switch(dt.day_of_week)

{

case 0: day=EnumToString(SUNDAY);

break;

case 1: day=EnumToString(MONDAY);

break;

case 2: day=EnumToString(TUESDAY);

break;

case 3: day=EnumToString(WEDNESDAY);

break;

case 4: day=EnumToString(THURSDAY);

break;

case 5: day=EnumToString(FRIDAY);

break;

default:day=EnumToString(SATURDAY);

break;

}

//---

return day;

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* Execution result

1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00(SUNDAY): bar index is 64 (exact=false)

Time of bar #64 is 2018.06.08 23:00 (FRIDAY)

2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY):bar index is -1 (exact=true)

*/