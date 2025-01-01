__DATE__ 시간이 없는(시간, 분 및 초가 0인) 파일 컴파일 날짜 인쇄

__DATETIME__ 파일 컴파일 날짜 및 시간 인쇄

__FILE__ 현재 컴파일된 파일의 이름 인쇄

__FUNCSIG__ 매크로가 위치한 본문의 함수 서명. 기능에 대한 전체 설명을 로깅(Logging)하면 오버로드된 기능을 식별하는데 유용할 수 있습니다 인쇄

__FUNCTION__ 매크로가 위치한 본문의 함수 이름 인쇄

__LINE__ 매크로가 위치한 소스 코드의 라인 번호 인쇄

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__ 컴파일러 빌드 번호 인쇄

__PATH__ 현재 컴파일 중인 파일의 절대 경로 인쇄

ACCOUNT_ASSETS 계정의 현재 자산 AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE 예금통화 계좌잔고 AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED 계정에서 현재 차단된 커미션 금액 AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY 계정에 서비스를 제공하는 회사 이름 AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT 예금통화 계좌신용 AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY 계좌통화 AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY 예금통화 계좌지분 AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE 계좌 레버리지 AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES 계좌의 유동부채 AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS 허용되는 최대 활성 보류 중 주문 수 AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN 계좌 번호 AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN 예금통화에 사용된 계좌마진 AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE 예금통화로 된 계좌의 자유마진 AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL 초기 마진. 보류 중인 모든 주문의 마진을 충당하기 위해 계정에 예약된 금액 AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL 계정 마진 수준(%) AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE 유지 마진. 모든 미결직의 최소 금액을 충당하기 위해 계정에 예약된 최소 지분 AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL 마진 호출 수준. 설정된 ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE에 따라 백분율 또는 예금통화로 표시됨 AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE 최소 허용 마진 설정 모드 AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO 마진 정지 수준. 설정된 ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE에 따라 백분율 또는 예금통화로 표시됨 AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME 클라이언트 이름 AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT 예금통화 계좌의 순이익 AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER 거래 서버 이름 AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY 계자 정지 모드(화폐) AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT 계정 정지 모드(%) AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE 계좌 거래 모드 AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST 콘테스트 계정 AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO 데모 계정 AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL 실제 계정 AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER 가운데(편집 개체에 대해서만 해당) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT 좌측 정렬 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT 우측 정렬 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER 개체 중심에 앵커 포인트 배치 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT 앵커 포인트를 중앙에서 왼쪽으로 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER 좌측 하단 모서리의 앵커 포인트 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER 좌측 상단 모서리의 앵커 포인트 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER 중앙 아래 앵커 포인트 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT 앵커 포인트를 중앙에서 우측으로 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER 우측 하단 모서리의 앵커 포인트 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER 우측 상단 모서리의 앵커 포인트 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER 중앙 위 앵커 포인트 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE 본선 지표선

BOOK_TYPE_BUY 구매 주문(입찰) MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET 마켓별 구매 주문 MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL 판매 주문(제안) MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET 마켓별 판매 주문 MqlBookInfo

BORDER_FLAT 납작한 형태 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED 돌출된 형태 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN 오목한 형태 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX char 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 숫자 유형 상수

CHAR_MIN char 유형으로 나타낼 수 있는 최소값 숫자 유형 상수

CHART_AUTOSCROLL 차트 우측 테두리로 자동 이동 모드 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS 일련의 막대로 표시 ChartSetInteger

CHART_BEGIN 차트 시작(가장 오래된 가격) ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP 다른 차트 위에 차트 표시 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES 일본 캔들스틱 표시 ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK 가격 수준 색상 요청 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND 차트 배경 색상 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID 입찰 가격 레벨 색상 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR 베어 캔들스틱의 바디 색상 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL 불 캔들스틱의 바디 색상 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN 베어 캔들스틱 아래 막대, 그림자 및 바디 테두리 색상 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE 선 차트 색상과 "Doji" 일본 캔들스틱의 색상 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP 불 캔들스틱의 상부 막대, 그림자 및 바디 테두리 색상 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND 축, 스케일 및 OHLC 라인의 색상 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID 격자 색상 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST 마지막으로 실행된 거래 가격의 선 색상 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL 주문 중지 수준의 색상(손실 방지 및 이윤 획득) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME 볼륨 및 위치 오프닝 레벨 색상 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT 차트의 코멘트 텍스트 ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS 현재 포지션 ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS 차트에서 마우스로 트레이딩 레벨을 끌 수 있는 사용 권한. 드래그 모드는 기본으로 활성화되어 있습니다(true 값) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE 차트의 모든 mql5 프로그램에 마우스 이동 및 마우스 클릭 이벤트 (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) 알림 전송 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE 차트의 모든 mql5 프로그램에 새 개체 생성 이벤트 (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) 알림 전송 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE 차트의 모든 mql5 프로그램에 개체 삭제 이벤트 (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) 알림 전송 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR 차트에서 첫 번째로 표시되는 막대 수. 막대의 인덱싱은 시게열의 인덱싱과 동일합니다. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX 고정된 차트 최대값 ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN 고정된 차트 최소값 ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION 좌측 테두리의 차트 고정 위치(백분율 값). 차트 고정 위치는 수평 시간 축에 작은 회색 삼각형으로 표시됩니다. 틱이 들어올 때 우측 자동 차트 스크롤이 비활성화된 경우에만 표시됩니다 (CHART_AUTOSCROLL 속성 참조). 고정 위치의 막대는 확대 및 축소할 때 동일한 위치에 유지됩니다. ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND 우위의 가격 차트 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT "차트" (OBJ_CHART) 개체를 식별하면 그래픽 개체에 대해 true를 반환. 실제 차트에 대해 false를 반환 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE Close 가격에 의해 그려진 선으로 표시 ChartSetInteger

CHART_MODE 차트 유형 (캔들스틱, 막대 또는 선) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL 마우스 좌측 버튼을 사용하여 차트를 수평으로 스크롤. 다음 속성 값이 true로 설정된 경우에도 수직 스크롤을 사용할 수 있습니다: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 또는 CHART_SCALE_PT_PER_BAR ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR 막대당 포인트 스케일 ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX 차트 최대 ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN 차트 최소 ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE_PT_PER_BAR 막대당 포인트로 지정할 스케일 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX 고정 스케일 모드 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11 1:1 스케일 모드 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT 우측 테두리에서 가격 차트 들여쓰기 모드 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE 우측 테두리의 0 막대 들여쓰기 크기(%) ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE 차트에서 수평으로 요청(Ask) 값 표시 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE 차트에서 수평으로 입찰(BID) 값 표시 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE 차트에 시간 스케일 표시 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID 차트에 격자 표시 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE 차트에 수평으로 마지막(Last) 값 표시 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR 그래픽 개체에 대한 팝업 설명 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC 좌측 상단 모서리에 OHLC 값 표시 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP 인접 기간 사이에 수직 분리자 표시 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE 차트에 가격 스케일을 표시 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS 차트에 거래 수준 표시 (오픈 포지션 수준, 손실 중지, 이익 획득 및 보류 중인 주문) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES 차트에 폴륨 표시 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS 차트에 표시할 수 있는 막대의 수 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE 벌륨이 표시되지 않음 ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL 거래 볼륨 ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK 틱 볼륨 ChartSetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE 차트 창 핸들 (HWND) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE 하위 창 가시성 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE 수직으로 Y축을 따라 지표 하위 창의 상단 프레임과 기본 차트 창의 프레임 사이의 거리(픽셀) 마우스 이벤트의 경우 커서 좌표는 기본 차트 창의 좌표를 기준으로 전달되며, 지표 하위 창의 그래픽 개체 좌표는 하위 창의 좌측 상단 모서리를 기준으로 설정됩니다. 이 값은 기본 차트의 절대 좌표를 하위 창의 로컬 좌표로 변환하여 하위 창 프레임의 좌측 상단 모서리를 기준으로 설정된 그래픽 개체와 올바르게 작업하는 데 필요합니다. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL 지표 하위 창을 포함한 차트 창의 총 수 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE 속성 대화상자를 통한 차트 크기 변경 또는 차트 속성 수정 OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK 차트 클릭 OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM 사용자 지정 이벤트 범위의 초기 이벤트 수 OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 사용자 지정 이벤트 범위에서 이벤트의 최종 번호 OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN 키 입력 OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 마우스 이동, 마우스 클릭 ( CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true가 설정된 경우) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE 그래픽 개체 속성이 속성 대화상자를 통해 변경됨 OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE 그래픽 개체가 생성됨 ( CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 가 설정된 경우) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE 그래픽 개체가 삭제됨 ( CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 가 설정된 경우) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG 그래픽 개체 끌어서 놓기 OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT 그래픽 개체 편집에서 텍스트 끝 편집 OnChartEvent

CHARTS_MAX 터미널에서 동시에 열려 있는 최대 차트 수 기타 상수

CHIKOUSPAN_LINE 지구(Chikou) 스팬 선 지표선

clrAliceBlue 앨리스 블루 웹 색상

clrAntiqueWhite 앤틱 화이트 웹 색상

clrAqua 아쿠아 웹 색상

clrAquamarine 아쿠아마린 웹 색상

clrBeige 베이지 웹 색상

clrBisque 비스크 웹 색상

clrBlack 블랙 웹 색상

clrBlanchedAlmond 밝은 아몬드 웹 색상

clrBlue 블루 웹 색상

clrBlueViolet 블루 바이올렛 웹 색상

clrBrown 브라운 웹 색상

clrBurlyWood 밝은 브라운 웹 색상

clrCadetBlue 카데트 블루 웹 색상

clrChartreuse 샤르트뢰즈 웹 색상

clrChocolate 초콜릿 웹 색상

clrCoral 코럴 웹 색상

clrCornflowerBlue 콘플라워 블루 웹 색상

clrCornsilk 콘실크 웹 색상

clrCrimson 크림슨 웹 색상

clrDarkBlue 어두운 블루 웹 색상

clrDarkGoldenrod 어두운 진황색 웹 색상

clrDarkGray 어두운 그레이 웹 색상

clrDarkGreen 어두운 그린 웹 색상

clrDarkKhaki 어두운 카키 웹 색상

clrDarkOliveGreen 어두운 올리브그린 웹 색상

clrDarkOrange 어두운 오렌지 웹 색상

clrDarkOrchid 어두운 오키드 웹 색상

clrDarkSalmon 어두운 연어색 웹 색상

clrDarkSeaGreen 어두운 바다 녹색 웹 색상

clrDarkSlateBlue 어두운 슬레이트 블루 웹 색상

clrDarkSlateGray 어두운 슬레이트 그레이 웹 색상

clrDarkTurquoise 어두운 터키석색 웹 색상

clrDarkViolet 어두운 바이올렛 웹 색상

clrDeepPink 진한 분홍 웹 색상

clrDeepSkyBlue 진한 하늘색 웹 색상

clrDimGray 진한 회색 웹 색상

clrDodgerBlue 다저 블루 웹 색상

clrFireBrick 파이어 브릭 웹 색상

clrForestGreen 포레스트 그린 웹 색상

clrGainsboro 게인즈버러 웹 색상

clrGold 금색 웹 색상

clrGoldenrod 진황색 웹 색상

clrGray 회색 웹 색상

clrGreen 녹색 웹 색상

clrGreenYellow 그린 옐로우 웹 색상

clrHoneydew 허니듀 웹 색상

clrHotPink 핫 핑크 웹 색상

clrIndianRed 인디언 레드 웹 색상

clrIndigo 인디고 웹 색상

clrIvory 상아색 웹 색상

clrKhaki 카키 웹 색상

clrLavender 라벤더 웹 색상

clrLavenderBlush 라벤더 블러쉬 웹 색상

clrLawnGreen 잔디색 웹 색상

clrLemonChiffon 레몬 시폰 웹 색상

clrLightBlue 밝은 파랑 웹 색상

clrLightCoral 밝은 코럴 웹 색상

clrLightCyan 밝은 청녹색 웹 색상

clrLightGoldenrod 밝은 진황색 웹 색상

clrLightGray 밝은 회색 웹 색상

clrLightGreen 밝은 녹색 웹 색상

clrLightPink 연분홍 웹 색상

clrLightSalmon 밝은 연어색 웹 색상

clrLightSeaGreen 밝은 바다 녹색 웹 색상

clrLightSkyBlue 밝은 하늘색 웹 색상

clrLightSlateGray 밝은 슬레이트 그레이 웹 색상

clrLightSteelBlue 밝은 스틸 블루 웹 색상

clrLightYellow 밝은 노랑색 웹 색상

clrLime 라임 웹 색상

clrLimeGreen 라임 그린 웹 색상

clrLinen 리넨 웹 색상

clrMagenta 마젠타 웹 색상

clrMaroon 밤색 웹 색상

clrMediumAquamarine 미디움 아쿠아마린 웹 색상

clrMediumBlue 미디움 파란색 웹 색상

clrMediumOrchid 미디움 오키드 웹 색상

clrMediumPurple 미디움 퍼플 웹 색상

clrMediumSeaGreen 미디움 바다 녹색 웹 색상

clrMediumSlateBlue 미디움 슬레이트 블루 웹 색상

clrMediumSpringGreen 미디움 스프링 그린 웹 색상

clrMediumTurquoise 미디움 터키석색 웹 색상

clrMediumVioletRed 미디움 바이올렛 레드 웹 색상

clrMidnightBlue 미드나잇 블루 웹 색상

clrMintCream 민트 크림 웹 색상

clrMistyRose 미스티 로즈 웹 색상

clrMoccasin 모카신 웹 색상

clrNavajoWhite 나바호 화이트 웹 색상

clrNavy 네이비 웹 색상

clrNONE 무색 기타 상수

clrOldLace 올드 레이스 웹 색상

clrOlive 올리브 웹 색상

clrOliveDrab 올리브 드랩 웹 색상

clrOrange 주황색 웹 색상

clrOrangeRed 적황색 웹 색상

clrOrchid 오키드 웹 색상

clrPaleGoldenrod 흐린 진황색 웹 색상

clrPaleGreen 흐린 녹색 웹 색상

clrPaleTurquoise 흐린 터키석색 웹 색상

clrPaleVioletRed 흐린 바이올렛 레드 웹 색상

clrPapayaWhip 파파야 윕 웹 색상

clrPeachPuff 피치 퍼프 웹 색상

clrPeru 페루 웹 색상

clrPink 분홍색 웹 색상

clrPlum 플럼 웹 색상

clrPowderBlue 파우더 블루 웹 색상

clrPurple 퍼플 웹 색상

clrRed 빨강색 웹 색상

clrRosyBrown 로지 브라운 웹 색상

clrRoyalBlue 로얄 블루 웹 색상

clrSaddleBrown 새들 브라운 웹 색상

clrSalmon 연어색 웹 색상

clrSandyBrown 샌디 브라운 웹 색상

clrSeaGreen 바다 녹색 웹 색상

clrSeashell 바다조개색 웹 색상

clrSienna 시에나 웹 색상

clrSilver 은색 웹 색상

clrSkyBlue 하늘색 웹 색상

clrSlateBlue 슬레이트 블루 웹 색상

clrSlateGray 슬레이트 그레이 웹 색상

clrSnow 스노우 웹 색상

clrSpringGreen 스프링 그린 웹 색상

clrSteelBlue 스틸 블루 웹 색상

clrTan 탠 웹 색상

clrTeal 청록색 웹 색상

clrThistle 시슬 웹 색상

clrTomato 토마토 웹 색상

clrTurquoise 터키석색 웹 색상

clrViolet 바이올렛 웹 색상

clrWheat 오트 웹 색상

clrWhite 흰색 웹 색상

clrWhiteSmoke 화이트 스모크 웹 색상

clrYellow 노랑색 웹 색상

clrYellowGreen 연두색 웹 색상

CORNER_LEFT_LOWER 좌표 중심이 차트 좌측 하단에 있습니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER 좌표 중심이 차트 좌측 상단에 있습니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER 좌표 중심이 차트 우측 하단에 있습니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER 좌표 중심이 차트 우측 상단에 있습니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP 현재 윈도우(Windows) ANSI 코드 페이지. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP 현재 시스템 맥(Macintosh) 코드 페이지. 참고: 이 값은 이전에 생성된 프로그램 코드에서 주로 사용되며, 오늘날의 맥(Macintosh) 컴퓨터에서는 인코등에 유니코드를 사용하기 때문에 지금은 사용할 수 없습니다. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP 현재 시스템 OEM 코드 페이지. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL 심볼 코드 페이지 CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP 현재 스레드에 대한 Windows ANSI 코드 페이지. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7 UTF-7 코드 페이지. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8 UTF-8 코드 페이지. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128 128 비트 키(16 바이트)를 사용한 AES 암호화 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256 256 비트 키(32 바이트)를 사용한 AES 암호화 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP ZIP 아카이브 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64 BASE64 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES 56 비트 키(7 바이트)를 사용한 DES 암호화 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5 MD5 HASH 계산 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1 SHA1 HASH 계산 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256 SHA256 HASH 계산 CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG double 형식의 유효 소수 자릿수 숫자 유형 상수

DBL_EPSILON 조건을 충족하는 최소값: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (for double type) 숫자 유형 상수

DBL_MANT_DIG double 유형에 대한 비트 수(가수) 숫자 유형 상수

DBL_MAX double 유형으로 나타낼 수 있는 최대 값 숫자 유형 상수

DBL_MAX_10_EXP double 유형에 대한 지수 등급의 최대 십진수 값 숫자 유형 상수

DBL_MAX_EXP double 유형에 대한 지수 등급의 최대 이진수 값 숫자 유형 상수

DBL_MIN double 유형으로 나타낼 수 있는 최소값(양수) 숫자 유형 상수

DBL_MIN_10_EXP double 유형에 대한 지수 등급의 최소 십진수 값 숫자 유형 상수

DBL_MIN_EXP double 유형에 대한 지수 등급의 최소 이진수 값 숫자 유형 상수

DEAL_COMMENT 거래 코멘트 HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION 거래 수수료 HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY 거래 입력 - 엔트리 인, 엔트리 아웃, 반전 HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN 엔트리 인 HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT 반전 HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT 엔트리 아웃 HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC 거래 매직 넘버 (ORDER_MAGIC 참조) HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID 포지션 식별자: 이 거래가 참여한 시작, 수정 또는 변경. 각 포지션에는 위치의 전체 스팬 동안 심볼에 대해 실행된 모든 거래에 할당되는 고유의 식별자가 있습니다. HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE 거래 가격 HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT 거래 이익 HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP 마감시 누적 스왑 HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL 거래 심볼 HistoryDealGetString

DEAL_TIME 거래 시간 HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC 1970년 1월 1일 이후 거래 실행 시간(밀리초) HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE 거래 유형 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE 잔고 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS 보너스 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY 구매 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED 취소된 구매 거래. 이전에 실행된 구매 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우, 이전에 실행된 거래(DEAL_TYPE_BUY)의 유형이 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED로 변경되고, 손익/손실이 0으로 설정됩니다. 이전에 취득한 손익은 분리된 잔액 연산을 사용하여 과금/출금됩니다 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE 추가 과금 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION 추가 수수료 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY 일일 에이전트 수수료 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY 월 에이전트 수수료 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY 일일 수수료 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY 월별 수수료 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION 보정 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT 신용 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST 이자율 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL 판매 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED 취소된 판매 거래. 이전에 실행된 판매 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우, 이전에 실행된 거래(DEAL_TYPE_SELL)의 유형이 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED로 변경되고, 손익/손실이 0으로 설정됩니다. 이전에 취득한 손익은 분리된 잔액 연산을 사용하여 과금/출금됩니다 HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME 거래 볼륨 HistoryDealGetDouble

DRAW_BARS 일련의 막대로 표시 그리기 스타일

DRAW_CANDLES 일련의 캔들스틱으로 표시 그리기 스타일

DRAW_COLOR_ARROW 멀티컬러의 화살표 그리기 그리기 스타일

DRAW_COLOR_HISTOGRAM 0 라인의 멀티 히스토그램 그리기 스타일

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 두 지표 버퍼의 멀티컬러 히스토그램 그리기 스타일

DRAW_FILLING 두 수준 사이의 색상 채우기 그리기 스타일

DRAW_HISTOGRAM2 두 지표 버퍼의 히스토그램 그리기 스타일

DRAW_ZIGZAG 스타일 지그재그(Zigzag)로 막대에서 수직 섹션 허용 그리기 스타일

ELLIOTT_CYCLE 싸이클 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE 그랜드 수퍼싸이클(Grand Supercycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE 중급 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR 마이너 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE 미뉴에트 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE 분 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY 초급 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE 하위미뉴에트 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE 수퍼싸이클 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE 지표 버퍼의 빈 값 기타 상수

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY 잘못된 계정 속성 ID GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE 요청된 배열 크기가 2 GB를 초과 GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR 메모리가 부족하여 배열을 재배치할 수 없거나 정적 배열의 크기를 변경할 수 없습니다 GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD Depth Of Market를 추가할 수 없습니다 GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE Depth Of Market를 제거할 수 없습니다 GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET Depth Of Market에서 데이터를 가져올 수 없습니다 GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE Depth Of Market에서 새 데이터를 수신하기 위해 구독 중 오류 발생 GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY 메모리가 부족하여 지표 버퍼를 배포할 수 없습니다 GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX 잘못된 지표 버퍼 인덱스 GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY 디렉토리를 지우지 못했습니다(하나 이상의 파일이 차단되었을 수 있어 제거 작업에 실패했습니다) GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY 디렉토리를 제거할 수 없습니다 GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE 파일 삭제 오류 GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE 파일 열기 오류 GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY char 유형의 배열이어야 합니다 GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE 차트 심볼 및 기간을 변경하는데 실패하였습니다 GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER 타이머 생성에 실패하였습니다 GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN 차트 열기 오류 GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD 차트에 지표 추가 중 오류 발생 GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL 차트에서 지표 삭제 중 오류 발생 GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND 지정된 차트에서 지시자를 찾을 수 없음 GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED 차트 탐색 중 오류 발생 GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT 차트에는 이벤트를 처리할 수 있는 엑스퍼트 어드바이저가 없음 GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY 차트가 응답하지 않음 GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND 차트를 찾을 수 없습니다 GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED 스크린샷 생성 중 오류 GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED 템플릿 적용 중 오류 발생 GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND 지표가 포함된 하위 창을 찾을 수 없음 GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID 잘못된 차트 ID GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER 차트 작업 함수에 대한 매개변수의 오류 값 GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY 잘못된 차트 속성 ID GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY 잘못된 사용자 지정 지표 속성의 ID GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST 디렉토리가 존재하지 않음 GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY double 유형의 배열이어야 합니다 GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE 파일이 바이너리 파일로 열렸으므로 문자열 크기를 지정해야 합니다 GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR 캐시를 읽을 수 있는 메모리가 부족함 GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE 파일을 다시 쓸 수 없습니다 GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY 파일이 아니라 디렉토리입니다 GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY 디렉토리가 아니라 파일입니다 GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST 파일이 존재하지 않습니다 GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN 파일을 바이너리 파일로 열어야 합니다 GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV 파일을 CSV로 열어야 합니다 GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD 읽기를 하려면 파일을 열어야 합니다 GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE 쓰기를 하려면 파일을 열어야 합니다 GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT 파일을 텍스트로 열어야 합니다 GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV 파일을 텍스트 또는 CSV로 열어야 합니다 GetLastError

ERR_FILE_READERROR 파일 읽기 오류 GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR 파일에 리소스 쓰기 실패 GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY float 유형의 배열이어야 합니다 GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED ftp를 통한 파일 전송 실패 GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED 기능이 호출에 허용되지 않습니다 GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS 동일한 이름을 가진 클라이언트 터미널의 글로벌 변수가 이미 있습니다 GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND 클라이언트 터미널의 글로벌 변수를 찾을 수 없습니다 GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND 요청된 기록을 찾을 수 없습니다 GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY 잘못된 내역 속성의 ID GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS 호환되지 않는 배열 복사. 문자열 배열은 문자열 배열에만 복사할 수 있으며 숫자 배열에는 숫자 배열만 복사할 수 있습니다 GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE 텍스트 파일은 문자열 배열용이어야 하며 다른 배열용은 바이너리입니다 GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD 차트에 지표 적용 중 오류 발생 GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY 지표를 다른 지표에 적용할 수 없습니다 GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE 지표를 생성할 수 없습니다 GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME 배열의 첫 번째 매개변수는 사용자 지정 지표의 이름이어야 합니다 GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND 요청된 데이터를 찾을 수 없음 GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY 메모리가 부족하여 지표를 추가할 수 없습니다 GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE 지표를 생성할 때 배열에 잘못된 매개변수 유형이 있습니다 GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING 지표 생성 시 매개변수 없음 GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL 알려지지 않은 심볼 GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE 잘못된 지표 핸들 GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX 잘못된 요청 지표 버퍼의 인덱스 GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS 지표 생성 시 잘못된 매개변수 수 GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY int 유형의 배열이어야 합니다 GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR 예상치 못한 내부 오류 GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY 잘못된 유형, 잘못된 크기 또는 동적 배열의 손상된 개체의 배열 GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME 유효하지 않은 날짜 또는 시간 GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE 이 핸들이 있는 파일이 닫혔거나 전혀 열리지 않습니다 GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER 시스템 기능을 호출 시 잘못된 매개변수 GetLastError

ERR_INVALID_POINTER 잘못된 포인터 GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE 잘못된 포인터 유형 GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY long 유형의 배열이어야 합니다 GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED 이메일 전송 실패 GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN 마지막 틱 시간을 알 수 없음(틱 없음) GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED MarketWatch에서 심볼이 선택되지 않음 GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR MarketWatch에서 심볼 추가 또는 삭제 오류 GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL 알려지지 않은 심볼 GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY 잘못된 심볼 속성의 식별자 GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY 잘못된 프로그램 속성의 식별자 GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE 문자열에 날짜 없음 GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY 메모리가 부족하여 시스템 기능을 수행할 수 없습니다 GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED 다음을 전송 실패: 알림 GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT 알림 전송이 너무 잦음 GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER 알림 전송에 잘못된 매개변수입니다. 빈 문자열 또는 NULL이 SendNotification() 함수로 전달되었습니다 GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS 잘못된 터미널 알림 설정 (ID가 지정되지 않았거나 사용 권한이 설정되지 않음) GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING 초기화되지 않은 문자열 GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY 숫자 배열이어야 합니다 GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR 그래픽 개체 작업 중 오류 GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED 값에 해당하는 날짜를 가져올 수 없습니다 GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED 날짜에 해당하는 값을 가져올 수 없습니다 GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND 그래픽 개체를 찾을 수 없습니다 GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY 잘못된 그래픽 개체 속성 ID GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY 1차원 배열이어야 합니다 GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE 다음을 생성 실패: OpenCL 버퍼 GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE 다음을 생성 실패: OpenCL 컨텍스트 GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE OpenCL 프로그램 런타임 오류 GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL 다음 중 내부 오류 발생: running OpenCL 실행 GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE 유효하지 않은 OpenCL handle GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE 다음을 생성하는 데 오류: OpenCL 커널 GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED OpenCL 기능 은 이 컴퓨터에서 지원되지 않습니다 GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE OpenCL에서 실행 대기열을 생성하는데 실패 GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME 너무 긴 커널 이름 (OpenCL 커널) GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET OpenCL 버퍼의 유효하지 않은 오프셋 GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE 유효하지 않은 OpenCL 버퍼 크기 GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED 사운드 재생 실패 GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED 일치하는 동적 및 정적 리소스 이름 GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG 리소스 이름이 63자를 초과합니다 GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND EX5에서 이 이름의 리소스를 찾을 수 없습니다 GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE 지원되지 않는 리소스 유형이거나 또는 크기가 16 Mb를 초과합니다 GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY 시계열을 사용할 수 없습니다 GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY 짧은 유형의 배열이어야 합니다 GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY 배열이 너무 작아서 시작 포지션이 배열 밖에 있음 GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY 수신 배열이 AS_SERIES로 선언되었으며 크기가 부족합니다 GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY 문자열에 사용할 메모리가 부족합니다 GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR 메모리가 부족하여 문자열을 재배치할 수 없습니다 GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN 문자열 길이가 예상보다 짧습니다 GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR 문자열을 현재로 변환하는 중 오류 발생 GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER 너무 크며 ULONG_MAX보다 큰 수 GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE 문자열로 변환할 대 알 수 없는 데이터 유형 GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED 문자열 끝에 0이 추가되어 사용할 수 없는 작업 GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE 문자열 외부의 포지션 GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS 구조에는 문자열 개체 또는 동적 배열 또는 이러한 개체 또는 클래스의 구조가 포함됩니다 GetLastError

ERR_SUCCESS 작업이 성공적으로 완료되었습니다 GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY 잘못된 터미널 속성 식별자 GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME 너무 긴 파일 이름 GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES 동시에 64개 이상의 파일을 열 수 업습니다 GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS 매개변수보다 많은 형식 지정자의 양 GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS 형식 지정자보다 많은 매개변수의 양 GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND 거래를 찾을 수 없습니다 GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED 엑스퍼트 어드바이저 트레이딩 금지 GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND 주문을 찾을 수 없습니다 GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND 포지션을 찾을 수 없습니다 GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED 거래 요청 전송 실패 GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY 잘못된 거래 속성 ID GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST 사용자 정의 오류는 이 코드로 시작합니다 GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED 지정된 URL에 연결 실패 GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS 유효하지 않은 URL GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED HTTP 요청 실패 GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT 시간 초과 GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME 잘못된 디렉토리 이름 GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE 잘못된 파일 핸들 GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME 잘못된 파일 이름 GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING 잘못된 string 서식 GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER 클라이언트 터미널 기능 내부 호출의 잘못된 매개변수 GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE 잘못된 날짜(string) GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT 손상된 string 개체 GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER 손상된 string 유형 매개변수 GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME 잘못된 시간(string) GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY 0 길이의 배열 GetLastError

FILE_ACCESS_DATE 파일에 마지막으로 액세스한 날짜 FileGetInteger

FILE_ANSI ANSI 유형 String (1 바이트 심볼). FileOpen()에서 플래그 사용. FileOpen

FILE_BIN 바이너리 읽기/쓰기 모드 (string이 string으로 변환되지 않음). FileOpen()에서 플래그 사용. FileOpen

FILE_COMMON 모든 클라이언트 터미널의 공통 폴도에 있는 파일 경로 \Terminal\Common\Files. FileOpen(), FileCopy(), FileMove() 및 FileIsExist() 기능에서 플래그 사용. FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE 생성일 FileGetInteger

FILE_CSV CSV 파일 (모든 요소가 유니코드 또는 ANSI 형식의 문자열로 변환되고 분리자로 구별됨). FileOpen()에서 플래그 사용. FileOpen

FILE_END 파일 끝 기호 가져오기 FileGetInteger

FILE_EXISTS 존재여부 확인 FileGetInteger

FILE_IS_ANSI 파일이 ANSI로 열립니다 (FILE_ANSI 참조) FileGetInteger

FILE_IS_BINARY 파일이 바이너리 파일로 열립니다 (FILE_BIN 참조) FileGetInteger

FILE_IS_COMMON 파일이 모든 터미널의 공유 폴더에 열립니다 (FILE_COMMON 참조) FileGetInteger

FILE_IS_CSV 파일이 CSV로 열립니다 (FILE_CSV 참조) FileGetInteger

FILE_IS_READABLE 열린 파읽을 읽을 수 있습니다 (FILE_READ 참조) FileGetInteger

FILE_IS_TEXT 텍스트 파일로 파일이 열립니다 (FILE_TXT 참조) FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE 열린 파일을 쓸 수 있습니다 (FILE_WRITE 참조) FileGetInteger

FILE_LINE_END 줄 끝 부호 가져오기 FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE 최종 수정일 FileGetInteger

FILE_POSITION 파일의 포인터 포지션 FileGetInteger

FILE_READ 파일이 읽기 위해 열렸습니다. FileOpen()에서 플래그 사용. FILE_WRITE 및 FILE_READ 파일 사양을 열기가 필요할 때. FileOpen

FILE_REWRITE FileCopy() 및 FileMove()기능을 사용하여 파일을 다시 쓸 수 있습니다. 파일이 있거나 쓰기 위해 열려 있어야 하며, 그렇지 않으면 파일이 열리지 않습니다. FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ 여러 프로그램에서 읽을 수 있는 공유 액세서. 플래그는 FileOpen()에서 사용되지만, 파일을 열 때 FILE_WRITE 및 FILE_READ 플래그를 표시할 필요는 없습니다. FileOpen

FILE_SHARE_WRITE 여러 프로그램에서 쓰기를 위한 공유 액세스. 플래그는 FileOpen()에서 사용되지만, 파일을 열 때 FILE_WRITE 및 FILE_READ 플래그를 표시할 필요는 없습니다. FileOpen

FILE_SIZE 파일 크기(바이트) FileGetInteger

FILE_TXT 단순 텍스트 파일 (csv 파일과 동일하지만 분리자를 고려하지 않음). FileOpen()에서 플래그 사용. FileOpen

FILE_UNICODE UNICODE 유형 문자열 (2 바이트 심볼). FileOpen()에서 플래그 사용. FileOpen

FILE_WRITE 파일이 쓰기 위해 열렸습니다. FileOpen()에서 플래그 사용. FILE_WRITE 및 FILE_READ 파일 사양을 열기가 필요할 때. FileOpen

FLT_DIG float 유형 유효 소수 자릿수 숫자 유형 상수

FLT_EPSILON 조건을 충족하는 최소값: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (for float type) 숫자 유형 상수

FLT_MANT_DIG float 유형 가수의 비트 수 숫자 유형 상수

FLT_MAX float 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 숫자 유형 상수

FLT_MAX_10_EXP float 유형에 대한 지수 등급의 최대 십진수 값 숫자 유형 상수

FLT_MAX_EXP float 유형에 대한 지수 등급의 최대 이진수 값 숫자 유형 상수

FLT_MIN float 유형으로 나타낼 수 있는 최소 값(양수) 숫자 유형 상수

FLT_MIN_10_EXP float 유형에 대한 지수 등급의 최소 십진수 값 숫자 유형 상수

FLT_MIN_EXP float 유형에 대한 지수 등급의 최소 이진수 값 숫자 유형 상수

FRIDAY 금요일 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND 하향추세에 해당하는 선 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND 상승추세에 해당하는 선 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE 턱 라인 지표선

GATORLIPS_LINE 립 선 지표선

GATORTEETH_LINE 톱니선 지표선

IDABORT "중단" 버튼이 눌렸습니다 MessageBox

IDCANCEL "취소" 버튼이 눌렸습니다 MessageBox

IDCONTINUE "계속" 버튼이 눌렸습니다 MessageBox

IDIGNORE "무시하기" 버튼이 눌렸습니다 MessageBox

IDNO "아니오" 버튼이 눌렸습니다 MessageBox

IDOK "OK" 버튼이 눌렸습니다 MessageBox

IDRETRY "재시도" 버튼이 눌렸습니다 MessageBox

IDTRYAGAIN "다시 시도하기" 버튼이 눌렸습니다 MessageBox

IDYES "예" 버튼이 눌렸습니다 MessageBox

IND_AC Accelerator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX Average Directional Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW ADX by Welles Wilder IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR Alligator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO Awesome Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR Average True Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS Bollinger Bands® IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS Bears Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS Bulls Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI Market Facilitation Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI Commodity Channel Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN Chaikin Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM Custom indicator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA Double Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER DeMarker IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES Envelopes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE Force Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS Fractals IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA Fractal Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR Gator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU Ichimoku Kinko Hyo IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD MACD IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI Money Flow Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM Momentum IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV On Balance Volume IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA OsMA IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI Relative Strength Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI Relative Vigor Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR Parabolic SAR IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV Standard Deviation IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC Stochastic Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA Triple Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX Triple Exponential Moving Averages Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA Variable Index Dynamic Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES Volumes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR Williams' Percent Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS 중간 계산을 위한 보조 버퍼 SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX 색상 SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA 작성할 데이터 SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS 지표 값 도면 정확도 IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT 지표 창의 고정 높이 (전처리기 명령 #property indicator_height) IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR 레벨 선 색상 IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS 지표 창의 레벨 숫자 IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE 레벨 선 스타일 IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT 레벨 설명 IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE 레벨 값 IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH 레벨 선 굵기 IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM 지표 창 최대 IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM 지표 창 최소 IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME 지표 단축 이름 IndicatorSetString

INT_MAX int 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 숫자 유형 상수

INT_MIN int 유형으로 나타낼 수 있는 최소값 숫자 유형 상수

INVALID_HANDLE 잘못된 핸들 기타 상수

IS_DEBUG_MODE mq5 프로그램이 디버그 모드에서 작동한다는 플래그 기타 상수

IS_PROFILE_MODE mq5 프로그램이 프로파일링 모드에서 작동한다는 플래그 기타 상수

KIJUNSEN_LINE Kijun-sen line 지표선

LICENSE_DEMO 마켓에서 제공하는 유료 제품 평가판 전략 테스터에서만 작동합니다 MQLInfoInteger

LICENSE_FREE 무제한 무료 버전 MQLInfoInteger

LICENSE_FULL 구매한 라이센스 버전에서는 최소 5개 이상의 활성화가 허용됩니다. 활성화 횟수는 판매자에 의해 지정됩니다 판매자가 허용되는 활성화 수를 늘릴 수 있습니다 MQLInfoInteger

LICENSE_TIME 기간 제한 라이센스가 있는 버전 MQLInfoInteger

LONG_MAX long 유형으로 나타낼 수 있는 최대 값 숫자 유형 상수

LONG_MIN long 유형으로 나타낼 수 있는 최소값 숫자 유형 상수

LOWER_BAND 하한 지표선

LOWER_HISTOGRAM 하단 히스토그램 지표선

LOWER_LINE 결론 지표선

M_E e 수학 상수

M_PI pi 수학 상수

MAIN_LINE 본선 지표선

MB_ABORTRETRYIGNORE 메시지 창에는 중단, 재시도 및 무시하기의 세 가지 버튼이 있습니다 MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE 메시지 창에는 취소, 다시 시도하기, 계속의 세 가지 버튼이 있습니다 MessageBox

MB_DEFBUTTON1 MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, 또는 MB_DEFBUTTON4 버튼이 지정되지 않은 경우, 첫 번째 버튼 MB_DEFBUTTON1이 기본값입니다 MessageBox

MB_DEFBUTTON2 두 번째 버튼이 기본값입니다 MessageBox

MB_DEFBUTTON3 세 번째 버튼이 기본값입니다 MessageBox

MB_DEFBUTTON4 네 번째 버튼이 기본값입니다 MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING 느낌표/경고 기호 아이콘 MessageBox

MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK 동그라미 친 기호 MessageBox

MB_ICONQUESTION 물음표 기호 아이콘 MessageBox

MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND STOP 기호 아이콘 MessageBox

MB_OK 메시지 창에는 OK 버튼이 하나만 있습니다. 기본값 MessageBox

MB_OKCANCEL 메시지 창에는 OK 및 취소의 두 가지 버튼이 있습니다 MessageBox

MB_RETRYCANCEL 메시지 창에는 재시도 및 취소 두 가지 버튼이 있습니다 MessageBox

MB_YESNO 메시지 창에는 예 및 아니오 두 가지 버튼이 있습니다 MessageBox

MB_YESNOCANCEL 메시지 창에는 예, 아니오 및 취소의 세 가지 버튼이 있습니다 MessageBox

MINUSDI_LINE Line –DI 지표선

MODE_EMA 지수 평균 다듬는 방법

MODE_LWMA 선형 가중 평균 다듬는 방법

MODE_SMA 단순 평균 다듬는 방법

MODE_SMMA 평활 평균 다듬는 방법

MONDAY 월요일 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG 디버그 모드를 나타내는 플래그 MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED 실행된 특정 프로그램에 대해 DLL을 사용할 수 있는 사용 권한 MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE 엑스퍼트 어드바이저가 다음으로 작동 중임을 나타내는 플래그: 최적화 결과 프레임 수집 모드 MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE EX5 모듈의 라이센스 유형. 라이센스는 MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE)를 사용하여 요청을 수행하는 EX5 모듈을 참조합니다. MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT MQL5 프로그램에 대해 가능한 최대 동적 메모리 양(MB) MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED MQL5 프로그램에서 사용하는 메모리 크기(MB) MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION 최적화 프로세스를 나타내는 플래그 MQLInfoInteger

MQL_PROFILER 코드 프로파일링 모드에서 작동하는 프로그램을 나타내는 플래그 MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME 실행된 mql5 프로그램 이름 MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH 실행된 특정 프로그램 경로 MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE mql5 프로그램 유형 MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED 실행된 특정 프로그램에 대한 신호를 수정할 수 있는 권한 MQLInfoInteger

MQL_TESTER 테스터 프로세스를 나타내는 플래그 MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE 비쥬얼 데스터 프로세스를 나타내는 플래그 MQLInfoInteger

NULL 모든 유형에 대해 0 기타 상수

OBJ_ALL_PERIODS 모든 기간에 개체가 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW_DOWN 아래 방향 화살표 개체 유형

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE 좌측 가격 라벨 개체 유형

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE 우측 가격 라벨 개체 유형

OBJ_ARROW_UP 위 방향 화살표 개체 유형

OBJ_ELLIOTWAVE3 엘리엇 조정 파동 개체 유형

OBJ_ELLIOTWAVE5 엘리엇 동인 파동 개체 유형

OBJ_EVENT 이코노믹 캘린더의 이벤트에 해당하는 "이벤트" 개체 개체 유형

OBJ_NO_PERIODS 개체가 모든 기간에 그려지는 것이 아닙니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1 개체가 일 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1 개체가 1시간 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12 개체가 12시간 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2 개체가 2시간 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3 개체가 3시간 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4 개체가 4시간 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6 개체가 6시간 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8 개체가 8시간 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1 개체가 1분 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10 개체가 10분 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12 개체가 12분 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15 개체가 15분 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2 개체가 2분 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20 개체가 20분 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3 개체가 3분 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30 개체가 30분 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4 개체가 4분 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5 개체가 5분 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6 개체가 6분 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1 개체가 월 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1 개체가 주 차트로 그려집니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_RECTANGLE_LABEL 사용자 정의 그래픽 인터페이스를 만들고 설계하기 위한 "직사각형 레이블" 개체 개체 유형

OBJ_REGRESSION 선형 회귀 채널 개체 유형

OBJ_STDDEVCHANNEL 표준 편차 채널 개체 유형

OBJPROP_ALIGN "편집" 개체의 수평 텍스트 정렬 (OBJ_EDIT) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR 그래픽 개체의 고정점 위치 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE 각도. 프로그램에서 생성된 각도가 지정되지 않은 개체의 경우 값은 EMPTY_VALUE와 같습니다 ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE 화살표 개체의 화살표 코드 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK 배경의 개체 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL의 배경색 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE 비트맵 라벨에 대한 BMP 파일의 이름. 추가 참조: 리소스 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR OBJ_EDIT 및 OBJ_BUTTON 개체의 테두리 색 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE "직사각형 라벨" 개체의 테두리 유형 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID "차트" 개체의 ID (OBJ_CHART). It allows working with the properties of this object like with a normal chart using the functions described in 차트 작업에 설명된 기능을 사용하여 일반 차트와 같이 이 개체의 속성을 사용할 수 있지만, 일부예외는 있습니다. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE 차트 개체에 대한 스케일 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR 색상 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER 그래픽 개체를 연결할 차트의 모서리 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME 개체 생성 시간 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE 차트 개체의 시간 스케일 표시 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE 엘리엇 파동 마킹 레벨 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION 표준 편차 채널에 대한 편차 ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION Gann 개체의 추세 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES 엘리엇 파동 마킹 선 표시 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE 피보나치 호 개체의 전체 타원 표시 (OBJ_FIBOARC) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL 개체 색상 체우기 (OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT 폰트 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE 폰트 크기 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN 터미널 메뉴의 "차트" - "개체" - "개체 목록"에서 개체 목록에 그래픽 개체 이름을 표시하는 것을 금지. true 값을 사용하면 목록에서 개체를 숨길 수 있습니다, 기본적으로 true는 캘린더 이벤트, 트레이딩 내역을 표시하는 개체 및 MQL5 프로그램에서 생성된 개체로 설정됩니다. 이러한 그래픽 개체를 보고 속성에 액세스하려면 "개체 목록" 창에서 "전체" 버튼을 클릭하십시오. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR 선 레벨 색상 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS 레벨의 숫자 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE 선 레벨 스타일 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT 레벨 설명 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE 레벨 값 ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH 선 레벨 굵기 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME 오브젝트 이름 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD 차트 개체에 대한 시간 프레임 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE 가격 좌표 ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE 차트 개체에 대한 가격 스케일 표시 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY 수직선은 차트의 모든 창을 통과합니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT 레이가 좌측으로 갑니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT 레이가 오른쪽으로 갑니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY 편집 개체에서 텍스트를 편집하는 기능 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE 스케일 (Gann 개체 및 피보나치 호의 속성) ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE 개체 가용성 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED 개체가 선택되었습니다 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE 버튼 상태 (누름 / 누름) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE 스타일 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL 차트 개체에 대한 심볼 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT 개체 설명 (개체에 포함된 텍스트) ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME 시간 좌표 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES 시간 프레임에서 개체의 가시성 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP 도구설명의 텍스트. 속성이 설정되어 있지 않으면 터미널에서 자동으로 생성된 도구설명이 표시됩니다. 도구설명에 "

" (라인 피드) 값을 설정하여 도구설명을 비활성화할 수 었습니다 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE 개체 유형 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH 선 굵기 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE 바인딩 모서리에 X축을 따라가는 픽셀단위 거리(참고 참조) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET 그래픽 개체 "비트맵 라벨" 및 "비트맵"에서 직사각형 가시 영역의 좌측 상단 모서리의 X좌표 (OBJ_BITMAP_LABEL 및 OBJ_BITMAP). 값은 원본 이미지의 좌측 상단 모서리를 기준으로 픽셀단위로 설정됩니다. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE X축을 따라가는 개체의 너비(픽셀)입니다. OBJ_LABEL (읽기 전용), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 개체에 대해 지정됨. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE 바인딩 코너에서 Y축을 따라가는 거리 (참고참조) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET 그래픽 개체 "비트맵 라벨" 및 "비트맵"에서 직사각형 가시 영역의 좌측 상단 모서리의 Y좌표 (OBJ_BITMAP_LABEL 및 OBJ_BITMAP). 값은 원본 이미지의 좌측 상단 모서리를 기준으로 픽셀단위로 설정됩니다. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE Y축을 따라가는 개체의 높이(픽셀). OBJ_LABEL (읽기 전용), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 개체에 대해 지정됨. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER 차트 클릭 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체의 우선 순위 (CHARTEVENT_CLICK). 개체를 생성할 때 기본값인 0일 설정되며, 필요한 경우 우선 순위를 늘릴 수 있습니다. 개체를 서로 간에 적용할 때 우선 순위가 가장 높은 개체 중 하나만 CHARTEVENT_CLICK 이벤트를 수신합니다. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT 주문 코멘트 OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK 이 채우기 정책은 지정된 양으로만 주문을 채울 수 있음을 의미합니다. 현재 시장에서 필요한 금융상품을 구할 수 없는 경우 주문이 실행되지 않습니다. 현재 시중에 나와있는 몇 가지 제안을 이용해 필요한 수량을 채울 수 있습니다. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC 이 모드는 트레이더가 주문에 표시된 범위 내에서 시장에서 최대 가용 볼륨으로 거래를 실행하기로 동의함을 의미합니다. 주문의 전체 볼륨을 채울 수 없는 경우 주문의 사용 가능한 볼륨이 채워지고 나머지 볼륨이 취소됩니다. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN 이 정책은 시장 주문 (ORDER_TYPE_BUY 및 ORDER_TYPE_SELL), 제한 및 제한 중지 (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) 주문에만 사용되며, 마켓 또는 교환이 실행되는 심볼에만 사용됩니다. 시장 또는 제한 주문을 잔여 볼륨을로 일부 메우는 경우 취소되지 않고 추가 처리됩니다. ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 주문을 활성화하기 위해 ORDER_FILLING_RETURN 유형의 해당 제한 주문 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT이 생성됩니다. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC 주문을 발주한 엑스퍼트 어드바이저의 ID (각 엑스퍼트 어드바이저가 고유한 번호를 매기도록 고안됨) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID 포지션 식별자는 실행 즉시 주문으로 설정됩니다 that is set to an order as soon as it is executed. 실행된 각 준문은 이미 존재하는 포지션을 열거나 수정하는 거래를 초래합니다. 정확히 이 포지션의 식별자는 현재 실행된 순서로 설정됩니다. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT 주문 심볼의 현재 가격 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN 주문에 지정된 가격 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT StopLimit 주문의 Limit 주문 가격 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL 정지 손실 값 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE 주문 상태 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED 클라이언트에 의해 주문이 취소됨 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED 주문 만료 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED 주문 완료 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL 주문이 부분적으로 실행됨 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED 주문 수락 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED 주문 거절 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD 주문이 등록되는 중 (트레이딩 시스템에 위치) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL 주문이 삭제되는 중 (트레이딩 시스템에서 삭제) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY 주문이 수정되는 중 (매개변수 변경) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED 주문이 확인되었지만, 브로커에 의해 아직 수락되지 않았습니다 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL 주문의 심볼 OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY 현재 거래일 주문까지 양호 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE 주문 실행 또는 취소 시간 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC 1970년 1월 1일 이후 주문 실행/취소 시간(밀리초) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION 주문 만료 시간 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC 주문 취소까지 양호 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP 주문 설정 시간 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC 1970년 1월 1일 이후 실행 주문 시간(밀리초) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED 주문 만료시까지 양호 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY 주문은 지정된 날 23:59:59까지 유효합니다. 이 시간이 트레이딩 세션을 벗어나면 주문이 가장 가까운 트레이딩 시간 내에 만료됩니다. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP 수익 값 취하기 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE 주문 유형 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY 마켓 구매 주문 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT 구매 제한 보류 중인 주문 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP 구매 중지 보류 중인 주문 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 주문 가격에 도달하면 보류 중인 구매 제한 주문이 StopLimit 가격으로 배치됩니다 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING 주문 채우기 유형 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL 마켓 판매 주문 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT 판매 제한 보류 중인 주문 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP 판매 중지 보류 중인 주문 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 주문 가격에 도달하면 보류 중인 판매 제한 주문이 StopLimit 가격으로 배치됩니다 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME 주문 수명 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT 주문 현재 볼륨 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL 주문 초기 볼륨 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT 현재 시간 프레임 차트 시간 프레임

PERIOD_D1 1 일 차트 시간 프레임

PERIOD_H1 1 시간 차트 시간 프레임

PERIOD_H12 12 시간 차트 시간 프레임

PERIOD_H2 2 시간 차트 시간 프레임

PERIOD_H3 3 시간 차트 시간 프레임

PERIOD_H4 4 시간 차트 시간 프레임

PERIOD_H6 6 시간 차트 시간 프레임

PERIOD_H8 8 시간 차트 시간 프레임

PERIOD_M1 1 분 차트 시간 프레임

PERIOD_M10 10 분 차트 시간 프레임

PERIOD_M12 12 분 차트 시간 프레임

PERIOD_M15 15 분 차트 시간 프레임

PERIOD_M2 2 분 차트 시간 프레임

PERIOD_M20 20 분 차트 시간 프레임

PERIOD_M3 3 분 차트 시간 프레임

PERIOD_M30 30 분 차트 시간 프레임

PERIOD_M4 4 분 차트 시간 프레임

PERIOD_M5 5 분 차트 시간 프레임

PERIOD_M6 6 분 차트 시간 프레임

PERIOD_MN1 1 개월 차트 시간 프레임

PERIOD_W1 1 주 차트 시간 프레임

PLOT_ARROW DRAW_ARROW 스타일의 화살표 코드 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT DRAW_ARROW 스타일의 화살표 수직 이동 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES 색상의 수 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN 그리기 없는 초기 막대 수 및 DataWindow에서의 값 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE 그래픽 구성 유형 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE 드로잉이 없는 빈 플롯 값 PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL DataWindow에 표시할 지표 그래픽 시리즈 이름. 표시를 위해 여러 지표 버퍼가 필요한 복잡한 그래픽 스타일로 작업할 때는 ";"를 분리자로 사용하여 각 버퍼의 이름을 지정할 수 있습니다. 샘플코드는 다음에 나와있습니다: DRAW_CANDLES PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR 드로잉 색상을 포함하는 버퍼 인덱스 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE 드로잉 선 스타일 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH 드로잉 선의 굵기 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT 막대 형 시간 축을 따라 지표 플롯 이동 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA DataWindow에 구성 값 표시 기호 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE Line +DI 지표선

POINTER_AUTOMATIC 자동으로 생성된 개체 포인터 (new() 사용 안함) CheckPointer

POINTER_DYNAMIC new() 연산자에 의해 생성된 개체의 포인터 CheckPointer

POINTER_INVALID 잘못된 포인터 CheckPointer

POSITION_COMMENT 포지션 코멘트 PositionGetString

POSITION_COMMISSION 수수료 PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER 포지션 식별자는 새로 연 모든 포지션에 할당되며 포지션의 전체 수명 동안 변경되지 않습니다. 위치가 변하더라도 식별자는 변경되지 않습니다. PositionGetInteger

POSITION_MAGIC 포지션 매직 넘버 (ORDER_MAGIC참조) PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT 포지션 심볼의 현재 가격 PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN 포지션 오픈 가격 PositionGetDouble

POSITION_PROFIT 현재 이익 PositionGetDouble

POSITION_SL 열린 포지션의 손실 중지 레벨 PositionGetDouble

POSITION_SWAP 누적 스왑 PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL 포지션의 심볼 PositionGetString

POSITION_TIME 포지션 오픈 시간 PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC 1970년 1월 1일 이후 포지션 오픈 시간(밀리초) PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE 1970년 1월 1일 이후 포지션 변경 시간(초) PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC 1970년 1월 1일 이후 위치 변경 시간(밀리초) PositionGetInteger

POSITION_TP 열린 포지션의 이익 수준 달성 PositionGetDouble

POSITION_TYPE 포지션 유형 PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY 구매 PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL 판매 PositionGetInteger

POSITION_VOLUME 포지션 볼륨 PositionGetDouble

PRICE_CLOSE 마감 가격 가격 상수

PRICE_HIGH 기간의 최대 가격 가격 상수

PRICE_LOW 기간의 최소 가격 가격 상수

PRICE_OPEN 오픈 가격 가격 상수

PRICE_TYPICAL 표준 가격, (고가 + 저가 + 마감가)/3 가격 상수

PRICE_WEIGHTED 평균가격, (고가 + 저가 + 마감가 + 마감가)/4 가격 상수

PROGRAM_EXPERT 엑스퍼트 MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR 지표 MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT 스크립트 MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT 계정 설정의 변경으로 인해 다른 계정이 활성화되었거나 거래 서버에 다시 연결되었습니다 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE 심볼 또는 차트 기간이 변경되었습니다 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE 차트가 닫혔습니다 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE 터미널이 닫혔습니다 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED 이 값은OnInit() 처리기가 0이 아닌 값을 반환했음을 의미합니다 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS 사용자가 입력 매개변수를 변경했습니다 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM 엑스퍼트 어드바이저는 ExpertRemove() 기능을 호출하여 실행을 종료하였습니다 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE 프로그램이 다시 컴파일되었습니다 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE 프로그램이 차트에서 삭제되었습니다 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE 새로운 템플릿이 적용되었습니다 UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY 토요일 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR 파일 포인터의 현재 포지션 FileSeek

SEEK_END 파일 끝 FileSeek

SEEK_SET 파일 시작 FileSeek

SENKOUSPANA_LINE 센쿠(Senkou) 스팬 A 선 지표선

SENKOUSPANB_LINE 센쿠(Senkou) 스팬 B 선 지표선

SERIES_BARS_COUNT 현재 순간의 심볼 기간에 대한 막대 수 SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE 현재 순간의 심볼 기간에 대한 첫 번째 날짜 SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE 심볼 기간의 마지막 막대가 열린 시간 SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE 시간 프레임과 관계없이 서버의 심볼 내역에서 첫 번째 날짜 SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED 현재 순간의 심볼/가간 데이터 동기화 플래그 SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE 시간 프레임과 관계없이 클라이언트 터미널의 심볼 내역에서 첫 번째 날짜 SeriesInfoInteger

SHORT_MAX short 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 숫자 유형 상수

SHORT_MIN short 유형으로 나타낼 수 있는 최소값 숫자 유형 상수

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN 작성자 로그인 SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE 계좌 잔고 SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER 브로커 이름 (회사) SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER 브로커 서버 SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY 시그널 기준 통화 SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED 발행일 (구독이 가능하게 되는 날짜) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED 모니터링 시작일 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY 계정 지분 SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN 계정 획득 SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID 시그널 ID SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE 계좌 레버리지 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN 계정 최대 인출액 SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME 시그널 이름 SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PRICE 시그널 구독 가격 SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS 구독자 수 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE 계정 유형 (0-실제, 1-데모, 2-콘테스트) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES 거래 수 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED 플래그가 확인 대화상자 없이 동기화를 활성화합니다 SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP 손실 중지 및 이익 획득 복사 플래그 SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT 예치율 (%) SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT 지분 한도 SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID 시그널 id, r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME 시그널 이름, r/o SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE 하락 (포지션 동기화 및 거래 복사에서 시장 주문을 할 때 사용) SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED "구독에 의한 거래 복사" 권한 플래그 SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE "시그널 서비스 이용 약관에 동의" 플래그, r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT 사용된 최대 예치금 백분율 (%), r/o SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE 시그널 라인 지표선

STAT_BALANCE_DD 통화 기준 최대 잔액 감소 트레이딩 과정에서 잔액은 여러 차례 하락할 수 있으며, 여기에서 가장 큰 가치를 취합니다 TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE 최대 잔액 감소 시점에 백분율로 기록된 통화 기준 잔액 감소(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT). TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT 최대 잔액 감소율(%) 트레이딩 과정에서 잔액은 여러 차례 하락할 수 있으며, 각각 상대 하락 값(%)을 계산합니다 가장 큰 값이 반환됩니다 TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT 통화 기준으로 최대 잔액 감소 시점에 기록된 비율로서의 잔액 감소 (STAT_BALANCE_DD). TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN 최소 잔액 값 TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX 연속 손실 거래에서 최대 손실 값이 0보다 작거나 같습니다 TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES STAT_CONLOSSMAX을 형성한 거래수 (연속 손실 거래에서 최대 손실) TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX 연속 수익 거래에서 최대 이익 값이 0보다 크거나 같습니다 TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES STAT_CONPROFITMAX를 형성한 거래수 (연속 수익 거래에서 최대 이익) TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER OnTester() 함수로 반환된 계산된 사용자 지정 최적화 기준 TesterStatistics

STAT_DEALS 거래 수 TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD 통화 기준 최대 최대 지분 감소. 트레이딩 과정에서 지분에 많은 하락이 나타날수 있으며, 여기에서 가장 큰 값을 갖습니다 TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE 최대 지분율 하락 시점에 기록된 통화 기준 지분 감소율(%)(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT). TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT 백분율로서 최대 지분 감소 트레이딩 과정에서 지분은 여러 차례 하락할 수 있으며, 각각 상대 하락 값(%)을 계산합니다. 가장 큰 값이 반환됩니다 TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT 통화 기준으로 최대 지분 감소 시점에 기록된 비율 감소 (STAT_EQUITY_DD). TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN 최소 지분 값 TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF 예상 수익 TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS 총 손실, 모든 마이너스 거래의 합계 값이 0보다 작거나 같습니다 TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT 총 수익, 모든 수익 거래(양수) 거래의 합산 값이 0보다 크거나 같습니다 TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT 초기 예치금 값 TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES 장기 거래 TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES 손실 거래 TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON 연속된 손실 거래의 평균 기간 TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES 가장 오랫동안 연속된 손실 거래의 거래 수 STAT_MAX_CONLOSSES TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES 가장 오래동안 연속된 손실 거래의 총 손실 TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES 가장 오랫동안 연속된 수익 거래의 거래 수 STAT_MAX_CONWINS TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS 가장 오랫동안 연속된 수익 거래의 총 수익 TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE 최대 손실 – 모든 손실 거래 중 가장 낮은 값. 값이 0보다 작거나 같습니다 TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE 최대 이익 - 모든 수익 거래 중 가장 큰 값. 값이 0보다 크거나 같습니다 TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL 마진 레벨의 최소값 TesterStatistics

STAT_PROFIT 테스트 후 순이익, STAT_GROSS_PROFIT과 STAT_GROSS_LOSS의 합계 (STAT_GROSS_LOSS는 항상 0보다 작거나 같습니다) TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS의 비율과 같은 수익률. STAT_GROSS_LOSS=0이면, 이익 계수가 다음과 같습니다: DBL_MAX TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES 수익성이 있는 장기 거래 TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES 수익성 있는 단기 거래 TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES 수익 거래 TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON 연속된 수익 거래의 평균 기간 TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD의 비율과 같은 복구 계수 TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO 샤프 비율 TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES 단기 거래 TesterStatistics

STAT_TRADES 거래 수 TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL 계좌에서 인출된 돈 TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE 마감/마감가격을 기준으로 계산 가격 상수

STO_LOWHIGH 저가/고가 가격을 기준으로 계산 가격 상수

STYLE_DASH 파선 그리기 스타일

STYLE_DASHDOT 일점쇄선 그리기 스타일

STYLE_DASHDOTDOT 이점쇄선 그리기 스타일

STYLE_DOT 점선 그리기 스타일

STYLE_SOLID 실선 그리기 스타일

SUNDAY 일요일 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK 요청 - 가장 좋은 구매 제안 SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH 오늘의 최대 요청 SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW 오늘의 최소 요청 SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK 현재 시세 피더 SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS 파생상품의 기본 자산 SymbolInfoString

SYMBOL_BID 입찰 - 가장 좋은 판매 제안 SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH 오늘의 최대 입찰 SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW 오늘의 최소 입찰 SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD 모드 - CFD 이익 및 마진 계산 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD 인덱스 모드 - 인덱스별 CFD 이익 및 마진 계산 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD 레버리지 모드 - 레버리지 트레이딩에서 CFD의 이익 및 마진 계산 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES 선물 모드 – 증권 거래의 선물 거래 계약의 이익 및 마진 계산 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS 선물 모드 – FORTS 선물 거래 계약 이익 및 마진 계산. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS 교환 모드 – 증권 거래의 이익 및 마진 계산 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX 외환거래 모드 - 외환거래의 이익 및 마진 계산 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES 선물 모드 - 선물 이익 및 마진 계산 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL 담보 모드 - 트레이딩 계정에서 거래할 수 없는 자산으로 심볼이 사용됩니다. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE 심볼의 기본 통화 SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN 마진 통화 SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT 수익 통화 SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION 심볼 설명 SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS 소수점 아래 숫자 SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY 주문은 오늘까지 유효합니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC 주문이 명시적으로 취소될 때까지 무제한 기간 동안 유효합니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE 허용된 주문만료 모드의 플래그 SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 만료 시간이 주문에 지정되어 있습니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY 만료 날짜가 주문에 지정되어 있습니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME 심볼 거래 종료일 (일반적으로 선물에 사용됨) SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK 이 정책은 지정된 볼륨에 대해서만 거래를 실행할 수 있음을 의미합니다. 현재 시장에서 필요한 금융상품을 구할 수 없는 경우 주문이 실행되지 않습니다. 현재 시중에 나와있는 몇 가지 제안을 이용해 필요한 수량을 채울 수 있습니다. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC 이 경우, 트레이더는 주문서에 명시된 범위 내에서 시장에서 최대한 이용 가능한 양으로 거래를 실행하는데 동의합니다. 주문이 완전히 채워지지 않을 경우, 사용 가능한 주문량이 채워지고 나머지 주문량은 취소됩니다. IOC 주문 사용 가능성은 거래 서버에서 결정됩니다. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE 주문 작성 모드허용 플래그 SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN ISIN 시스템의 심볼 이름 (International Securities Identification Number). 국제 보안 식별 번호는 보안을 고유하게 식별하는 12 자리 영문숫자 코드입니다. 이 심볼 속성의 존재 여부는 거래 서버의 측면에서 결정됩니다 SymbolInfoString

SYMBOL_LAST 마지막 거래 가격 SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH 오늘 최대 마지막 거래 SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW 오늘 최소 마지막 거래 SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL 최초 마진은 1로트로 된 포지션을 오프닝하는 데 필요한 마진 통화의 금액을 의미합니다. 클라이언트가 시장에 진입할 때 자신의 자산을 확인하는 데 사용됩니다. SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE 유지 마진. 설정된 경우 한 로트에서 충전된 심볼의 마진 통화로 마진 금액을 설정합니다. 클라이언트의 계정 상태가 변경될 때 자신의 자산을 확인하는 데 사용됩니다. 유지 마진 여유도가 0이면 초기 마진이 사용됩니다. SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE 옵션 유형 SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN 유러피언 옵션은 지정된 날짜(만료, 실행일, 배송일)에만 행사할 수 있습니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN 아메리칸 옵션은 만료일 또는 그 전에 어느 거래일에나 행사할 수 있습니다. 구매자가 옵션을 행사할 수 있는 기간이 지정되었습니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT 옵션 우측(콜/풋) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL 콜(Call) 옵션은 지정된 가격으로 자산을 구입할 수 있는 권한을 제공합니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT 풋(Put) 옵션은 자산을 지정된 가격으로 판매할 수 있는 권한을 제공합니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE 옵션의 스트라이크 가격. 옵션 구매자가 기본 자산을 매입(콜 옵션)하너가 매도(풋 옵션)할 수 있는 가격이며 옵션 판매자는 기본 자산의 적절한 금액을 매각하거나 매입해야 합니다. SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT 주문 제한 허용됨((구매 한도 및 판매 한도) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET 마켓 주문 허용됨(구매 및 판매) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE 허용된 주문 유형의 플래그 SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL 손실 중지가 허용됨 SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP 중지 주문 허용됨(구매 중지 및 판매 중지) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 제한 중지 주문 허용됨(구매 중지 제한 및 판매 중지 제한) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP 이익 취득이 허용됨 SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH 심볼 트리의 경로 SymbolInfoString

SYMBOL_POINT 심볼 포인트 값 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT Market Watch에서 기호가 선택됨 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW 현재 세션의 평균 가중 가격 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS 현재 구매 주문 수 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME 현재 구매 주문 볼륨 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE 현재 세션 마감 가격 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS 현재 세션 거래 수 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST 오픈 이자 요약 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN 현재 세션 오픈 가격 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX 현재 세션 최대 가격 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN 현재 세션 최소 가격 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT 현재 세션 정산 가격 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS 현재 판매 주문 수 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME 현재 판매 주문 볼륨 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER 현재 세션의 회수 요약 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME 현재 세션 거래 볼륨 요약 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD 포인트 내 값 스프레드 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT 플로팅(floating) 스프레드 지표 SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME 심볼 거래가 시작된 날짜(일반적으로 선물에 사용됨) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG 장기 스왑 값 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE 스왑 계산 모델 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT 스왑은 통화, 고객 예금 통화로 청구됩니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN 스왑은 심볼의 마진 통화로 청구됩니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL 스왑은 기호의 기준 통화로 청구됩니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED 스왑 사용 안 함(스왑 없음) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT 스왑은 스왑 계산 시 상품 가격에서 지정된 연 이자로 청구됩니다(포준 은행 연도는 360일) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN 스왑은 포지션 오픈 가격에서 지정된 연 이자로 청구됩니다(표준 은행 연도는 360일) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS 스왑은 포인트 단위로 청구됩니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID 스왑은 포지션을 다시 오픈하는 방식으로 청구됩니다. 트레이딩 일이 종료되면 해당 지점은 닫힙니다. 다음날 현재 입찰 가격 +/- 지정된 포인트 수(매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT)로 다시 열립니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT 스왑은 포지션을 다시 오픈하는 방식으로 청구됩니다. 트레이딩 일이 종료되면 해당 지점은 닫힙니다. 다음날 마감 가격 +/- 지정된 포인트 수(매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT)로 다시 열립니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS 스왑 롤오버를 3일 충전할 요일 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT 단기 스왑 값 SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH 다음에 표시되는 최대 요청 수: Depth of Market. 요청 대기열이 없는 심볼의 값은 0입니다. SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME 마지막 시세의 시간 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE 계약 가격 계산 모드 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE 거래 계약 규모 SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE 교환 실행 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT 즉시 실행 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET 마켓 실행 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST 요청 실행 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE 거래 실행 모드 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL 동결 거래 작업 거리(포인트) SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE 주문 실행 유형 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY 포지션 닫기 작업만 허용됨 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED 심볼에 대해 거래가 비활성화되었습니다 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL 거래 제한 없음 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY 장기 포지션만 허용됨 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY 단기 포지션만 허용됨 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL 현재 마감 가격에서 중지 주문까지 포인트 표시 최소화 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE 최소 가격 변동 SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT의 값 SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 손실 포지션에 대해 계산된 틱 가격 SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 수익 포지션에 대해 계산된 틱 가격 SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME 전 거래 볼륨 SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT 심볼에 대한 한 방향(구매 도는 판매)으로 보류 중인 주문과 오픈 포지션의 최대 총 허용 볼륨입니다. 예를 들어 5 로트의 경우, 5 로트의 오픈 구매 포지션과 5 로트의 보류 중인 주문 판매 한도를 지정할 수 있습니다. 그러나 이 경우 한 방향의 총 볼륨이 제한을 초과하기 때문에 구매 한도를 보류 중인 주문이나 5개 이상의 로트 수로 판매 한도를 지정할 수 없습니다. SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX 거래 최대 볼륨 SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN 거래 최소 볼륨 SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP 거래 실행 최소 볼륨 변경 단계 SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH 최대 일 볼륨 SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW 최소 일 볼륨 SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE 텐칸센(Tenkan-sen) 선 지표선

TERMINAL_BUILD 클라이언트 터미널 빌드 번호 TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE 클라이언트 터미널에 설치된 언어의 코드 페이지 수 TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH 컴퓨터에 설치된 모든 터미널의 공통 경로 TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT 이 플래그는 MQL5.커뮤니티 권한 부여 데이터가 있음을 나타냅니다 TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE MQL5.커뮤니티 내 잔고 TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION MQL5.커뮤니티로 연결 TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY 회사 이름 TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED 거래 서버로 연결 TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES 시스템의 CPU 코어 수 TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH 터미널 데이터가 저장되는 폴더 TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE 터미널(에이전트)의 MQL5\Files 폴더에 사용 가능한 디스크 공간(MB) TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED DLL 사용 권한 TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED 터미널 설정에 지정된 SMTP 서버 및 로그인을 사용하여 이메일을 전송할 수 있는 사용 권한 TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED 터미널 설정에 지정된 FTP 서버 및 로그인을 사용하여 보고서를 전송할 수 있는 사용 권한 TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE 터미널의 언어 TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS 최대 막대가 차트에서 가운트 됩니다 TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE 터미널(에이전트) 프로세스의 사용 가능한 메모리(MB) TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL 시스템의 물리적 메모리(MB) TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL 터미널(에이전트) 프로세스에서 사용 가능한 메모리(MB) TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED 터미널(에이전트)에서 사용하는 메모리(MB) TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID 이 플래그는 푸쉬 알림에 대한 MetaQuotes ID 데이터가 있음을 나타냅니다 TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME 터미널 이름 TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED 스마트폰에 알림 전송을 허가 TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT 0x00010002 = 1.2 형식의 지원되는 OpenCL 버전 입니다. "0" 은 OpenCL이 지원되지 않음을 나타냅니다 TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH 터미널이 시작되는 폴더 TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST 거래 서버에 대한 핑(ping)의 알려진 마지막 값(마이크로초). 1초는 백만 마이크로 초로 구성됩니다 TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI 화면에 표시되는 정보 해상도는 DPI(인치 당 도트 라인)의 수로 측정됩니다. TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64 "64비트 터미널" 지표 TerminalInfoInteger

THURSDAY 목요일 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL 지정된 매개변수(마켓 주문)를 사용하여 즉시 실행할 수 있도록 거래 주문 작성 MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY 이전에 발주한 주문의 매개변수 수정 MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING 지정된 조건(보류 주문)에서 실행을 위한 거래 주문 작성 MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE 이전에 배치된 보류 중인 주문 삭제 MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP 손실 중지 및 오픈 포지션의 이익 획득 값 수정 MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL 트레이더에 의해 요청 취소됨 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT 클라이언트 터미널에 의해 자동 거래가 비활성화됨 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION 거래 서버에 연결되지 않음 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE 요청 완료됨 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL 요청의 일부만 완료되었습니다 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR 요청 처리 오류 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN 주문 또는 포지션이 동결됨 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID 유효하지 않은 요청 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION 유효하지 않은 요청의 주문 만료 날짜 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER 잘못되거나 금지된 주문 유형 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE 요청의 유효하지 않은 가격 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS 요청의 유효하지 않은 중지 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME 요청의 유효하지 않은 볼륨 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS 보류 중인 주문 수가 한계에 도달했습니다 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME 심볼에 대한 주문 및 포지션의 볼륨이 한계에 도달했습니다 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED 처리를 위해 요청 잠김 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED 마켓이 닫힘 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES 요청 변경 없음 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY 요청을 완료할 충분한 자금이 없습니다 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL 활성 계정에 대해서만 작업이 허용됩니다 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED 주문 상태 변경됨 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED 주문 발주됨 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED 지정한 POSITION_IDENTIFIER가 있는 위치가 이미 닫혔습니다 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED 청구된 가격 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF 요청을 처리할 견적이 없습니다 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT 요청 거절됨 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE 재견적 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT 서버에서 자동 트레이딩 사용 안함 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT 시간 초과에 의해 요청이 취소됨 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS 너무 빈번한 요청 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED 거래가 비활성화되었습니다 MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD 내역에 거래를 추가하는 것. 주문 실행 또는 계전 잔액으로 작업 수행의 결과로 작업이 수행됩니다. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE 내역에서 거래를 삭제하는 중입니다. 이전에 실행된 거래가 서버에서 삭제되는 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어 거래가 이전에 브로커에 의해 이전에 외부 거래 시스템(거래소)에서 삭제되었습니다. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE 내역에 거래를 업데이트 중. 이전에 실행된 거래가 서버에서 변경된 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어 거래가 이전에 브로커에 의해 이전에 외부 거래 시스템(거래소)에서 변경되었습니다. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD 실행 또는 취소의 결과로 내역에 주문 추가. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE 주문 내역에서 주문을 삭제. 이 유형은 거래 서버 측의 기능 향상을 위해 제공됩니다. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE 주문 내역에 있는 주문을 변경. 이 유형은 거래 서버 측의 기능 향상을 위해 제공됩니다. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD 새로 열린 주문을 추가. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE 열려 있는 주문 목록에서 주문을 제거. 주문은 적절한 요청 또는 실행(채우기)을 설정하고 내역으로 이동하면 열려있는 주문에서 삭제할 수 있습니다. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE 열린 주문을 업데이트. 업데이트에는 클라이언트 터미널 또는 거래 서버 측의 명백한 변경뿐만 아니라 설정 시 주문 상태의 변경도 포함됩니다. (예: ORDER_STATE_STARTED에서 ORDER_STATE_PLACED로 또는 ORDER_STATE_PLACED에서 ORDER_STATE_PARTIAL로 전환 등). MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION 거래 실행과 관련이 없는 직책 변경. 이 트랜잭션 유형은 거래 서버 측에서 포지션이 변경되었음을 나타냅니다. 포지션 볼륨, 오픈 가격, 손실 중지 및 이익 획득 수준을 변경할 수 있습니다. 변경사항에 대한 데이터는 OnTradeTransaction 처리기를 통해 MqlTradeTransaction 구조에 제출됩니다. 거래 실행으로 인한 포지션 변경(추가, 변경 또는 마감)으로 인해 TRADE_TRANSACTION_POSITION 트랜잭션이 발생하지 않습니다. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST 거래 요청이 서버에서 처리되었다는 알림 및 처리결과를 받았습니다. MqlTradeTransaction 구조의 해당 트랜잭션에 대해서는 유형 필드(거래 트랜잭션 유형)만 분석해야 합니다. 추가 데이터를 얻으려면 OnTradeTransaction(요청 및 결과)의 두 번째 및 세 번째 매개변수를 분석해야 합니다. MqlTradeTransaction

TUESDAY 화요일 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL bool MqlParam

TYPE_CHAR char MqlParam

TYPE_COLOR 색상 MqlParam

TYPE_DATETIME datetime MqlParam

TYPE_DOUBLE double MqlParam

TYPE_FLOAT float MqlParam

TYPE_INT int MqlParam

TYPE_LONG long MqlParam

TYPE_SHORT short MqlParam

TYPE_STRING string MqlParam

TYPE_UCHAR uchar MqlParam

TYPE_UINT uint MqlParam

TYPE_ULONG ulong MqlParam

TYPE_USHORT ushort MqlParam

UCHAR_MAX uchar 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 숫자 유형 상수

UINT_MAX Maximal value, which can be represented by uint 우형으로 나타낼 수 있는 최대값 숫자 유형 상수

ULONG_MAX ulong 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 숫자 유형 상수

UPPER_BAND 상한 지표선

UPPER_HISTOGRAM 상위 히스토그램 지표선

UPPER_LINE 윗선 지표선

USHORT_MAX ushort 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 숫자 유형 상수

VOLUME_REAL 거래 볼륨 가격 상수

VOLUME_TICK 틱 볼륨 가격 상수

WEDNESDAY 수요일 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY 배열이 끝날 때가지 남아있는 항목 수를 의미하며 즉, 전체 배열이 처리됩니다 기타 상수