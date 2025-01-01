문서화섹션
MQL5 リファレンスMQL5定数の表 

MQL5 상수 목록

모든 MQL5 상수 알파벳 순서.

상수

설명

사용법

__DATE__

시간이 없는(시간, 분 및 초가 0인) 파일 컴파일 날짜

인쇄

__DATETIME__

파일 컴파일 날짜 및 시간

인쇄

__FILE__

현재 컴파일된 파일의 이름

인쇄

__FUNCSIG__

매크로가 위치한 본문의 함수 서명. 기능에 대한 전체 설명을 로깅(Logging)하면 오버로드된 기능을 식별하는데 유용할 수 있습니다

인쇄

__FUNCTION__

매크로가 위치한 본문의 함수 이름

인쇄

__LINE__

매크로가 위치한 소스 코드의 라인 번호

인쇄

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__

컴파일러 빌드 번호

인쇄

__PATH__

현재 컴파일 중인 파일의 절대 경로

인쇄

ACCOUNT_ASSETS

계정의 현재 자산

AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE

예금통화 계좌잔고

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

계정에서 현재 차단된 커미션 금액

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY

계정에 서비스를 제공하는 회사 이름

AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT

예금통화 계좌신용

AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY

계좌통화

AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY

예금통화 계좌지분

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE

계좌 레버리지

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES

계좌의 유동부채

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

허용되는 최대 활성 보류 중 주문 수

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN

계좌 번호

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN

예금통화에 사용된 계좌마진

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE

예금통화로 된 계좌의 자유마진

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL

초기 마진. 보류 중인 모든 주문의 마진을 충당하기 위해 계정에 예약된 금액

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL

계정 마진 수준(%)

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE

유지 마진. 모든 미결직의 최소 금액을 충당하기 위해 계정에 예약된 최소 지분

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL

마진 호출 수준. 설정된 ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE에 따라 백분율 또는 예금통화로 표시됨

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE

최소 허용 마진 설정 모드

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO

마진 정지 수준. 설정된 ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE에 따라 백분율 또는 예금통화로 표시됨

AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME

클라이언트 이름

AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT

예금통화 계좌의 순이익

AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER

거래 서버 이름

AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY

계자 정지 모드(화폐)

AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT

계정 정지 모드(%)

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED

현재 계정에 대해 거래 허용됨

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT

엑스퍼트 어드바이저에 대해 거래 허용됨

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE

계좌 거래 모드

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST

콘테스트 계정

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

데모 계정

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL

실제 계정

AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER

가운데(편집 개체에 대해서만 해당)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT

좌측 정렬

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT

우측 정렬

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER

개체 중심에 앵커 포인트 배치

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT

앵커 포인트를 중앙에서 왼쪽으로

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER

좌측 하단 모서리의 앵커 포인트

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER

좌측 상단 모서리의 앵커 포인트

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER

중앙 아래 앵커 포인트

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT

앵커 포인트를 중앙에서 우측으로

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER

우측 하단 모서리의 앵커 포인트

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER

우측 상단 모서리의 앵커 포인트

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER

중앙 위 앵커 포인트

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE

본선

지표선

BOOK_TYPE_BUY

구매 주문(입찰)

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

마켓별 구매 주문

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL

판매 주문(제안)

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

마켓별 판매 주문

MqlBookInfo

BORDER_FLAT

납작한 형태

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED

돌출된 형태

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN

오목한 형태

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX

char 유형으로 나타낼 수 있는 최대값

숫자 유형 상수

CHAR_MIN

char 유형으로 나타낼 수 있는 최소값

숫자 유형 상수

CHART_AUTOSCROLL

차트 우측 테두리로 자동 이동 모드

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS

일련의 막대로 표시

ChartSetInteger

CHART_BEGIN

차트 시작(가장 오래된 가격)

ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP

다른 차트 위에 차트 표시

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES

일본 캔들스틱 표시

ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK

가격 수준 색상 요청

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND

차트 배경 색상

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID

입찰 가격 레벨 색상

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

베어 캔들스틱의 바디 색상

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

불 캔들스틱의 바디 색상

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN

베어 캔들스틱 아래 막대, 그림자 및 바디 테두리 색상

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE

선 차트 색상과 "Doji" 일본 캔들스틱의 색상

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP

불 캔들스틱의 상부 막대, 그림자 및 바디 테두리 색상

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND

축, 스케일 및 OHLC 라인의 색상

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID

격자 색상

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST

마지막으로 실행된 거래 가격의 선 색상

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

주문 중지 수준의 색상(손실 방지 및 이윤 획득)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME

볼륨 및 위치 오프닝 레벨 색상

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT

차트의 코멘트 텍스트

ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS

현재 포지션

ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

차트에서 마우스로 트레이딩 레벨을 끌 수 있는 사용 권한. 드래그 모드는 기본으로 활성화되어 있습니다(true 값)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

차트의 모든 mql5 프로그램에 마우스 이동 및 마우스 클릭 이벤트 (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) 알림 전송

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

차트의 모든 mql5 프로그램에 새 개체 생성 이벤트 (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) 알림 전송

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

차트의 모든 mql5 프로그램에 개체 삭제 이벤트 (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) 알림 전송

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

차트에서 첫 번째로 표시되는 막대 수. 막대의 인덱싱은 시게열의 인덱싱과 동일합니다.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX

고정된 차트 최대값

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN

고정된 차트 최소값

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION

좌측 테두리의 차트 고정 위치(백분율 값). 차트 고정 위치는 수평 시간 축에 작은 회색 삼각형으로 표시됩니다. 틱이 들어올 때 우측 자동 차트 스크롤이 비활성화된 경우에만 표시됩니다 (CHART_AUTOSCROLL 속성 참조). 고정 위치의 막대는 확대 및 축소할 때 동일한 위치에 유지됩니다.

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND

우위의 가격 차트

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

차트 높이(픽셀)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT

"차트" (OBJ_CHART) 개체를 식별하면 그래픽 개체에 대해 true를 반환. 실제 차트에 대해 false를 반환

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE

Close 가격에 의해 그려진 선으로 표시

ChartSetInteger

CHART_MODE

차트 유형 (캔들스틱, 막대 또는 선)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL

마우스 좌측 버튼을 사용하여 차트를 수평으로 스크롤. 다음 속성 값이 true로 설정된 경우에도 수직 스크롤을 사용할 수 있습니다: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 또는 CHART_SCALE_PT_PER_BAR

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR

막대당 포인트 스케일

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX

차트 최대

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN

차트 최소

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE

스케일

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

막대당 포인트로 지정할 스케일

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX

고정 스케일 모드

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11

1:1 스케일 모드

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT

우측 테두리에서 가격 차트 들여쓰기 모드

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE

우측 테두리의 0 막대 들여쓰기 크기(%)

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE

차트에서 수평으로 요청(Ask) 값 표시

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE

차트에서 수평으로 입찰(BID) 값 표시

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE

차트에 시간 스케일 표시

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID

차트에 격자 표시

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE

차트에 수평으로 마지막(Last) 값 표시

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

그래픽 개체에 대한 팝업 설명

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC

좌측 상단 모서리에 OHLC 값 표시

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_ONE_CLICK

표시: "원클릭 트레이딩"차트의 패널

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

인접 기간 사이에 수직 분리자 표시

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

차트에 가격 스케일을 표시

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

차트에 거래 수준 표시 (오픈 포지션 수준, 손실 중지, 이익 획득 및 보류 중인 주문)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES

차트에 폴륨 표시

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS

차트에 표시할 수 있는 막대의 수

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE

벌륨이 표시되지 않음

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL

거래 볼륨

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK

틱 볼륨

ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS

차트 너비(막대)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

차트 너비(픽셀)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE

차트 창 핸들 (HWND)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

하위 창 가시성

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE

수직으로 Y축을 따라 지표 하위 창의 상단 프레임과 기본 차트 창의 프레임 사이의 거리(픽셀) 마우스 이벤트의 경우 커서 좌표는 기본 차트 창의 좌표를 기준으로 전달되며, 지표 하위 창의 그래픽 개체 좌표는 하위 창의 좌측 상단 모서리를 기준으로 설정됩니다.

이 값은 기본 차트의 절대 좌표를 하위 창의 로컬 좌표로 변환하여 하위 창 프레임의 좌측 상단 모서리를 기준으로 설정된 그래픽 개체와 올바르게 작업하는 데 필요합니다.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL

지표 하위 창을 포함한 차트 창의 총 수

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE

속성 대화상자를 통한 차트 크기 변경 또는 차트 속성 수정

OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK

차트 클릭

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM

사용자 지정 이벤트 범위의 초기 이벤트 수

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST

사용자 지정 이벤트 범위에서 이벤트의 최종 번호

OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN

키 입력

OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

마우스 이동, 마우스 클릭 ( CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true가 설정된 경우)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

그래픽 개체 속성이 속성 대화상자를 통해 변경됨

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

클릭: 그래픽 개체

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

그래픽 개체가 생성됨 ( CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 가 설정된 경우)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

그래픽 개체가 삭제됨 ( CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 가 설정된 경우)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

그래픽 개체 끌어서 놓기

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

그래픽 개체 편집에서 텍스트 끝 편집

OnChartEvent

CHARTS_MAX

터미널에서 동시에 열려 있는 최대 차트 수

기타 상수

CHIKOUSPAN_LINE

지구(Chikou) 스팬 선

지표선

clrAliceBlue

앨리스 블루

웹 색상

clrAntiqueWhite

앤틱 화이트

웹 색상

clrAqua

아쿠아

웹 색상

clrAquamarine

아쿠아마린

웹 색상

clrBeige

베이지

웹 색상

clrBisque

비스크

웹 색상

clrBlack

블랙

웹 색상

clrBlanchedAlmond

밝은 아몬드

웹 색상

clrBlue

블루

웹 색상

clrBlueViolet

블루 바이올렛

웹 색상

clrBrown

브라운

웹 색상

clrBurlyWood

밝은 브라운

웹 색상

clrCadetBlue

카데트 블루

웹 색상

clrChartreuse

샤르트뢰즈

웹 색상

clrChocolate

초콜릿

웹 색상

clrCoral

코럴

웹 색상

clrCornflowerBlue

콘플라워 블루

웹 색상

clrCornsilk

콘실크

웹 색상

clrCrimson

크림슨

웹 색상

clrDarkBlue

어두운 블루

웹 색상

clrDarkGoldenrod

어두운 진황색

웹 색상

clrDarkGray

어두운 그레이

웹 색상

clrDarkGreen

어두운 그린

웹 색상

clrDarkKhaki

어두운 카키

웹 색상

clrDarkOliveGreen

어두운 올리브그린

웹 색상

clrDarkOrange

어두운 오렌지

웹 색상

clrDarkOrchid

어두운 오키드

웹 색상

clrDarkSalmon

어두운 연어색

웹 색상

clrDarkSeaGreen

어두운 바다 녹색

웹 색상

clrDarkSlateBlue

어두운 슬레이트 블루

웹 색상

clrDarkSlateGray

어두운 슬레이트 그레이

웹 색상

clrDarkTurquoise

어두운 터키석색

웹 색상

clrDarkViolet

어두운 바이올렛

웹 색상

clrDeepPink

진한 분홍

웹 색상

clrDeepSkyBlue

진한 하늘색

웹 색상

clrDimGray

진한 회색

웹 색상

clrDodgerBlue

다저 블루

웹 색상

clrFireBrick

파이어 브릭

웹 색상

clrForestGreen

포레스트 그린

웹 색상

clrGainsboro

게인즈버러

웹 색상

clrGold

금색

웹 색상

clrGoldenrod

진황색

웹 색상

clrGray

회색

웹 색상

clrGreen

녹색

웹 색상

clrGreenYellow

그린 옐로우

웹 색상

clrHoneydew

허니듀

웹 색상

clrHotPink

핫 핑크

웹 색상

clrIndianRed

인디언 레드

웹 색상

clrIndigo

인디고

웹 색상

clrIvory

상아색

웹 색상

clrKhaki

카키

웹 색상

clrLavender

라벤더

웹 색상

clrLavenderBlush

라벤더 블러쉬

웹 색상

clrLawnGreen

잔디색

웹 색상

clrLemonChiffon

레몬 시폰

웹 색상

clrLightBlue

밝은 파랑

웹 색상

clrLightCoral

밝은 코럴

웹 색상

clrLightCyan

밝은 청녹색

웹 색상

clrLightGoldenrod

밝은 진황색

웹 색상

clrLightGray

밝은 회색

웹 색상

clrLightGreen

밝은 녹색

웹 색상

clrLightPink

연분홍

웹 색상

clrLightSalmon

밝은 연어색

웹 색상

clrLightSeaGreen

밝은 바다 녹색

웹 색상

clrLightSkyBlue

밝은 하늘색

웹 색상

clrLightSlateGray

밝은 슬레이트 그레이

웹 색상

clrLightSteelBlue

밝은 스틸 블루

웹 색상

clrLightYellow

밝은 노랑색

웹 색상

clrLime

라임

웹 색상

clrLimeGreen

라임 그린

웹 색상

clrLinen

리넨

웹 색상

clrMagenta

마젠타

웹 색상

clrMaroon

밤색

웹 색상

clrMediumAquamarine

미디움 아쿠아마린

웹 색상

clrMediumBlue

미디움 파란색

웹 색상

clrMediumOrchid

미디움 오키드

웹 색상

clrMediumPurple

미디움 퍼플

웹 색상

clrMediumSeaGreen

미디움 바다 녹색

웹 색상

clrMediumSlateBlue

미디움 슬레이트 블루

웹 색상

clrMediumSpringGreen

미디움 스프링 그린

웹 색상

clrMediumTurquoise

미디움 터키석색

웹 색상

clrMediumVioletRed

미디움 바이올렛 레드

웹 색상

clrMidnightBlue

미드나잇 블루

웹 색상

clrMintCream

민트 크림

웹 색상

clrMistyRose

미스티 로즈

웹 색상

clrMoccasin

모카신

웹 색상

clrNavajoWhite

나바호 화이트

웹 색상

clrNavy

네이비

웹 색상

clrNONE

무색

기타 상수

clrOldLace

올드 레이스

웹 색상

clrOlive

올리브

웹 색상

clrOliveDrab

올리브 드랩

웹 색상

clrOrange

주황색

웹 색상

clrOrangeRed

적황색

웹 색상

clrOrchid

오키드

웹 색상

clrPaleGoldenrod

흐린 진황색

웹 색상

clrPaleGreen

흐린 녹색

웹 색상

clrPaleTurquoise

흐린 터키석색

웹 색상

clrPaleVioletRed

흐린 바이올렛 레드

웹 색상

clrPapayaWhip

파파야 윕

웹 색상

clrPeachPuff

피치 퍼프

웹 색상

clrPeru

페루

웹 색상

clrPink

분홍색

웹 색상

clrPlum

플럼

웹 색상

clrPowderBlue

파우더 블루

웹 색상

clrPurple

퍼플

웹 색상

clrRed

빨강색

웹 색상

clrRosyBrown

로지 브라운

웹 색상

clrRoyalBlue

로얄 블루

웹 색상

clrSaddleBrown

새들 브라운

웹 색상

clrSalmon

연어색

웹 색상

clrSandyBrown

샌디 브라운

웹 색상

clrSeaGreen

바다 녹색

웹 색상

clrSeashell

바다조개색

웹 색상

clrSienna

시에나

웹 색상

clrSilver

은색

웹 색상

clrSkyBlue

하늘색

웹 색상

clrSlateBlue

슬레이트 블루

웹 색상

clrSlateGray

슬레이트 그레이

웹 색상

clrSnow

스노우

웹 색상

clrSpringGreen

스프링 그린

웹 색상

clrSteelBlue

스틸 블루

웹 색상

clrTan

웹 색상

clrTeal

청록색

웹 색상

clrThistle

시슬

웹 색상

clrTomato

토마토

웹 색상

clrTurquoise

터키석색

웹 색상

clrViolet

바이올렛

웹 색상

clrWheat

오트

웹 색상

clrWhite

흰색

웹 색상

clrWhiteSmoke

화이트 스모크

웹 색상

clrYellow

노랑색

웹 색상

clrYellowGreen

연두색

웹 색상

CORNER_LEFT_LOWER

좌표 중심이 차트 좌측 하단에 있습니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER

좌표 중심이 차트 좌측 상단에 있습니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER

좌표 중심이 차트 우측 하단에 있습니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER

좌표 중심이 차트 우측 상단에 있습니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP

현재 윈도우(Windows) ANSI 코드 페이지.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP

현재 시스템 맥(Macintosh) 코드 페이지.

참고: 이 값은 이전에 생성된 프로그램 코드에서 주로 사용되며, 오늘날의 맥(Macintosh) 컴퓨터에서는 인코등에 유니코드를 사용하기 때문에 지금은 사용할 수 없습니다.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP

현재 시스템 OEM 코드 페이지.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL

심볼 코드 페이지

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP

현재 스레드에 대한 Windows ANSI 코드 페이지.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7

UTF-7 코드 페이지.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8

UTF-8 코드 페이지.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128

128 비트 키(16 바이트)를 사용한 AES 암호화

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256

256 비트 키(32 바이트)를 사용한 AES 암호화

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP

ZIP 아카이브

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64

BASE64

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES

56 비트 키(7 바이트)를 사용한 DES 암호화

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5

MD5 HASH 계산

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1

SHA1 HASH 계산

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256

SHA256 HASH 계산

CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG

double 형식의 유효 소수 자릿수

숫자 유형 상수

DBL_EPSILON

조건을 충족하는 최소값:

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (for double type)

숫자 유형 상수

DBL_MANT_DIG

double 유형에 대한 비트 수(가수)

숫자 유형 상수

DBL_MAX

double 유형으로 나타낼 수 있는 최대 값

숫자 유형 상수

DBL_MAX_10_EXP

double 유형에 대한 지수 등급의 최대 십진수 값

숫자 유형 상수

DBL_MAX_EXP

double 유형에 대한 지수 등급의 최대 이진수 값

숫자 유형 상수

DBL_MIN

double 유형으로 나타낼 수 있는 최소값(양수)

숫자 유형 상수

DBL_MIN_10_EXP

double 유형에 대한 지수 등급의 최소 십진수 값

숫자 유형 상수

DBL_MIN_EXP

double 유형에 대한 지수 등급의 최소 이진수 값

숫자 유형 상수

DEAL_COMMENT

거래 코멘트

HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION

거래 수수료

HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY

거래 입력 - 엔트리 인, 엔트리 아웃, 반전

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN

엔트리 인

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT

반전

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT

엔트리 아웃

HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC

거래 매직 넘버 (ORDER_MAGIC 참조)

HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER

거래 주문 번호

HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID

포지션 식별자: 이 거래가 참여한 시작, 수정 또는 변경. 각 포지션에는 위치의 전체 스팬 동안 심볼에 대해 실행된 모든 거래에 할당되는 고유의 식별자가 있습니다.

HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE

거래 가격

HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT

거래 이익

HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP

마감시 누적 스왑

HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL

거래 심볼

HistoryDealGetString

DEAL_TIME

거래 시간

HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC

1970년 1월 1일 이후 거래 실행 시간(밀리초)

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE

거래 유형

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE

잔고

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS

보너스

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY

구매

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

취소된 구매 거래. 이전에 실행된 구매 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우, 이전에 실행된 거래(DEAL_TYPE_BUY)의 유형이 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED로 변경되고, 손익/손실이 0으로 설정됩니다. 이전에 취득한 손익은 분리된 잔액 연산을 사용하여 과금/출금됩니다

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE

추가 과금

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION

추가 수수료

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

일일 에이전트 수수료

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

월 에이전트 수수료

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

일일 수수료

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

월별 수수료

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION

보정

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT

신용

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST

이자율

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL

판매

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

취소된 판매 거래. 이전에 실행된 판매 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우, 이전에 실행된 거래(DEAL_TYPE_SELL)의 유형이 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED로 변경되고, 손익/손실이 0으로 설정됩니다. 이전에 취득한 손익은 분리된 잔액 연산을 사용하여 과금/출금됩니다

HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME

거래 볼륨

HistoryDealGetDouble

DRAW_ARROW

화살표 그리기

그리기 스타일

DRAW_BARS

일련의 막대로 표시

그리기 스타일

DRAW_CANDLES

일련의 캔들스틱으로 표시

그리기 스타일

DRAW_COLOR_ARROW

멀티컬러의 화살표 그리기

그리기 스타일

DRAW_COLOR_BARS

멀티컬러 막대

그리기 스타일

DRAW_COLOR_CANDLES

멀티컬러 캔들스틱

그리기 스타일

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

0 라인의 멀티 히스토그램

그리기 스타일

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

두 지표 버퍼의 멀티컬러 히스토그램

그리기 스타일

DRAW_COLOR_LINE

멀티컬러 선

그리기 스타일

DRAW_COLOR_SECTION

멀티컬러 섹션

그리기 스타일

DRAW_COLOR_ZIGZAG

멀티컬러 지그재그(ZigZag)

그리기 스타일

DRAW_FILLING

두 수준 사이의 색상 채우기

그리기 스타일

DRAW_HISTOGRAM

0라인의 히스토그램

그리기 스타일

DRAW_HISTOGRAM2

두 지표 버퍼의 히스토그램

그리기 스타일

DRAW_LINE

그리기 스타일

DRAW_NONE

그려지지 않음

그리기 스타일

DRAW_SECTION

섹션

그리기 스타일

DRAW_ZIGZAG

스타일 지그재그(Zigzag)로 막대에서 수직 섹션 허용

그리기 스타일

ELLIOTT_CYCLE

싸이클

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

그랜드 수퍼싸이클(Grand Supercycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE

중급

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR

마이너

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE

미뉴에트

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY

초급

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE

하위미뉴에트

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE

수퍼싸이클

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE

지표 버퍼의 빈 값

기타 상수

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

잘못된 계정 속성 ID

GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

요청된 배열 크기가 2 GB를 초과

GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

메모리가 부족하여 배열을 재배치할 수 없거나 정적 배열의 크기를 변경할 수 없습니다

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

Depth Of Market를 추가할 수 없습니다

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

Depth Of Market를 제거할 수 없습니다

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

Depth Of Market에서 데이터를 가져올 수 없습니다

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

Depth Of Market에서 새 데이터를 수신하기 위해 구독 중 오류 발생

GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

메모리가 부족하여 지표 버퍼를 배포할 수 없습니다

GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

잘못된 지표 버퍼 인덱스

GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

디렉토리를 지우지 못했습니다(하나 이상의 파일이 차단되었을 수 있어 제거 작업에 실패했습니다)

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

디렉토리를 제거할 수 없습니다

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

파일 삭제 오류

GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

파일 열기 오류

GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

char 유형의 배열이어야 합니다

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

차트 심볼 및 기간을 변경하는데 실패하였습니다

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

타이머 생성에 실패하였습니다

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

차트 열기 오류

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

차트에 지표 추가 중 오류 발생

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

차트에서 지표 삭제 중 오류 발생

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

지정된 차트에서 지시자를 찾을 수 없음

GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

차트 탐색 중 오류 발생

GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT

차트에는 이벤트를 처리할 수 있는 엑스퍼트 어드바이저가 없음

GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY

차트가 응답하지 않음

GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND

차트를 찾을 수 없습니다

GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

스크린샷 생성 중 오류

GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

템플릿 적용 중 오류 발생

GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

지표가 포함된 하위 창을 찾을 수 없음

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID

잘못된 차트 ID

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

차트 작업 함수에 대한 매개변수의 오류 값

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

잘못된 차트 속성 ID

GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

잘못된 사용자 지정 지표 속성의 ID

GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

디렉토리가 존재하지 않음

GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

double 유형의 배열이어야 합니다

GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

파일이 바이너리 파일로 열렸으므로 문자열 크기를 지정해야 합니다

GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

캐시를 읽을 수 있는 메모리가 부족함

GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

파일을 다시 쓸 수 없습니다

GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

파일이 아니라 디렉토리입니다

GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

디렉토리가 아니라 파일입니다

GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST

파일이 존재하지 않습니다

GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN

파일을 바이너리 파일로 열어야 합니다

GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV

파일을 CSV로 열어야 합니다

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD

읽기를 하려면 파일을 열어야 합니다

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE

쓰기를 하려면 파일을 열어야 합니다

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT

파일을 텍스트로 열어야 합니다

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

파일을 텍스트 또는 CSV로 열어야 합니다

GetLastError

ERR_FILE_READERROR

파일 읽기 오류

GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR

파일에 리소스 쓰기 실패

GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

float 유형의 배열이어야 합니다

GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED

ftp를 통한 파일 전송 실패

GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

기능이 호출에 허용되지 않습니다

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

동일한 이름을 가진 클라이언트 터미널의 글로벌 변수가 이미 있습니다

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

클라이언트 터미널의 글로벌 변수를 찾을 수 없습니다

GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

요청된 기록을 찾을 수 없습니다

GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

잘못된 내역 속성의 ID

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

호환되지 않는 배열 복사. 문자열 배열은 문자열 배열에만 복사할 수 있으며 숫자 배열에는 숫자 배열만 복사할 수 있습니다

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

텍스트 파일은 문자열 배열용이어야 하며 다른 배열용은 바이너리입니다

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

차트에 지표 적용 중 오류 발생

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

지표를 다른 지표에 적용할 수 없습니다

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

지표를 생성할 수 없습니다

GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

배열의 첫 번째 매개변수는 사용자 지정 지표의 이름이어야 합니다

GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

요청된 데이터를 찾을 수 없음

GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

메모리가 부족하여 지표를 추가할 수 없습니다

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

지표를 생성할 때 배열에 잘못된 매개변수 유형이 있습니다

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

지표 생성 시 매개변수 없음

GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

알려지지 않은 심볼

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

잘못된 지표 핸들

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

잘못된 요청 지표 버퍼의 인덱스

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

지표 생성 시 잘못된 매개변수 수

GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY

int 유형의 배열이어야 합니다

GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR

예상치 못한 내부 오류

GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY

잘못된 유형, 잘못된 크기 또는 동적 배열의 손상된 개체의 배열

GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME

유효하지 않은 날짜 또는 시간

GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE

이 핸들이 있는 파일이 닫혔거나 전혀 열리지 않습니다

GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER

시스템 기능을 호출 시 잘못된 매개변수

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER

잘못된 포인터

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

잘못된 포인터 유형

GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

long 유형의 배열이어야 합니다

GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED

이메일 전송 실패

GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

마지막 틱 시간을 알 수 없음(틱 없음)

GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

MarketWatch에서 심볼이 선택되지 않음

GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

MarketWatch에서 심볼 추가 또는 삭제 오류

GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

알려지지 않은 심볼

GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

잘못된 심볼 속성의 식별자

GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

잘못된 프로그램 속성의 식별자

GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE

문자열에 날짜 없음

GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

메모리가 부족하여 시스템 기능을 수행할 수 없습니다

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

다음을 전송 실패: 알림

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

알림 전송이 너무 잦음

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

알림 전송에 잘못된 매개변수입니다. 빈 문자열 또는 NULLSendNotification() 함수로 전달되었습니다

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

잘못된 터미널 알림 설정 (ID가 지정되지 않았거나 사용 권한이 설정되지 않음)

GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

초기화되지 않은 문자열

GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

숫자 배열이어야 합니다

GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR

그래픽 개체 작업 중 오류

GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

값에 해당하는 날짜를 가져올 수 없습니다

GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

날짜에 해당하는 값을 가져올 수 없습니다

GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

그래픽 개체를 찾을 수 없습니다

GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

잘못된 그래픽 개체 속성 ID

GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

1차원 배열이어야 합니다

GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

다음을 생성 실패: OpenCL 버퍼

GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

다음을 생성 실패: OpenCL 컨텍스트

GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE

OpenCL 프로그램 런타임 오류

GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL

다음 중 내부 오류 발생: running OpenCL 실행

GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

유효하지 않은 OpenCL handle

GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

다음을 생성하는 데 오류: OpenCL 커널

GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

OpenCL 기능 은 이 컴퓨터에서 지원되지 않습니다

GetLastError

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

오류 발생: OpenCL 프로그램 컴파일하는 도중

GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

OpenCL에서 실행 대기열을 생성하는데 실패

GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

오류 발생: 매개변수 설정(OpenCL 커널)

GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

너무 긴 커널 이름 (OpenCL 커널)

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

OpenCL 버퍼의 유효하지 않은 오프셋

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

유효하지 않은 OpenCL 버퍼 크기

GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

사운드 재생 실패

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

일치하는 동적정적 리소스 이름

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

리소스 이름이 63자를 초과합니다

GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

EX5에서 이 이름의 리소스를 찾을 수 없습니다

GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

지원되지 않는 리소스 유형이거나 또는 크기가 16 Mb를 초과합니다

GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY

시계열을 사용할 수 없습니다

GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

짧은 유형의 배열이어야 합니다

GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY

배열이 너무 작아서 시작 포지션이 배열 밖에 있음

GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

수신 배열이 AS_SERIES로 선언되었으며 크기가 부족합니다

GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

문자열에 사용할 메모리가 부족합니다

GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

메모리가 부족하여 문자열을 재배치할 수 없습니다

GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN

문자열 길이가 예상보다 짧습니다

GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR

문자열을 현재로 변환하는 중 오류 발생

GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

너무 크며 ULONG_MAX보다 큰 수

GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

문자열로 변환할 대 알 수 없는 데이터 유형

GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED

문자열 끝에 0이 추가되어 사용할 수 없는 작업

GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

문자열 외부의 포지션

GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

구조에는 문자열 개체 또는 동적 배열 또는 이러한 개체 또는 클래스의 구조가 포함됩니다

GetLastError

ERR_SUCCESS

작업이 성공적으로 완료되었습니다

GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

잘못된 터미널 속성 식별자

GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME

너무 긴 파일 이름

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES

동시에 64개 이상의 파일을 열 수 업습니다

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

매개변수보다 많은 형식 지정자의 양

GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

형식 지정자보다 많은 매개변수의 양

GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

거래를 찾을 수 없습니다

GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED

엑스퍼트 어드바이저 트레이딩 금지

GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

주문을 찾을 수 없습니다

GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

포지션을 찾을 수 없습니다

GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED

거래 요청 전송 실패

GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

잘못된 거래 속성 ID

GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST

사용자 정의 오류는 이 코드로 시작합니다

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

지정된 URL에 연결 실패

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

유효하지 않은 URL

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

HTTP 요청 실패

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

시간 초과

GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

잘못된 디렉토리 이름

GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE

잘못된 파일 핸들

GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME

잘못된 파일 이름

GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING

잘못된 string 서식

GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

클라이언트 터미널 기능 내부 호출의 잘못된 매개변수

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE

잘못된 날짜(string)

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

손상된 string 개체

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

손상된 string 유형 매개변수

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME

잘못된 시간(string)

GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

0 길이의 배열

GetLastError

FILE_ACCESS_DATE

파일에 마지막으로 액세스한 날짜

FileGetInteger

FILE_ANSI

ANSI 유형 String (1 바이트 심볼). FileOpen()에서 플래그 사용.

FileOpen

FILE_BIN

바이너리 읽기/쓰기 모드 (string이 string으로 변환되지 않음). FileOpen()에서 플래그 사용.

FileOpen

FILE_COMMON

모든 클라이언트 터미널의 공통 폴도에 있는 파일 경로 \Terminal\Common\Files. FileOpen(), FileCopy(), FileMove()FileIsExist() 기능에서 플래그 사용.

FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE

생성일

FileGetInteger

FILE_CSV

CSV 파일 (모든 요소가 유니코드 또는 ANSI 형식의 문자열로 변환되고 분리자로 구별됨). FileOpen()에서 플래그 사용.

FileOpen

FILE_END

파일 끝 기호 가져오기

FileGetInteger

FILE_EXISTS

존재여부 확인

FileGetInteger

FILE_IS_ANSI

파일이 ANSI로 열립니다 (FILE_ANSI 참조)

FileGetInteger

FILE_IS_BINARY

파일이 바이너리 파일로 열립니다 (FILE_BIN 참조)

FileGetInteger

FILE_IS_COMMON

파일이 모든 터미널의 공유 폴더에 열립니다 (FILE_COMMON 참조)

FileGetInteger

FILE_IS_CSV

파일이 CSV로 열립니다 (FILE_CSV 참조)

FileGetInteger

FILE_IS_READABLE

열린 파읽을 읽을 수 있습니다 (FILE_READ 참조)

FileGetInteger

FILE_IS_TEXT

텍스트 파일로 파일이 열립니다 (FILE_TXT 참조)

FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE

열린 파일을 쓸 수 있습니다 (FILE_WRITE 참조)

FileGetInteger

FILE_LINE_END

줄 끝 부호 가져오기

FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE

최종 수정일

FileGetInteger

FILE_POSITION

파일의 포인터 포지션

FileGetInteger

FILE_READ

파일이 읽기 위해 열렸습니다. FileOpen()에서 플래그 사용. FILE_WRITE 및 FILE_READ 파일 사양을 열기가 필요할 때.

FileOpen

FILE_REWRITE

FileCopy()FileMove()기능을 사용하여 파일을 다시 쓸 수 있습니다. 파일이 있거나 쓰기 위해 열려 있어야 하며, 그렇지 않으면 파일이 열리지 않습니다.

FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ

여러 프로그램에서 읽을 수 있는 공유 액세서. 플래그는 FileOpen()에서 사용되지만, 파일을 열 때 FILE_WRITE 및 FILE_READ 플래그를 표시할 필요는 없습니다.

FileOpen

FILE_SHARE_WRITE

여러 프로그램에서 쓰기를 위한 공유 액세스. 플래그는 FileOpen()에서 사용되지만, 파일을 열 때 FILE_WRITE 및 FILE_READ 플래그를 표시할 필요는 없습니다.

FileOpen

FILE_SIZE

파일 크기(바이트)

FileGetInteger

FILE_TXT

단순 텍스트 파일 (csv 파일과 동일하지만 분리자를 고려하지 않음). FileOpen()에서 플래그 사용.

FileOpen

FILE_UNICODE

UNICODE 유형 문자열 (2 바이트 심볼). FileOpen()에서 플래그 사용.

FileOpen

FILE_WRITE

파일이 쓰기 위해 열렸습니다. FileOpen()에서 플래그 사용. FILE_WRITE 및 FILE_READ 파일 사양을 열기가 필요할 때.

FileOpen

FLT_DIG

float 유형 유효 소수 자릿수

숫자 유형 상수

FLT_EPSILON

조건을 충족하는 최소값:

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (for float type)

숫자 유형 상수

FLT_MANT_DIG

float 유형 가수의 비트 수

숫자 유형 상수

FLT_MAX

float 유형으로 나타낼 수 있는 최대값

숫자 유형 상수

FLT_MAX_10_EXP

float 유형에 대한 지수 등급의 최대 십진수 값

숫자 유형 상수

FLT_MAX_EXP

float 유형에 대한 지수 등급의 최대 이진수 값

숫자 유형 상수

FLT_MIN

float 유형으로 나타낼 수 있는 최소 값(양수)

숫자 유형 상수

FLT_MIN_10_EXP

float 유형에 대한 지수 등급의 최소 십진수 값

숫자 유형 상수

FLT_MIN_EXP

float 유형에 대한 지수 등급의 최소 이진수 값

숫자 유형 상수

FRIDAY

금요일

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND

하향추세에 해당하는 선

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND

상승추세에 해당하는 선

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE

턱 라인

지표선

GATORLIPS_LINE

립 선

지표선

GATORTEETH_LINE

톱니선

지표선

IDABORT

"중단" 버튼이 눌렸습니다

MessageBox

IDCANCEL

"취소" 버튼이 눌렸습니다

MessageBox

IDCONTINUE

"계속" 버튼이 눌렸습니다

MessageBox

IDIGNORE

"무시하기" 버튼이 눌렸습니다

MessageBox

IDNO

"아니오" 버튼이 눌렸습니다

MessageBox

IDOK

"OK" 버튼이 눌렸습니다

MessageBox

IDRETRY

"재시도" 버튼이 눌렸습니다

MessageBox

IDTRYAGAIN

"다시 시도하기" 버튼이 눌렸습니다

MessageBox

IDYES

"예" 버튼이 눌렸습니다

MessageBox

IND_AC

Accelerator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AD

Accumulation/Distribution

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX

Average Directional Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR

Alligator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO

Awesome Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR

Average True Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS

Bears Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS

Bulls Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI

Commodity Channel Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM

Custom indicator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER

DeMarker

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES

Envelopes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE

Force Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS

Fractals

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR

Gator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA

Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD

MACD

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI

Money Flow Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM

Momentum

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV

On Balance Volume

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA

OsMA

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI

Relative Strength Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI

Relative Vigor Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR

Parabolic SAR

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV

Standard Deviation

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES

Volumes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR

Williams' Percent Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS

중간 계산을 위한 보조 버퍼

SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX

색상

SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA

작성할 데이터

SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS

지표 값 도면 정확도

IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT

지표 창의 고정 높이 (전처리기 명령 #property indicator_height)

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR

레벨 선 색상

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS

지표 창의 레벨 숫자

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE

레벨 선 스타일

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT

레벨 설명

IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE

레벨 값

IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH

레벨 선 굵기

IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM

지표 창 최대

IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM

지표 창 최소

IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME

지표 단축 이름

IndicatorSetString

INT_MAX

int 유형으로 나타낼 수 있는 최대값

숫자 유형 상수

INT_MIN

int 유형으로 나타낼 수 있는 최소값

숫자 유형 상수

INVALID_HANDLE

잘못된 핸들

기타 상수

IS_DEBUG_MODE

mq5 프로그램이 디버그 모드에서 작동한다는 플래그

기타 상수

IS_PROFILE_MODE

mq5 프로그램이 프로파일링 모드에서 작동한다는 플래그

기타 상수

KIJUNSEN_LINE

Kijun-sen line

지표선

LICENSE_DEMO

마켓에서 제공하는 유료 제품 평가판 전략 테스터에서만 작동합니다

MQLInfoInteger

LICENSE_FREE

무제한 무료 버전

MQLInfoInteger

LICENSE_FULL

구매한 라이센스 버전에서는 최소 5개 이상의 활성화가 허용됩니다. 활성화 횟수는 판매자에 의해 지정됩니다 판매자가 허용되는 활성화 수를 늘릴 수 있습니다

MQLInfoInteger

LICENSE_TIME

기간 제한 라이센스가 있는 버전

MQLInfoInteger

LONG_MAX

long 유형으로 나타낼 수 있는 최대 값

숫자 유형 상수

LONG_MIN

long 유형으로 나타낼 수 있는 최소값

숫자 유형 상수

LOWER_BAND

하한

지표선

LOWER_HISTOGRAM

하단 히스토그램

지표선

LOWER_LINE

결론

지표선

M_1_PI

1/pi

수학 상수

M_2_PI

2/pi

수학 상수

M_2_SQRTPI

2/sqrt(pi)

수학 상수

M_E

e

수학 상수

M_LN10

ln(10)

수학 상수

M_LN2

ln(2)

수학 상수

M_LOG10E

log10(e)

수학 상수

M_LOG2E

log2(e)

수학 상수

M_PI

pi

수학 상수

M_PI_2

pi/2

수학 상수

M_PI_4

pi/4

수학 상수

M_SQRT1_2

1/sqrt(2)

수학 상수

M_SQRT2

sqrt(2)

수학 상수

MAIN_LINE

본선

지표선

MB_ABORTRETRYIGNORE

메시지 창에는 중단, 재시도 및 무시하기의 세 가지 버튼이 있습니다

MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE

메시지 창에는 취소, 다시 시도하기, 계속의 세 가지 버튼이 있습니다

MessageBox

MB_DEFBUTTON1

MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, 또는 MB_DEFBUTTON4 버튼이 지정되지 않은 경우, 첫 번째 버튼 MB_DEFBUTTON1이 기본값입니다

MessageBox

MB_DEFBUTTON2

두 번째 버튼이 기본값입니다

MessageBox

MB_DEFBUTTON3

세 번째 버튼이 기본값입니다

MessageBox

MB_DEFBUTTON4

네 번째 버튼이 기본값입니다

MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

느낌표/경고 기호 아이콘

MessageBox

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

동그라미 친 기호

MessageBox

MB_ICONQUESTION

물음표 기호 아이콘

MessageBox

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

STOP 기호 아이콘

MessageBox

MB_OK

메시지 창에는 OK 버튼이 하나만 있습니다. 기본값

MessageBox

MB_OKCANCEL

메시지 창에는 OK 및 취소의 두 가지 버튼이 있습니다

MessageBox

MB_RETRYCANCEL

메시지 창에는 재시도 및 취소 두 가지 버튼이 있습니다

MessageBox

MB_YESNO

메시지 창에는 예 및 아니오 두 가지 버튼이 있습니다

MessageBox

MB_YESNOCANCEL

메시지 창에는 예, 아니오 및 취소의 세 가지 버튼이 있습니다

MessageBox

MINUSDI_LINE

Line –DI

지표선

MODE_EMA

지수 평균

다듬는 방법

MODE_LWMA

선형 가중 평균

다듬는 방법

MODE_SMA

단순 평균

다듬는 방법

MODE_SMMA

평활 평균

다듬는 방법

MONDAY

월요일

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG

디버그 모드를 나타내는 플래그

MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED

실행된 특정 프로그램에 대해 DLL을 사용할 수 있는 사용 권한

MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE

엑스퍼트 어드바이저가 다음으로 작동 중임을 나타내는 플래그: 최적화 결과 프레임 수집 모드

MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE

EX5 모듈의 라이센스 유형. 라이센스는 MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE)를 사용하여 요청을 수행하는 EX5 모듈을 참조합니다.

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT

MQL5 프로그램에 대해 가능한 최대 동적 메모리 양(MB)

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED

MQL5 프로그램에서 사용하는 메모리 크기(MB)

MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION

최적화 프로세스를 나타내는 플래그

MQLInfoInteger

MQL_PROFILER

코드 프로파일링 모드에서 작동하는 프로그램을 나타내는 플래그

MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME

실행된 mql5 프로그램 이름

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH

실행된 특정 프로그램 경로

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE

mql5 프로그램 유형

MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED

실행된 특정 프로그램에 대한 신호를 수정할 수 있는 권한

MQLInfoInteger

MQL_TESTER

테스터 프로세스를 나타내는 플래그

MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED

실행된 특정 프로그램과 거래할 수 있는 권한

MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE

비쥬얼 데스터 프로세스를 나타내는 플래그

MQLInfoInteger

NULL

모든 유형에 대해 0

기타 상수

OBJ_ALL_PERIODS

모든 기간에 개체가 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW

화살표

개체 유형

OBJ_ARROW_BUY

구매 기호

개체 유형

OBJ_ARROW_CHECK

확인 기호

개체 유형

OBJ_ARROW_DOWN

아래 방향 화살표

개체 유형

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

좌측 가격 라벨

개체 유형

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

우측 가격 라벨

개체 유형

OBJ_ARROW_SELL

판매 기호

개체 유형

OBJ_ARROW_STOP

중지 기호

개체 유형

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

엄지 아래로

개체 유형

OBJ_ARROW_THUMB_UP

엄지 위로

개체 유형

OBJ_ARROW_UP

위 방향 화살표

개체 유형

OBJ_ARROWED_LINE

화살표 선

개체 유형

OBJ_BITMAP

비트맵

개체 유형

OBJ_BITMAP_LABEL

비트맵 라벨

개체 유형

OBJ_BUTTON

버튼

개체 유형

OBJ_CHANNEL

등거리 채널

개체 유형

OBJ_CHART

차트

개체 유형

OBJ_CYCLES

싸이클 선

개체 유형

OBJ_EDIT

편집

개체 유형

OBJ_ELLIOTWAVE3

엘리엇 조정 파동

개체 유형

OBJ_ELLIOTWAVE5

엘리엇 동인 파동

개체 유형

OBJ_ELLIPSE

타원

개체 유형

OBJ_EVENT

이코노믹 캘린더의 이벤트에 해당하는 "이벤트" 개체

개체 유형

OBJ_EXPANSION

피보나치 확장

개체 유형

OBJ_FIBO

피보나치 되돌림

개체 유형

OBJ_FIBOARC

피보나치 호

개체 유형

OBJ_FIBOCHANNEL

피보나치 채널

개체 유형

OBJ_FIBOFAN

피보나치 팬

개체 유형

OBJ_FIBOTIMES

피보나치 시간대

개체 유형

OBJ_GANNFAN

Gann 팬

개체 유형

OBJ_GANNGRID

Gann 격자

개체 유형

OBJ_GANNLINE

Gann 선

개체 유형

OBJ_HLINE

수평선

개체 유형

OBJ_LABEL

라벨

개체 유형

OBJ_NO_PERIODS

개체가 모든 기간에 그려지는 것이 아닙니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1

개체가 일 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1

개체가 1시간 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12

개체가 12시간 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2

개체가 2시간 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3

개체가 3시간 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4

개체가 4시간 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6

개체가 6시간 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8

개체가 8시간 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1

개체가 1분 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10

개체가 10분 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12

개체가 12분 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15

개체가 15분 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2

개체가 2분 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20

개체가 20분 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3

개체가 3분 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30

개체가 30분 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4

개체가 4분 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5

개체가 5분 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6

개체가 6분 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1

개체가 월 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1

개체가 주 차트로 그려집니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PITCHFORK

앤드류의 피치포크(Andrews’ Pitchfork)

개체 유형

OBJ_RECTANGLE

직사각형

개체 유형

OBJ_RECTANGLE_LABEL

사용자 정의 그래픽 인터페이스를 만들고 설계하기 위한 "직사각형 레이블" 개체

개체 유형

OBJ_REGRESSION

선형 회귀 채널

개체 유형

OBJ_STDDEVCHANNEL

표준 편차 채널

개체 유형

OBJ_TEXT

텍스트

개체 유형

OBJ_TREND

추세선

개체 유형

OBJ_TRENDBYANGLE

각도별 추세선

개체 유형

OBJ_TRIANGLE

삼각형

개체 유형

OBJ_VLINE

수직선

개체 유형

OBJPROP_ALIGN

"편집" 개체의 수평 텍스트 정렬 (OBJ_EDIT)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR

그래픽 개체의 고정점 위치

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE

각도. 프로그램에서 생성된 각도가 지정되지 않은 개체의 경우 값은 EMPTY_VALUE와 같습니다

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE

화살표 개체의 화살표 코드

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK

배경의 개체

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR

OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL의 배경색

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE

비트맵 라벨에 대한 BMP 파일의 이름. 추가 참조: 리소스

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR

OBJ_EDIT 및 OBJ_BUTTON 개체의 테두리 색

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE

"직사각형 라벨" 개체의 테두리 유형

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID

"차트" 개체의 ID (OBJ_CHART). It allows working with the properties of this object like with a normal chart using the functions described in 차트 작업에 설명된 기능을 사용하여 일반 차트와 같이 이 개체의 속성을 사용할 수 있지만, 일부예외는 있습니다.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE

차트 개체에 대한 스케일

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR

색상

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER

그래픽 개체를 연결할 차트의 모서리

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME

개체 생성 시간

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE

차트 개체의 시간 스케일 표시

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE

엘리엇 파동 마킹 레벨

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION

표준 편차 채널에 대한 편차

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION

Gann 개체의 추세

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES

엘리엇 파동 마킹 선 표시

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE

피보나치 호 개체의 전체 타원 표시 (OBJ_FIBOARC)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL

개체 색상 체우기 (OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT

폰트

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE

폰트 크기

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN

터미널 메뉴의 "차트" - "개체" - "개체 목록"에서 개체 목록에 그래픽 개체 이름을 표시하는 것을 금지. true 값을 사용하면 목록에서 개체를 숨길 수 있습니다, 기본적으로 true는 캘린더 이벤트, 트레이딩 내역을 표시하는 개체 및 MQL5 프로그램에서 생성된 개체로 설정됩니다. 이러한 그래픽 개체를 보고 속성에 액세스하려면 "개체 목록" 창에서 "전체" 버튼을 클릭하십시오.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR

선 레벨 색상

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS

레벨의 숫자

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE

선 레벨 스타일

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT

레벨 설명

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE

레벨 값

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH

선 레벨 굵기

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME

오브젝트 이름

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD

차트 개체에 대한 시간 프레임

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE

가격 좌표

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE

차트 개체에 대한 가격 스케일 표시

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY

수직선은 차트의 모든 창을 통과합니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT

레이가 좌측으로 갑니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT

레이가 오른쪽으로 갑니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY

편집 개체에서 텍스트를 편집하는 기능

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE

스케일 (Gann 개체 및 피보나치 호의 속성)

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE

개체 가용성

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED

개체가 선택되었습니다

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE

버튼 상태 (누름 / 누름)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE

스타일

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL

차트 개체에 대한 심볼

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT

개체 설명 (개체에 포함된 텍스트)

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME

시간 좌표

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES

시간 프레임에서 개체의 가시성

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP

도구설명의 텍스트. 속성이 설정되어 있지 않으면 터미널에서 자동으로 생성된 도구설명이 표시됩니다. 도구설명에 "\n" (라인 피드) 값을 설정하여 도구설명을 비활성화할 수 었습니다

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE

개체 유형

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH

선 굵기

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE

바인딩 모서리에 X축을 따라가는 픽셀단위 거리(참고 참조)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET

그래픽 개체 "비트맵 라벨" 및 "비트맵"에서 직사각형 가시 영역의 좌측 상단 모서리의 X좌표 (OBJ_BITMAP_LABEL 및 OBJ_BITMAP). 값은 원본 이미지의 좌측 상단 모서리를 기준으로 픽셀단위로 설정됩니다.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE

X축을 따라가는 개체의 너비(픽셀)입니다. OBJ_LABEL (읽기 전용), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 개체에 대해 지정됨.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE

바인딩 코너에서 Y축을 따라가는 거리 (참고참조)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET

그래픽 개체 "비트맵 라벨" 및 "비트맵"에서 직사각형 가시 영역의 좌측 상단 모서리의 Y좌표 (OBJ_BITMAP_LABEL 및 OBJ_BITMAP). 값은 원본 이미지의 좌측 상단 모서리를 기준으로 픽셀단위로 설정됩니다.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE

Y축을 따라가는 개체의 높이(픽셀). OBJ_LABEL (읽기 전용), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 개체에 대해 지정됨.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER

차트 클릭 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체의 우선 순위 (CHARTEVENT_CLICK). 개체를 생성할 때 기본값인 0일 설정되며, 필요한 경우 우선 순위를 늘릴 수 있습니다. 개체를 서로 간에 적용할 때 우선 순위가 가장 높은 개체 중 하나만 CHARTEVENT_CLICK 이벤트를 수신합니다.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT

주문 코멘트

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK

이 채우기 정책은 지정된 양으로만 주문을 채울 수 있음을 의미합니다. 현재 시장에서 필요한 금융상품을 구할 수 없는 경우 주문이 실행되지 않습니다. 현재 시중에 나와있는 몇 가지 제안을 이용해 필요한 수량을 채울 수 있습니다.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC

이 모드는 트레이더가 주문에 표시된 범위 내에서 시장에서 최대 가용 볼륨으로 거래를 실행하기로 동의함을 의미합니다. 주문의 전체 볼륨을 채울 수 없는 경우 주문의 사용 가능한 볼륨이 채워지고 나머지 볼륨이 취소됩니다.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN

이 정책은 시장 주문 (ORDER_TYPE_BUY 및 ORDER_TYPE_SELL), 제한 및 제한 중지 (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) 주문에만 사용되며, 마켓 또는 교환이 실행되는 심볼에만 사용됩니다. 시장 또는 제한 주문을 잔여 볼륨을로 일부 메우는 경우 취소되지 않고 추가 처리됩니다.

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 주문을 활성화하기 위해 ORDER_FILLING_RETURN 유형의 해당 제한 주문 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT이 생성됩니다.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC

주문을 발주한 엑스퍼트 어드바이저의 ID (각 엑스퍼트 어드바이저가 고유한 번호를 매기도록 고안됨)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID

포지션 식별자는 실행 즉시 주문으로 설정됩니다 that is set to an order as soon as it is executed. 실행된 각 준문은 이미 존재하는 포지션을 열거나 수정하는 거래를 초래합니다. 정확히 이 포지션의 식별자는 현재 실행된 순서로 설정됩니다.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT

주문 심볼의 현재 가격

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN

주문에 지정된 가격

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT

StopLimit 주문의 Limit 주문 가격

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL

정지 손실 값

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE

주문 상태

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED

클라이언트에 의해 주문이 취소됨

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED

주문 만료

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED

주문 완료

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL

주문이 부분적으로 실행됨

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED

주문 수락

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED

주문 거절

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD

주문이 등록되는 중 (트레이딩 시스템에 위치)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL

주문이 삭제되는 중 (트레이딩 시스템에서 삭제)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY

주문이 수정되는 중 (매개변수 변경)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED

주문이 확인되었지만, 브로커에 의해 아직 수락되지 않았습니다

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL

주문의 심볼

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY

현재 거래일 주문까지 양호

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE

주문 실행 또는 취소 시간

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC

1970년 1월 1일 이후 주문 실행/취소 시간(밀리초)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION

주문 만료 시간

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC

주문 취소까지 양호

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP

주문 설정 시간

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC

1970년 1월 1일 이후 실행 주문 시간(밀리초)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED

주문 만료시까지 양호

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

주문은 지정된 날 23:59:59까지 유효합니다. 이 시간이 트레이딩 세션을 벗어나면 주문이 가장 가까운 트레이딩 시간 내에 만료됩니다.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP

수익 값 취하기

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE

주문 유형

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY

마켓 구매 주문

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

구매 제한 보류 중인 주문

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP

구매 중지 보류 중인 주문

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

주문 가격에 도달하면 보류 중인 구매 제한 주문이 StopLimit 가격으로 배치됩니다

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING

주문 채우기 유형

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL

마켓 판매 주문

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

판매 제한 보류 중인 주문

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP

판매 중지 보류 중인 주문

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

주문 가격에 도달하면 보류 중인 판매 제한 주문이 StopLimit 가격으로 배치됩니다

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME

주문 수명

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT

주문 현재 볼륨

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL

주문 초기 볼륨

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT

현재 시간 프레임

차트 시간 프레임

PERIOD_D1

1 일

차트 시간 프레임

PERIOD_H1

1 시간

차트 시간 프레임

PERIOD_H12

12 시간

차트 시간 프레임

PERIOD_H2

2 시간

차트 시간 프레임

PERIOD_H3

3 시간

차트 시간 프레임

PERIOD_H4

4 시간

차트 시간 프레임

PERIOD_H6

6 시간

차트 시간 프레임

PERIOD_H8

8 시간

차트 시간 프레임

PERIOD_M1

1 분

차트 시간 프레임

PERIOD_M10

10 분

차트 시간 프레임

PERIOD_M12

12 분

차트 시간 프레임

PERIOD_M15

15 분

차트 시간 프레임

PERIOD_M2

2 분

차트 시간 프레임

PERIOD_M20

20 분

차트 시간 프레임

PERIOD_M3

3 분

차트 시간 프레임

PERIOD_M30

30 분

차트 시간 프레임

PERIOD_M4

4 분

차트 시간 프레임

PERIOD_M5

5 분

차트 시간 프레임

PERIOD_M6

6 분

차트 시간 프레임

PERIOD_MN1

1 개월

차트 시간 프레임

PERIOD_W1

1 주

차트 시간 프레임

PLOT_ARROW

DRAW_ARROW 스타일의 화살표 코드

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT

DRAW_ARROW 스타일의 화살표 수직 이동

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES

색상의 수

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN

그리기 없는 초기 막대 수 및 DataWindow에서의 값

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE

그래픽 구성 유형

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE

드로잉이 없는 빈 플롯 값

PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL

DataWindow에 표시할 지표 그래픽 시리즈 이름. 표시를 위해 여러 지표 버퍼가 필요한 복잡한 그래픽 스타일로 작업할 때는 ";"를 분리자로 사용하여 각 버퍼의 이름을 지정할 수 있습니다. 샘플코드는 다음에 나와있습니다: DRAW_CANDLES

PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR

드로잉 색상을 포함하는 버퍼 인덱스

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE

드로잉 선 스타일

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH

드로잉 선의 굵기

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT

막대 형 시간 축을 따라 지표 플롯 이동

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA

DataWindow에 구성 값 표시 기호

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE

Line +DI

지표선

POINTER_AUTOMATIC

자동으로 생성된 개체 포인터 (new() 사용 안함)

CheckPointer

POINTER_DYNAMIC

new() 연산자에 의해 생성된 개체의 포인터

CheckPointer

POINTER_INVALID

잘못된 포인터

CheckPointer

POSITION_COMMENT

포지션 코멘트

PositionGetString

POSITION_COMMISSION

수수료

PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER

포지션 식별자는 새로 연 모든 포지션에 할당되며 포지션의 전체 수명 동안 변경되지 않습니다. 위치가 변하더라도 식별자는 변경되지 않습니다.

PositionGetInteger

POSITION_MAGIC

포지션 매직 넘버 (ORDER_MAGIC참조)

PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT

포지션 심볼의 현재 가격

PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN

포지션 오픈 가격

PositionGetDouble

POSITION_PROFIT

현재 이익

PositionGetDouble

POSITION_SL

열린 포지션의 손실 중지 레벨

PositionGetDouble

POSITION_SWAP

누적 스왑

PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL

포지션의 심볼

PositionGetString

POSITION_TIME

포지션 오픈 시간

PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC

1970년 1월 1일 이후 포지션 오픈 시간(밀리초)

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE

1970년 1월 1일 이후 포지션 변경 시간(초)

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

1970년 1월 1일 이후 위치 변경 시간(밀리초)

PositionGetInteger

POSITION_TP

열린 포지션의 이익 수준 달성

PositionGetDouble

POSITION_TYPE

포지션 유형

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY

구매

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL

판매

PositionGetInteger

POSITION_VOLUME

포지션 볼륨

PositionGetDouble

PRICE_CLOSE

마감 가격

가격 상수

PRICE_HIGH

기간의 최대 가격

가격 상수

PRICE_LOW

기간의 최소 가격

가격 상수

PRICE_MEDIAN

중간값, (고가 + 저가)/2

가격 상수

PRICE_OPEN

오픈 가격

가격 상수

PRICE_TYPICAL

표준 가격, (고가 + 저가 + 마감가)/3

가격 상수

PRICE_WEIGHTED

평균가격, (고가 + 저가 + 마감가 + 마감가)/4

가격 상수

PROGRAM_EXPERT

엑스퍼트

MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR

지표

MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT

스크립트

MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT

계정 설정의 변경으로 인해 다른 계정이 활성화되었거나 거래 서버에 다시 연결되었습니다

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE

심볼 또는 차트 기간이 변경되었습니다

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE

차트가 닫혔습니다

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE

터미널이 닫혔습니다

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED

이 값은OnInit() 처리기가 0이 아닌 값을 반환했음을 의미합니다

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS

사용자가 입력 매개변수를 변경했습니다

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM

엑스퍼트 어드바이저는 ExpertRemove() 기능을 호출하여 실행을 종료하였습니다

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE

프로그램이 다시 컴파일되었습니다

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE

프로그램이 차트에서 삭제되었습니다

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE

새로운 템플릿이 적용되었습니다

UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY

토요일

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR

파일 포인터의 현재 포지션

FileSeek

SEEK_END

파일 끝

FileSeek

SEEK_SET

파일 시작

FileSeek

SENKOUSPANA_LINE

센쿠(Senkou) 스팬 A 선

지표선

SENKOUSPANB_LINE

센쿠(Senkou) 스팬 B 선

지표선

SERIES_BARS_COUNT

현재 순간의 심볼 기간에 대한 막대 수

SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE

현재 순간의 심볼 기간에 대한 첫 번째 날짜

SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE

심볼 기간의 마지막 막대가 열린 시간

SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

시간 프레임과 관계없이 서버의 심볼 내역에서 첫 번째 날짜

SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED

현재 순간의 심볼/가간 데이터 동기화 플래그

SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

시간 프레임과 관계없이 클라이언트 터미널의 심볼 내역에서 첫 번째 날짜

SeriesInfoInteger

SHORT_MAX

short 유형으로 나타낼 수 있는 최대값

숫자 유형 상수

SHORT_MIN

short 유형으로 나타낼 수 있는 최소값

숫자 유형 상수

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

작성자 로그인

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE

계좌 잔고

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER

브로커 이름 (회사)

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

브로커 서버

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY

시그널 기준 통화

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

발행일 (구독이 가능하게 되는 날짜)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

모니터링 시작일

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY

계정 지분

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN

계정 획득

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID

시그널 ID

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

계좌 레버리지

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

계정 최대 인출액

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME

시그널 이름

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS

이익(pips)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE

시그널 구독 가격

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING

포지션(율)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI

투자수익률(%)

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

구독자 수

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

계정 유형 (0-실제, 1-데모, 2-콘테스트)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES

거래 수

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

플래그가 확인 대화상자 없이 동기화를 활성화합니다

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

손실 중지 및 이익 획득 복사 플래그

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

예치율 (%)

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

지분 한도

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID

시그널 id, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME

시그널 이름, r/o

SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

하락 (포지션 동기화 및 거래 복사에서 시장 주문을 할 때 사용)

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

"구독에 의한 거래 복사" 권한 플래그

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

"시그널 서비스 이용 약관에 동의" 플래그, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

사용된 최대 예치금 백분율 (%), r/o

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE

시그널 라인

지표선

STAT_BALANCE_DD

통화 기준 최대 잔액 감소 트레이딩 과정에서 잔액은 여러 차례 하락할 수 있으며, 여기에서 가장 큰 가치를 취합니다

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

최대 잔액 감소 시점에 백분율로 기록된 통화 기준 잔액 감소(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

최대 잔액 감소율(%) 트레이딩 과정에서 잔액은 여러 차례 하락할 수 있으며, 각각 상대 하락 값(%)을 계산합니다 가장 큰 값이 반환됩니다

TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT

통화 기준으로 최대 잔액 감소 시점에 기록된 비율로서의 잔액 감소 (STAT_BALANCE_DD).

TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN

최소 잔액 값

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX

연속 손실 거래에서 최대 손실 값이 0보다 작거나 같습니다

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

STAT_CONLOSSMAX을 형성한 거래수 (연속 손실 거래에서 최대 손실)

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX

연속 수익 거래에서 최대 이익 값이 0보다 크거나 같습니다

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

STAT_CONPROFITMAX를 형성한 거래수 (연속 수익 거래에서 최대 이익)

TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER

OnTester() 함수로 반환된 계산된 사용자 지정 최적화 기준

TesterStatistics

STAT_DEALS

거래 수

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD

통화 기준 최대 최대 지분 감소. 트레이딩 과정에서 지분에 많은 하락이 나타날수 있으며, 여기에서 가장 큰 값을 갖습니다

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

최대 지분율 하락 시점에 기록된 통화 기준 지분 감소율(%)(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

백분율로서 최대 지분 감소 트레이딩 과정에서 지분은 여러 차례 하락할 수 있으며, 각각 상대 하락 값(%)을 계산합니다. 가장 큰 값이 반환됩니다

TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT

통화 기준으로 최대 지분 감소 시점에 기록된 비율 감소 (STAT_EQUITY_DD).

TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN

최소 지분 값

TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF

예상 수익

TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS

총 손실, 모든 마이너스 거래의 합계 값이 0보다 작거나 같습니다

TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT

총 수익, 모든 수익 거래(양수) 거래의 합산 값이 0보다 크거나 같습니다

TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT

초기 예치금 값

TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES

장기 거래

TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES

손실 거래

TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

연속된 손실 거래의 평균 기간

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

가장 오랫동안 연속된 손실 거래의 거래 수 STAT_MAX_CONLOSSES

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES

가장 오래동안 연속된 손실 거래의 총 손실

TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

가장 오랫동안 연속된 수익 거래의 거래 수 STAT_MAX_CONWINS

TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS

가장 오랫동안 연속된 수익 거래의 총 수익

TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE

최대 손실 – 모든 손실 거래 중 가장 낮은 값. 값이 0보다 작거나 같습니다

TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE

최대 이익 - 모든 수익 거래 중 가장 큰 값. 값이 0보다 크거나 같습니다

TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL

마진 레벨의 최소값

TesterStatistics

STAT_PROFIT

테스트 후 순이익, STAT_GROSS_PROFIT과 STAT_GROSS_LOSS의 합계 (STAT_GROSS_LOSS는 항상 0보다 작거나 같습니다)

TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR

STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS의 비율과 같은 수익률. STAT_GROSS_LOSS=0이면, 이익 계수가 다음과 같습니다: DBL_MAX

TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES

수익성이 있는 장기 거래

TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

수익성 있는 단기 거래

TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES

수익 거래

TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

연속된 수익 거래의 평균 기간

TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR

STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD의 비율과 같은 복구 계수

TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO

샤프 비율

TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES

단기 거래

TesterStatistics

STAT_TRADES

거래 수

TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL

계좌에서 인출된 돈

TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE

마감/마감가격을 기준으로 계산

가격 상수

STO_LOWHIGH

저가/고가 가격을 기준으로 계산

가격 상수

STYLE_DASH

파선

그리기 스타일

STYLE_DASHDOT

일점쇄선

그리기 스타일

STYLE_DASHDOTDOT

이점쇄선

그리기 스타일

STYLE_DOT

점선

그리기 스타일

STYLE_SOLID

실선

그리기 스타일

SUNDAY

일요일

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK

요청 - 가장 좋은 구매 제안

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH

오늘의 최대 요청

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW

오늘의 최소 요청

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK

현재 시세 피더

SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS

파생상품의 기본 자산

SymbolInfoString

SYMBOL_BID

입찰 - 가장 좋은 판매 제안

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH

오늘의 최대 입찰

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW

오늘의 최소 입찰

SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD 모드 - CFD 이익 및 마진 계산

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD 인덱스 모드 - 인덱스별 CFD 이익 및 마진 계산

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD 레버리지 모드 - 레버리지 트레이딩에서 CFD의 이익 및 마진 계산

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

선물 모드 –  증권 거래의 선물 거래 계약의 이익 및 마진 계산

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS 선물 모드 –  FORTS 선물 거래 계약 이익 및 마진 계산.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

교환 모드 – 증권 거래의 이익 및 마진 계산

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

외환거래 모드 - 외환거래의 이익 및 마진 계산

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

선물 모드 - 선물 이익 및 마진 계산

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

담보 모드 - 트레이딩 계정에서 거래할 수 없는 자산으로 심볼이 사용됩니다.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE

심볼의 기본 통화

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

마진 통화

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

수익 통화

SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION

심볼 설명

SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS

소수점 아래 숫자

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

주문은 오늘까지 유효합니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

주문이 명시적으로 취소될 때까지 무제한 기간 동안 유효합니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

허용된 주문만료 모드의 플래그

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

만료 시간이 주문에 지정되어 있습니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

만료 날짜가 주문에 지정되어 있습니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

심볼 거래 종료일 (일반적으로 선물에 사용됨)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK

이 정책은 지정된 볼륨에 대해서만 거래를 실행할 수 있음을 의미합니다. 현재 시장에서 필요한 금융상품을 구할 수 없는 경우 주문이 실행되지 않습니다. 현재 시중에 나와있는 몇 가지 제안을 이용해 필요한 수량을 채울 수 있습니다.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC

이 경우, 트레이더는 주문서에 명시된 범위 내에서 시장에서 최대한 이용 가능한 양으로 거래를 실행하는데 동의합니다. 주문이 완전히 채워지지 않을 경우, 사용 가능한 주문량이 채워지고 나머지 주문량은 취소됩니다. IOC 주문 사용 가능성은 거래 서버에서 결정됩니다.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE

주문 작성 모드허용 플래그

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN

ISIN 시스템의 심볼 이름 (International Securities Identification Number). 국제 보안 식별 번호는 보안을 고유하게 식별하는 12 자리 영문숫자 코드입니다. 이 심볼 속성의 존재 여부는 거래 서버의 측면에서 결정됩니다

SymbolInfoString

SYMBOL_LAST

마지막 거래 가격

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH

오늘 최대 마지막 거래

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW

오늘 최소 마지막 거래

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

최초 마진은 1로트로 된 포지션을 오프닝하는 데 필요한 마진 통화의 금액을 의미합니다. 클라이언트가 시장에 진입할 때 자신의 자산을 확인하는 데 사용됩니다.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

유지 마진. 설정된 경우 한 로트에서 충전된 심볼의 마진 통화로 마진 금액을 설정합니다. 클라이언트의 계정 상태가 변경될 때 자신의 자산을 확인하는 데 사용됩니다. 유지 마진 여유도가 0이면 초기 마진이 사용됩니다.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE

옵션 유형

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

유러피언 옵션은 지정된 날짜(만료, 실행일, 배송일)에만 행사할 수 있습니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

아메리칸 옵션은 만료일 또는 그 전에 어느 거래일에나 행사할 수 있습니다. 구매자가 옵션을 행사할 수 있는 기간이 지정되었습니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT

옵션 우측(콜/풋)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

콜(Call) 옵션은 지정된 가격으로 자산을 구입할 수 있는 권한을 제공합니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

풋(Put) 옵션은 자산을 지정된 가격으로 판매할 수 있는 권한을 제공합니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE

옵션의 스트라이크 가격. 옵션 구매자가 기본 자산을 매입(콜 옵션)하너가 매도(풋 옵션)할 수 있는 가격이며 옵션 판매자는 기본 자산의 적절한 금액을 매각하거나 매입해야 합니다.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT

주문 제한 허용됨((구매 한도 및 판매 한도)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET

마켓 주문 허용됨(구매 및 판매)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE

허용된 주문 유형의 플래그

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL

손실 중지가 허용됨

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP

중지 주문 허용됨(구매 중지 및 판매 중지)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

제한 중지 주문 허용됨(구매 중지 제한 및 판매 중지 제한)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP

이익 취득이 허용됨

SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH

심볼 트리의 경로

SymbolInfoString

SYMBOL_POINT

심볼 포인트 값

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT

Market Watch에서 기호가 선택됨

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW

현재 세션의 평균 가중 가격

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

현재 구매 주문 수

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

현재 구매 주문 볼륨

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE

현재 세션 마감 가격

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS

현재 세션 거래 수

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST

오픈 이자 요약

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN

현재 세션 오픈 가격

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

현재 세션 최대 가격

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

현재 세션 최소 가격

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

현재 세션 정산 가격

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

현재 판매 주문 수

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

현재 판매 주문 볼륨

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

현재 세션의 회수 요약

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME

현재 세션 거래 볼륨 요약

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD

포인트 내 값 스프레드

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

플로팅(floating) 스프레드 지표

SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME

심볼 거래가 시작된 날짜(일반적으로 선물에 사용됨)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG

장기 스왑 값

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE

스왑 계산 모델

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

스왑은 통화, 고객 예금 통화로 청구됩니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

스왑은 심볼의 마진 통화로 청구됩니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

스왑은 기호의 기준 통화로 청구됩니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

스왑 사용 안 함(스왑 없음)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

스왑은 스왑 계산 시 상품 가격에서 지정된 연 이자로 청구됩니다(포준 은행 연도는 360일)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

스왑은 포지션 오픈 가격에서 지정된 연 이자로 청구됩니다(표준 은행 연도는 360일)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

스왑은 포인트 단위로 청구됩니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

스왑은 포지션을 다시 오픈하는 방식으로 청구됩니다. 트레이딩 일이 종료되면 해당 지점은 닫힙니다. 다음날 현재 입찰 가격 +/- 지정된 포인트 수(매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT)로 다시 열립니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

스왑은 포지션을 다시 오픈하는 방식으로 청구됩니다. 트레이딩 일이 종료되면 해당 지점은 닫힙니다. 다음날 마감 가격 +/- 지정된 포인트 수(매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT)로 다시 열립니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

스왑 롤오버를 3일 충전할 요일

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT

단기 스왑 값

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

다음에 표시되는 최대 요청 수: Depth of Market. 요청 대기열이 없는 심볼의 값은 0입니다.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME

마지막 시세의 시간

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

계약 가격 계산 모드

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

거래 계약 규모

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

교환 실행

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

즉시 실행

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

마켓 실행

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

요청 실행

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

거래 실행 모드

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

동결 거래 작업 거리(포인트)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE

주문 실행 유형

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

포지션 닫기 작업만 허용됨

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

심볼에 대해 거래가 비활성화되었습니다

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

거래 제한 없음

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

장기 포지션만 허용됨

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

단기 포지션만 허용됨

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

현재 마감 가격에서 중지 주문까지 포인트 표시 최소화

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

최소 가격 변동

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT의 값

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

손실 포지션에 대해 계산된 틱 가격

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

수익 포지션에 대해 계산된 틱 가격

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME

전 거래 볼륨

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

심볼에 대한 한 방향(구매 도는 판매)으로 보류 중인 주문과 오픈 포지션의 최대 총 허용 볼륨입니다. 예를 들어 5 로트의 경우, 5 로트의 오픈 구매 포지션과 5 로트의 보류 중인 주문 판매 한도를 지정할 수 있습니다. 그러나 이 경우 한 방향의 총 볼륨이 제한을 초과하기 때문에 구매 한도를 보류 중인 주문이나 5개 이상의 로트 수로 판매 한도를 지정할 수 없습니다.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX

거래 최대 볼륨

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN

거래 최소 볼륨

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP

거래 실행 최소 볼륨 변경 단계

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH

최대 일 볼륨

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW

최소 일 볼륨

SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE

텐칸센(Tenkan-sen) 선

지표선

TERMINAL_BUILD

클라이언트 터미널 빌드 번호

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE

클라이언트 터미널에 설치된 언어의 코드 페이지 수

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

컴퓨터에 설치된 모든 터미널의 공통 경로

TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

이 플래그는 MQL5.커뮤니티 권한 부여 데이터가 있음을 나타냅니다

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

MQL5.커뮤니티 내 잔고

TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

MQL5.커뮤니티로 연결

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY

회사 이름

TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED

거래 서버로 연결

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES

시스템의 CPU 코어 수

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH

터미널 데이터가 저장되는 폴더

TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE

터미널(에이전트)의 MQL5\Files 폴더에 사용 가능한 디스크 공간(MB)

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

DLL 사용 권한

TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

터미널 설정에 지정된 SMTP 서버 및 로그인을 사용하여 이메일을 전송할 수 있는 사용 권한

TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED

터미널 설정에 지정된 FTP 서버 및 로그인을 사용하여 보고서를 전송할 수 있는 사용 권한

TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE

터미널의 언어

TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS

최대 막대가 차트에서 가운트 됩니다

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

터미널(에이전트) 프로세스의 사용 가능한 메모리(MB)

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

시스템의 물리적 메모리(MB)

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

터미널(에이전트) 프로세스에서 사용 가능한 메모리(MB)

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED

터미널(에이전트)에서 사용하는 메모리(MB)

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID

이 플래그는 푸쉬 알림에 대한 MetaQuotes ID 데이터가 있음을 나타냅니다

TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME

터미널 이름

TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

스마트폰에 알림 전송을 허가

TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

0x00010002 = 1.2 형식의 지원되는 OpenCL 버전 입니다.  "0" 은 OpenCL이 지원되지 않음을 나타냅니다

TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH

터미널이 시작되는 폴더

TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST

거래 서버에 대한 핑(ping)의 알려진 마지막 값(마이크로초). 1초는 백만 마이크로 초로 구성됩니다

TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI

화면에 표시되는 정보 해상도는 DPI(인치 당 도트 라인)의 수로 측정됩니다.

TerminalInfoInteger

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

거래 허가

TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64

"64비트 터미널" 지표

TerminalInfoInteger

THURSDAY

목요일

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL

지정된 매개변수(마켓 주문)를 사용하여 즉시 실행할 수 있도록 거래 주문 작성

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY

이전에 발주한 주문의 매개변수 수정

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING

지정된 조건(보류 주문)에서 실행을 위한 거래 주문 작성

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE

이전에 배치된 보류 중인 주문 삭제

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP

손실 중지 및 오픈 포지션의 이익 획득 값 수정

MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL

트레이더에 의해 요청 취소됨

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

클라이언트 터미널에 의해 자동 거래가 비활성화됨

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION

거래 서버에 연결되지 않음

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE

요청 완료됨

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

요청의 일부만 완료되었습니다

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR

요청 처리 오류

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN

주문 또는 포지션이 동결됨

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID

유효하지 않은 요청

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

유효하지 않은 요청의 주문 만료 날짜

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

유효하지 않은 주문 작성 유형

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

잘못되거나 금지된 주문 유형

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

요청의 유효하지 않은 가격

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

요청의 유효하지 않은 중지

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

요청의 유효하지 않은 볼륨

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

보류 중인 주문 수가 한계에 도달했습니다

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

심볼에 대한 주문 및 포지션의 볼륨이 한계에 도달했습니다

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED

처리를 위해 요청 잠김

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

마켓이 닫힘

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

요청 변경 없음

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

요청을 완료할 충분한 자금이 없습니다

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

활성 계정에 대해서만 작업이 허용됩니다

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

주문 상태 변경됨

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED

주문 발주됨

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

지정한 POSITION_IDENTIFIER가 있는 위치가 이미 닫혔습니다

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

청구된 가격

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

요청을 처리할 견적이 없습니다

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT

요청 거절됨

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE

재견적

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

서버에서 자동 트레이딩 사용 안함

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

시간 초과에 의해 요청이 취소됨

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

너무 빈번한 요청

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

거래가 비활성화되었습니다

MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

내역에 거래를 추가하는 것. 주문 실행 또는 계전 잔액으로 작업 수행의 결과로 작업이 수행됩니다.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE

내역에서 거래를 삭제하는 중입니다. 이전에 실행된 거래가 서버에서 삭제되는 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어 거래가 이전에 브로커에 의해 이전에 외부 거래 시스템(거래소)에서 삭제되었습니다.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE

내역에 거래를 업데이트 중. 이전에 실행된 거래가 서버에서 변경된 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어 거래가 이전에 브로커에 의해 이전에 외부 거래 시스템(거래소)에서 변경되었습니다.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

실행 또는 취소의 결과로 내역에 주문 추가.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE

주문 내역에서 주문을 삭제. 이 유형은 거래 서버 측의 기능 향상을 위해 제공됩니다.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE

주문 내역에 있는 주문을 변경. 이 유형은 거래 서버 측의 기능 향상을 위해 제공됩니다.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

새로 열린 주문을 추가.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

열려 있는 주문 목록에서 주문을 제거. 주문은 적절한 요청 또는 실행(채우기)을 설정하고 내역으로 이동하면 열려있는 주문에서 삭제할 수 있습니다.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

열린 주문을 업데이트. 업데이트에는 클라이언트 터미널 또는 거래 서버 측의 명백한 변경뿐만 아니라 설정 시 주문 상태의 변경도 포함됩니다. (예: ORDER_STATE_STARTED에서 ORDER_STATE_PLACED로 또는 ORDER_STATE_PLACED에서 ORDER_STATE_PARTIAL로 전환 등).

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION

거래 실행과 관련이 없는 직책 변경. 이 트랜잭션 유형은 거래 서버 측에서 포지션이 변경되었음을 나타냅니다. 포지션 볼륨, 오픈 가격, 손실 중지 및 이익 획득 수준을 변경할 수 있습니다. 변경사항에 대한 데이터는 OnTradeTransaction 처리기를 통해 MqlTradeTransaction 구조에 제출됩니다. 거래 실행으로 인한 포지션 변경(추가, 변경 또는 마감)으로 인해 TRADE_TRANSACTION_POSITION 트랜잭션이 발생하지 않습니다.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

거래 요청이 서버에서 처리되었다는 알림 및 처리결과를 받았습니다. MqlTradeTransaction 구조의 해당 트랜잭션에 대해서는 유형 필드(거래 트랜잭션 유형)만 분석해야 합니다. 추가 데이터를 얻으려면 OnTradeTransaction(요청 및 결과)의 두 번째 및 세 번째 매개변수를 분석해야 합니다.

MqlTradeTransaction

TUESDAY

화요일

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL

bool

MqlParam

TYPE_CHAR

char

MqlParam

TYPE_COLOR

색상

MqlParam

TYPE_DATETIME

datetime

MqlParam

TYPE_DOUBLE

double

MqlParam

TYPE_FLOAT

float

MqlParam

TYPE_INT

int

MqlParam

TYPE_LONG

long

MqlParam

TYPE_SHORT

short

MqlParam

TYPE_STRING

string

MqlParam

TYPE_UCHAR

uchar

MqlParam

TYPE_UINT

uint

MqlParam

TYPE_ULONG

ulong

MqlParam

TYPE_USHORT

ushort

MqlParam

UCHAR_MAX

uchar 유형으로 나타낼 수 있는 최대값

숫자 유형 상수

UINT_MAX

Maximal value, which can be represented by uint 우형으로 나타낼 수 있는 최대값

숫자 유형 상수

ULONG_MAX

ulong 유형으로 나타낼 수 있는 최대값

숫자 유형 상수

UPPER_BAND

상한

지표선

UPPER_HISTOGRAM

상위 히스토그램

지표선

UPPER_LINE

윗선

지표선

USHORT_MAX

ushort 유형으로 나타낼 수 있는 최대값

숫자 유형 상수

VOLUME_REAL

거래 볼륨

가격 상수

VOLUME_TICK

틱 볼륨

가격 상수

WEDNESDAY

수요일

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY

배열이 끝날 때가지 남아있는 항목 수를 의미하며 즉, 전체 배열이 처리됩니다

기타 상수

WRONG_VALUE

상수는 암시적으로 캐스트를 어떤 열거 유형이든 할 수 있습니다

기타 상수