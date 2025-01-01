- 言語基礎
- 標準的な定数、 列挙と構造体
- MQL5 プログラム
- 定義済み変数
- 共通関数
- 配列関数
- 행렬과 벡터 메서드
- 変換関数
- 산술 함수
- 文字列関数
- 日付と時刻
- 口座情報
- チェックアップ
- イベント処理
- 市場情報
- 経済指標カレンダー
- 時系列と指標へのアクセス
- カスタム銘柄
- チャート操作
- 取引関数
- 売買シグナル
- ネットワーク関数
- 端末のグローバル変数
- ファイル関数
- カスタム指標
- オブジェクト関数
- テクニカル指標
- 最適化の結果の操作
- イベント操作
- OpenCL 操作
- データベースの操作
- DirectXの操作
- Python用MetaTrader
- ONNX 모델
- 標準ライブラリ
- MQL4 からの移行
- MQL5関数の表
- MQL5定数の表
MQL5 상수 목록
모든 MQL5 상수 알파벳 순서.
|
상수
|
설명
|
사용법
|
__DATE__
|
시간이 없는(시간, 분 및 초가 0인) 파일 컴파일 날짜
|
__DATETIME__
|
파일 컴파일 날짜 및 시간
|
__FILE__
|
현재 컴파일된 파일의 이름
|
__FUNCSIG__
|
매크로가 위치한 본문의 함수 서명. 기능에 대한 전체 설명을 로깅(Logging)하면 오버로드된 기능을 식별하는데 유용할 수 있습니다
|
__FUNCTION__
|
매크로가 위치한 본문의 함수 이름
|
__LINE__
|
매크로가 위치한 소스 코드의 라인 번호
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
컴파일러 빌드 번호
|
__PATH__
|
현재 컴파일 중인 파일의 절대 경로
|
ACCOUNT_ASSETS
|
계정의 현재 자산
|
ACCOUNT_BALANCE
|
예금통화 계좌잔고
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
계정에서 현재 차단된 커미션 금액
|
ACCOUNT_COMPANY
|
계정에 서비스를 제공하는 회사 이름
|
ACCOUNT_CREDIT
|
예금통화 계좌신용
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
계좌통화
|
ACCOUNT_EQUITY
|
예금통화 계좌지분
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
계좌 레버리지
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
계좌의 유동부채
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
허용되는 최대 활성 보류 중 주문 수
|
ACCOUNT_LOGIN
|
계좌 번호
|
ACCOUNT_MARGIN
|
예금통화에 사용된 계좌마진
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
예금통화로 된 계좌의 자유마진
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
초기 마진. 보류 중인 모든 주문의 마진을 충당하기 위해 계정에 예약된 금액
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
계정 마진 수준(%)
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
유지 마진. 모든 미결직의 최소 금액을 충당하기 위해 계정에 예약된 최소 지분
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
마진 호출 수준. 설정된 ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE에 따라 백분율 또는 예금통화로 표시됨
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
최소 허용 마진 설정 모드
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
마진 정지 수준. 설정된 ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE에 따라 백분율 또는 예금통화로 표시됨
|
ACCOUNT_NAME
|
클라이언트 이름
|
ACCOUNT_PROFIT
|
예금통화 계좌의 순이익
|
ACCOUNT_SERVER
|
거래 서버 이름
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
계자 정지 모드(화폐)
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
계정 정지 모드(%)
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
현재 계정에 대해 거래 허용됨
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
엑스퍼트 어드바이저에 대해 거래 허용됨
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
계좌 거래 모드
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
콘테스트 계정
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
데모 계정
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
실제 계정
|
ALIGN_CENTER
|
가운데(편집 개체에 대해서만 해당)
|
ALIGN_LEFT
|
좌측 정렬
|
ALIGN_RIGHT
|
우측 정렬
|
ANCHOR_CENTER
|
개체 중심에 앵커 포인트 배치
|
ANCHOR_LEFT
|
앵커 포인트를 중앙에서 왼쪽으로
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
좌측 하단 모서리의 앵커 포인트
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
좌측 상단 모서리의 앵커 포인트
|
ANCHOR_LOWER
|
중앙 아래 앵커 포인트
|
ANCHOR_RIGHT
|
앵커 포인트를 중앙에서 우측으로
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
우측 하단 모서리의 앵커 포인트
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
우측 상단 모서리의 앵커 포인트
|
ANCHOR_UPPER
|
중앙 위 앵커 포인트
|
BASE_LINE
|
본선
|
BOOK_TYPE_BUY
|
구매 주문(입찰)
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
마켓별 구매 주문
|
BOOK_TYPE_SELL
|
판매 주문(제안)
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
마켓별 판매 주문
|
BORDER_FLAT
|
납작한 형태
|
BORDER_RAISED
|
돌출된 형태
|
BORDER_SUNKEN
|
오목한 형태
|
CHAR_MAX
|
char 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
CHAR_MIN
|
char 유형으로 나타낼 수 있는 최소값
|
차트 우측 테두리로 자동 이동 모드
|
CHART_BARS
|
일련의 막대로 표시
|
CHART_BEGIN
|
차트 시작(가장 오래된 가격)
|
다른 차트 위에 차트 표시
|
CHART_CANDLES
|
일본 캔들스틱 표시
|
가격 수준 색상 요청
|
차트 배경 색상
|
입찰 가격 레벨 색상
|
베어 캔들스틱의 바디 색상
|
불 캔들스틱의 바디 색상
|
베어 캔들스틱 아래 막대, 그림자 및 바디 테두리 색상
|
선 차트 색상과 "Doji" 일본 캔들스틱의 색상
|
불 캔들스틱의 상부 막대, 그림자 및 바디 테두리 색상
|
축, 스케일 및 OHLC 라인의 색상
|
격자 색상
|
마지막으로 실행된 거래 가격의 선 색상
|
주문 중지 수준의 색상(손실 방지 및 이윤 획득)
|
볼륨 및 위치 오프닝 레벨 색상
|
차트의 코멘트 텍스트
|
CHART_CURRENT_POS
|
현재 포지션
|
차트에서 마우스로 트레이딩 레벨을 끌 수 있는 사용 권한. 드래그 모드는 기본으로 활성화되어 있습니다(true 값)
|
차트의 모든 mql5 프로그램에 마우스 이동 및 마우스 클릭 이벤트 (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) 알림 전송
|
차트의 모든 mql5 프로그램에 새 개체 생성 이벤트 (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) 알림 전송
|
차트의 모든 mql5 프로그램에 개체 삭제 이벤트 (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) 알림 전송
|
차트에서 첫 번째로 표시되는 막대 수. 막대의 인덱싱은 시게열의 인덱싱과 동일합니다.
|
고정된 차트 최대값
|
고정된 차트 최소값
|
좌측 테두리의 차트 고정 위치(백분율 값). 차트 고정 위치는 수평 시간 축에 작은 회색 삼각형으로 표시됩니다. 틱이 들어올 때 우측 자동 차트 스크롤이 비활성화된 경우에만 표시됩니다 (CHART_AUTOSCROLL 속성 참조). 고정 위치의 막대는 확대 및 축소할 때 동일한 위치에 유지됩니다.
|
우위의 가격 차트
|
차트 높이(픽셀)
|
"차트" (OBJ_CHART) 개체를 식별하면 그래픽 개체에 대해 true를 반환. 실제 차트에 대해 false를 반환
|
CHART_LINE
|
Close 가격에 의해 그려진 선으로 표시
|
차트 유형 (캔들스틱, 막대 또는 선)
|
마우스 좌측 버튼을 사용하여 차트를 수평으로 스크롤. 다음 속성 값이 true로 설정된 경우에도 수직 스크롤을 사용할 수 있습니다: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 또는 CHART_SCALE_PT_PER_BAR
|
막대당 포인트 스케일
|
차트 최대
|
차트 최소
|
스케일
|
막대당 포인트로 지정할 스케일
|
고정 스케일 모드
|
1:1 스케일 모드
|
우측 테두리에서 가격 차트 들여쓰기 모드
|
우측 테두리의 0 막대 들여쓰기 크기(%)
|
차트에서 수평으로 요청(Ask) 값 표시
|
차트에서 수평으로 입찰(BID) 값 표시
|
차트에 시간 스케일 표시
|
차트에 격자 표시
|
차트에 수평으로 마지막(Last) 값 표시
|
그래픽 개체에 대한 팝업 설명
|
좌측 상단 모서리에 OHLC 값 표시
|
표시: "원클릭 트레이딩"차트의 패널
|
인접 기간 사이에 수직 분리자 표시
|
차트에 가격 스케일을 표시
|
차트에 거래 수준 표시 (오픈 포지션 수준, 손실 중지, 이익 획득 및 보류 중인 주문)
|
차트에 폴륨 표시
|
차트에 표시할 수 있는 막대의 수
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
벌륨이 표시되지 않음
|
CHART_VOLUME_REAL
|
거래 볼륨
|
CHART_VOLUME_TICK
|
틱 볼륨
|
차트 너비(막대)
|
차트 너비(픽셀)
|
차트 창 핸들 (HWND)
|
하위 창 가시성
|
수직으로 Y축을 따라 지표 하위 창의 상단 프레임과 기본 차트 창의 프레임 사이의 거리(픽셀) 마우스 이벤트의 경우 커서 좌표는 기본 차트 창의 좌표를 기준으로 전달되며, 지표 하위 창의 그래픽 개체 좌표는 하위 창의 좌측 상단 모서리를 기준으로 설정됩니다.
이 값은 기본 차트의 절대 좌표를 하위 창의 로컬 좌표로 변환하여 하위 창 프레임의 좌측 상단 모서리를 기준으로 설정된 그래픽 개체와 올바르게 작업하는 데 필요합니다.
|
지표 하위 창을 포함한 차트 창의 총 수
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
속성 대화상자를 통한 차트 크기 변경 또는 차트 속성 수정
|
CHARTEVENT_CLICK
|
차트 클릭
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
사용자 지정 이벤트 범위의 초기 이벤트 수
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
사용자 지정 이벤트 범위에서 이벤트의 최종 번호
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
키 입력
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
마우스 이동, 마우스 클릭 ( CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true가 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
그래픽 개체 속성이 속성 대화상자를 통해 변경됨
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
클릭: 그래픽 개체
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
그래픽 개체가 생성됨 ( CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 가 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
그래픽 개체가 삭제됨 ( CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 가 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
그래픽 개체 끌어서 놓기
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
그래픽 개체 편집에서 텍스트 끝 편집
|
CHARTS_MAX
|
터미널에서 동시에 열려 있는 최대 차트 수
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
지구(Chikou) 스팬 선
|
clrAliceBlue
|
앨리스 블루
|
clrAntiqueWhite
|
앤틱 화이트
|
clrAqua
|
아쿠아
|
clrAquamarine
|
아쿠아마린
|
clrBeige
|
베이지
|
clrBisque
|
비스크
|
clrBlack
|
블랙
|
clrBlanchedAlmond
|
밝은 아몬드
|
clrBlue
|
블루
|
clrBlueViolet
|
블루 바이올렛
|
clrBrown
|
브라운
|
clrBurlyWood
|
밝은 브라운
|
clrCadetBlue
|
카데트 블루
|
clrChartreuse
|
샤르트뢰즈
|
clrChocolate
|
초콜릿
|
clrCoral
|
코럴
|
clrCornflowerBlue
|
콘플라워 블루
|
clrCornsilk
|
콘실크
|
clrCrimson
|
크림슨
|
clrDarkBlue
|
어두운 블루
|
clrDarkGoldenrod
|
어두운 진황색
|
clrDarkGray
|
어두운 그레이
|
clrDarkGreen
|
어두운 그린
|
clrDarkKhaki
|
어두운 카키
|
clrDarkOliveGreen
|
어두운 올리브그린
|
clrDarkOrange
|
어두운 오렌지
|
clrDarkOrchid
|
어두운 오키드
|
clrDarkSalmon
|
어두운 연어색
|
clrDarkSeaGreen
|
어두운 바다 녹색
|
clrDarkSlateBlue
|
어두운 슬레이트 블루
|
clrDarkSlateGray
|
어두운 슬레이트 그레이
|
clrDarkTurquoise
|
어두운 터키석색
|
clrDarkViolet
|
어두운 바이올렛
|
clrDeepPink
|
진한 분홍
|
clrDeepSkyBlue
|
진한 하늘색
|
clrDimGray
|
진한 회색
|
clrDodgerBlue
|
다저 블루
|
clrFireBrick
|
파이어 브릭
|
clrForestGreen
|
포레스트 그린
|
clrGainsboro
|
게인즈버러
|
clrGold
|
금색
|
clrGoldenrod
|
진황색
|
clrGray
|
회색
|
clrGreen
|
녹색
|
clrGreenYellow
|
그린 옐로우
|
clrHoneydew
|
허니듀
|
clrHotPink
|
핫 핑크
|
clrIndianRed
|
인디언 레드
|
clrIndigo
|
인디고
|
clrIvory
|
상아색
|
clrKhaki
|
카키
|
clrLavender
|
라벤더
|
clrLavenderBlush
|
라벤더 블러쉬
|
clrLawnGreen
|
잔디색
|
clrLemonChiffon
|
레몬 시폰
|
clrLightBlue
|
밝은 파랑
|
clrLightCoral
|
밝은 코럴
|
clrLightCyan
|
밝은 청녹색
|
clrLightGoldenrod
|
밝은 진황색
|
clrLightGray
|
밝은 회색
|
clrLightGreen
|
밝은 녹색
|
clrLightPink
|
연분홍
|
clrLightSalmon
|
밝은 연어색
|
clrLightSeaGreen
|
밝은 바다 녹색
|
clrLightSkyBlue
|
밝은 하늘색
|
clrLightSlateGray
|
밝은 슬레이트 그레이
|
clrLightSteelBlue
|
밝은 스틸 블루
|
clrLightYellow
|
밝은 노랑색
|
clrLime
|
라임
|
clrLimeGreen
|
라임 그린
|
clrLinen
|
리넨
|
clrMagenta
|
마젠타
|
clrMaroon
|
밤색
|
clrMediumAquamarine
|
미디움 아쿠아마린
|
clrMediumBlue
|
미디움 파란색
|
clrMediumOrchid
|
미디움 오키드
|
clrMediumPurple
|
미디움 퍼플
|
clrMediumSeaGreen
|
미디움 바다 녹색
|
clrMediumSlateBlue
|
미디움 슬레이트 블루
|
clrMediumSpringGreen
|
미디움 스프링 그린
|
clrMediumTurquoise
|
미디움 터키석색
|
clrMediumVioletRed
|
미디움 바이올렛 레드
|
clrMidnightBlue
|
미드나잇 블루
|
clrMintCream
|
민트 크림
|
clrMistyRose
|
미스티 로즈
|
clrMoccasin
|
모카신
|
clrNavajoWhite
|
나바호 화이트
|
clrNavy
|
네이비
|
clrNONE
|
무색
|
clrOldLace
|
올드 레이스
|
clrOlive
|
올리브
|
clrOliveDrab
|
올리브 드랩
|
clrOrange
|
주황색
|
clrOrangeRed
|
적황색
|
clrOrchid
|
오키드
|
clrPaleGoldenrod
|
흐린 진황색
|
clrPaleGreen
|
흐린 녹색
|
clrPaleTurquoise
|
흐린 터키석색
|
clrPaleVioletRed
|
흐린 바이올렛 레드
|
clrPapayaWhip
|
파파야 윕
|
clrPeachPuff
|
피치 퍼프
|
clrPeru
|
페루
|
clrPink
|
분홍색
|
clrPlum
|
플럼
|
clrPowderBlue
|
파우더 블루
|
clrPurple
|
퍼플
|
clrRed
|
빨강색
|
clrRosyBrown
|
로지 브라운
|
clrRoyalBlue
|
로얄 블루
|
clrSaddleBrown
|
새들 브라운
|
clrSalmon
|
연어색
|
clrSandyBrown
|
샌디 브라운
|
clrSeaGreen
|
바다 녹색
|
clrSeashell
|
바다조개색
|
clrSienna
|
시에나
|
clrSilver
|
은색
|
clrSkyBlue
|
하늘색
|
clrSlateBlue
|
슬레이트 블루
|
clrSlateGray
|
슬레이트 그레이
|
clrSnow
|
스노우
|
clrSpringGreen
|
스프링 그린
|
clrSteelBlue
|
스틸 블루
|
clrTan
|
탠
|
clrTeal
|
청록색
|
clrThistle
|
시슬
|
clrTomato
|
토마토
|
clrTurquoise
|
터키석색
|
clrViolet
|
바이올렛
|
clrWheat
|
오트
|
clrWhite
|
흰색
|
clrWhiteSmoke
|
화이트 스모크
|
clrYellow
|
노랑색
|
clrYellowGreen
|
연두색
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
좌표 중심이 차트 좌측 하단에 있습니다
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
좌표 중심이 차트 좌측 상단에 있습니다
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
좌표 중심이 차트 우측 하단에 있습니다
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
좌표 중심이 차트 우측 상단에 있습니다
|
CP_ACP
|
현재 윈도우(Windows) ANSI 코드 페이지.
|
CP_MACCP
|
현재 시스템 맥(Macintosh) 코드 페이지.
참고: 이 값은 이전에 생성된 프로그램 코드에서 주로 사용되며, 오늘날의 맥(Macintosh) 컴퓨터에서는 인코등에 유니코드를 사용하기 때문에 지금은 사용할 수 없습니다.
|
CP_OEMCP
|
현재 시스템 OEM 코드 페이지.
|
CP_SYMBOL
|
심볼 코드 페이지
|
CP_THREAD_ACP
|
현재 스레드에 대한 Windows ANSI 코드 페이지.
|
CP_UTF7
|
UTF-7 코드 페이지.
|
CP_UTF8
|
UTF-8 코드 페이지.
|
CRYPT_AES128
|
128 비트 키(16 바이트)를 사용한 AES 암호화
|
CRYPT_AES256
|
256 비트 키(32 바이트)를 사용한 AES 암호화
|
CRYPT_ARCH_ZIP
|
ZIP 아카이브
|
CRYPT_BASE64
|
BASE64
|
CRYPT_DES
|
56 비트 키(7 바이트)를 사용한 DES 암호화
|
CRYPT_HASH_MD5
|
MD5 HASH 계산
|
CRYPT_HASH_SHA1
|
SHA1 HASH 계산
|
CRYPT_HASH_SHA256
|
SHA256 HASH 계산
|
DBL_DIG
|
double 형식의 유효 소수 자릿수
|
DBL_EPSILON
|
조건을 충족하는 최소값:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (for double type)
|
DBL_MANT_DIG
|
double 유형에 대한 비트 수(가수)
|
DBL_MAX
|
double 유형으로 나타낼 수 있는 최대 값
|
DBL_MAX_10_EXP
|
double 유형에 대한 지수 등급의 최대 십진수 값
|
DBL_MAX_EXP
|
double 유형에 대한 지수 등급의 최대 이진수 값
|
DBL_MIN
|
double 유형으로 나타낼 수 있는 최소값(양수)
|
DBL_MIN_10_EXP
|
double 유형에 대한 지수 등급의 최소 십진수 값
|
DBL_MIN_EXP
|
double 유형에 대한 지수 등급의 최소 이진수 값
|
DEAL_COMMENT
|
거래 코멘트
|
DEAL_COMMISSION
|
거래 수수료
|
DEAL_ENTRY
|
거래 입력 - 엔트리 인, 엔트리 아웃, 반전
|
DEAL_ENTRY_IN
|
엔트리 인
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
반전
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
엔트리 아웃
|
DEAL_MAGIC
|
거래 매직 넘버 (ORDER_MAGIC 참조)
|
DEAL_ORDER
|
거래 주문 번호
|
DEAL_POSITION_ID
|
포지션 식별자: 이 거래가 참여한 시작, 수정 또는 변경. 각 포지션에는 위치의 전체 스팬 동안 심볼에 대해 실행된 모든 거래에 할당되는 고유의 식별자가 있습니다.
|
DEAL_PRICE
|
거래 가격
|
DEAL_PROFIT
|
거래 이익
|
DEAL_SWAP
|
마감시 누적 스왑
|
DEAL_SYMBOL
|
거래 심볼
|
DEAL_TIME
|
거래 시간
|
DEAL_TIME_MSC
|
1970년 1월 1일 이후 거래 실행 시간(밀리초)
|
DEAL_TYPE
|
거래 유형
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
잔고
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
보너스
|
DEAL_TYPE_BUY
|
구매
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
취소된 구매 거래. 이전에 실행된 구매 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우, 이전에 실행된 거래(DEAL_TYPE_BUY)의 유형이 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED로 변경되고, 손익/손실이 0으로 설정됩니다. 이전에 취득한 손익은 분리된 잔액 연산을 사용하여 과금/출금됩니다
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
추가 과금
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
추가 수수료
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
일일 에이전트 수수료
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
월 에이전트 수수료
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
일일 수수료
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
월별 수수료
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
보정
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
신용
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
이자율
|
DEAL_TYPE_SELL
|
판매
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
취소된 판매 거래. 이전에 실행된 판매 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우, 이전에 실행된 거래(DEAL_TYPE_SELL)의 유형이 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED로 변경되고, 손익/손실이 0으로 설정됩니다. 이전에 취득한 손익은 분리된 잔액 연산을 사용하여 과금/출금됩니다
|
DEAL_VOLUME
|
거래 볼륨
|
화살표 그리기
|
일련의 막대로 표시
|
일련의 캔들스틱으로 표시
|
멀티컬러의 화살표 그리기
|
멀티컬러 막대
|
멀티컬러 캔들스틱
|
0 라인의 멀티 히스토그램
|
두 지표 버퍼의 멀티컬러 히스토그램
|
멀티컬러 선
|
멀티컬러 섹션
|
멀티컬러 지그재그(ZigZag)
|
두 수준 사이의 색상 채우기
|
0라인의 히스토그램
|
두 지표 버퍼의 히스토그램
|
선
|
그려지지 않음
|
섹션
|
스타일 지그재그(Zigzag)로 막대에서 수직 섹션 허용
|
ELLIOTT_CYCLE
|
싸이클
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
그랜드 수퍼싸이클(Grand Supercycle)
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
중급
|
ELLIOTT_MINOR
|
마이너
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
미뉴에트
|
ELLIOTT_MINUTE
|
분
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
초급
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
하위미뉴에트
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
수퍼싸이클
|
EMPTY_VALUE
|
지표 버퍼의 빈 값
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
잘못된 계정 속성 ID
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
요청된 배열 크기가 2 GB를 초과
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
메모리가 부족하여 배열을 재배치할 수 없거나 정적 배열의 크기를 변경할 수 없습니다
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
Depth Of Market를 추가할 수 없습니다
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
Depth Of Market를 제거할 수 없습니다
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
Depth Of Market에서 데이터를 가져올 수 없습니다
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
Depth Of Market에서 새 데이터를 수신하기 위해 구독 중 오류 발생
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
메모리가 부족하여 지표 버퍼를 배포할 수 없습니다
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
잘못된 지표 버퍼 인덱스
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
디렉토리를 지우지 못했습니다(하나 이상의 파일이 차단되었을 수 있어 제거 작업에 실패했습니다)
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
디렉토리를 제거할 수 없습니다
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
파일 삭제 오류
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
파일 열기 오류
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
char 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
차트 심볼 및 기간을 변경하는데 실패하였습니다
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
타이머 생성에 실패하였습니다
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
차트 열기 오류
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
차트에 지표 추가 중 오류 발생
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
차트에서 지표 삭제 중 오류 발생
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
지정된 차트에서 지시자를 찾을 수 없음
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
차트 탐색 중 오류 발생
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
차트에는 이벤트를 처리할 수 있는 엑스퍼트 어드바이저가 없음
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
차트가 응답하지 않음
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
차트를 찾을 수 없습니다
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
스크린샷 생성 중 오류
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
템플릿 적용 중 오류 발생
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
지표가 포함된 하위 창을 찾을 수 없음
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
잘못된 차트 ID
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
차트 작업 함수에 대한 매개변수의 오류 값
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
잘못된 차트 속성 ID
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
잘못된 사용자 지정 지표 속성의 ID
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
디렉토리가 존재하지 않음
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
double 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
파일이 바이너리 파일로 열렸으므로 문자열 크기를 지정해야 합니다
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
캐시를 읽을 수 있는 메모리가 부족함
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
파일을 다시 쓸 수 없습니다
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
파일이 아니라 디렉토리입니다
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
디렉토리가 아니라 파일입니다
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
파일이 존재하지 않습니다
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
파일을 바이너리 파일로 열어야 합니다
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
파일을 CSV로 열어야 합니다
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
읽기를 하려면 파일을 열어야 합니다
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
쓰기를 하려면 파일을 열어야 합니다
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
파일을 텍스트로 열어야 합니다
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
파일을 텍스트 또는 CSV로 열어야 합니다
|
ERR_FILE_READERROR
|
파일 읽기 오류
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
파일에 리소스 쓰기 실패
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
float 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
ftp를 통한 파일 전송 실패
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
기능이 호출에 허용되지 않습니다
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
동일한 이름을 가진 클라이언트 터미널의 글로벌 변수가 이미 있습니다
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
클라이언트 터미널의 글로벌 변수를 찾을 수 없습니다
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
요청된 기록을 찾을 수 없습니다
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
잘못된 내역 속성의 ID
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
호환되지 않는 배열 복사. 문자열 배열은 문자열 배열에만 복사할 수 있으며 숫자 배열에는 숫자 배열만 복사할 수 있습니다
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
텍스트 파일은 문자열 배열용이어야 하며 다른 배열용은 바이너리입니다
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
차트에 지표 적용 중 오류 발생
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
지표를 다른 지표에 적용할 수 없습니다
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
지표를 생성할 수 없습니다
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
배열의 첫 번째 매개변수는 사용자 지정 지표의 이름이어야 합니다
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
요청된 데이터를 찾을 수 없음
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
메모리가 부족하여 지표를 추가할 수 없습니다
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
지표를 생성할 때 배열에 잘못된 매개변수 유형이 있습니다
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
지표 생성 시 매개변수 없음
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
알려지지 않은 심볼
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
잘못된 지표 핸들
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
잘못된 요청 지표 버퍼의 인덱스
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
지표 생성 시 잘못된 매개변수 수
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
int 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
예상치 못한 내부 오류
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
잘못된 유형, 잘못된 크기 또는 동적 배열의 손상된 개체의 배열
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
유효하지 않은 날짜 또는 시간
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
이 핸들이 있는 파일이 닫혔거나 전혀 열리지 않습니다
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
시스템 기능을 호출 시 잘못된 매개변수
|
ERR_INVALID_POINTER
|
잘못된 포인터
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
잘못된 포인터 유형
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
long 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
이메일 전송 실패
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
마지막 틱 시간을 알 수 없음(틱 없음)
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
MarketWatch에서 심볼이 선택되지 않음
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
MarketWatch에서 심볼 추가 또는 삭제 오류
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
알려지지 않은 심볼
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
잘못된 심볼 속성의 식별자
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
잘못된 프로그램 속성의 식별자
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
문자열에 날짜 없음
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
메모리가 부족하여 시스템 기능을 수행할 수 없습니다
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
다음을 전송 실패: 알림
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
알림 전송이 너무 잦음
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
알림 전송에 잘못된 매개변수입니다. 빈 문자열 또는 NULL이 SendNotification() 함수로 전달되었습니다
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
잘못된 터미널 알림 설정 (ID가 지정되지 않았거나 사용 권한이 설정되지 않음)
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
초기화되지 않은 문자열
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
숫자 배열이어야 합니다
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
그래픽 개체 작업 중 오류
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
값에 해당하는 날짜를 가져올 수 없습니다
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
날짜에 해당하는 값을 가져올 수 없습니다
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
그래픽 개체를 찾을 수 없습니다
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
잘못된 그래픽 개체 속성 ID
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
1차원 배열이어야 합니다
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
다음을 생성 실패: OpenCL 버퍼
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
다음을 생성 실패: OpenCL 컨텍스트
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
OpenCL 프로그램 런타임 오류
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
다음 중 내부 오류 발생: running OpenCL 실행
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
유효하지 않은 OpenCL handle
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
다음을 생성하는 데 오류: OpenCL 커널
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
OpenCL 기능 은 이 컴퓨터에서 지원되지 않습니다
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
오류 발생: OpenCL 프로그램 컴파일하는 도중
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
OpenCL에서 실행 대기열을 생성하는데 실패
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
오류 발생: 매개변수 설정(OpenCL 커널)
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
너무 긴 커널 이름 (OpenCL 커널)
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
OpenCL 버퍼의 유효하지 않은 오프셋
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
유효하지 않은 OpenCL 버퍼 크기
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
사운드 재생 실패
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
리소스 이름이 63자를 초과합니다
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
EX5에서 이 이름의 리소스를 찾을 수 없습니다
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
지원되지 않는 리소스 유형이거나 또는 크기가 16 Mb를 초과합니다
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
시계열을 사용할 수 없습니다
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
짧은 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
배열이 너무 작아서 시작 포지션이 배열 밖에 있음
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
수신 배열이 AS_SERIES로 선언되었으며 크기가 부족합니다
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
문자열에 사용할 메모리가 부족합니다
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
메모리가 부족하여 문자열을 재배치할 수 없습니다
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
문자열 길이가 예상보다 짧습니다
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
문자열을 현재로 변환하는 중 오류 발생
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
너무 크며 ULONG_MAX보다 큰 수
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
문자열로 변환할 대 알 수 없는 데이터 유형
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
문자열 끝에 0이 추가되어 사용할 수 없는 작업
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
문자열 외부의 포지션
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
구조에는 문자열 개체 또는 동적 배열 또는 이러한 개체 또는 클래스의 구조가 포함됩니다
|
ERR_SUCCESS
|
작업이 성공적으로 완료되었습니다
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
잘못된 터미널 속성 식별자
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
너무 긴 파일 이름
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
동시에 64개 이상의 파일을 열 수 업습니다
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
매개변수보다 많은 형식 지정자의 양
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
형식 지정자보다 많은 매개변수의 양
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
거래를 찾을 수 없습니다
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
엑스퍼트 어드바이저 트레이딩 금지
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
주문을 찾을 수 없습니다
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
포지션을 찾을 수 없습니다
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
거래 요청 전송 실패
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
잘못된 거래 속성 ID
|
ERR_USER_ERROR_FIRST
|
사용자 정의 오류는 이 코드로 시작합니다
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
지정된 URL에 연결 실패
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
유효하지 않은 URL
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
HTTP 요청 실패
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
시간 초과
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
잘못된 디렉토리 이름
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
잘못된 파일 핸들
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
잘못된 파일 이름
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
잘못된 string 서식
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
클라이언트 터미널 기능 내부 호출의 잘못된 매개변수
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
잘못된 날짜(string)
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
손상된 string 개체
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
손상된 string 유형 매개변수
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
잘못된 시간(string)
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
0 길이의 배열
|
FILE_ACCESS_DATE
|
파일에 마지막으로 액세스한 날짜
|
FILE_ANSI
|
ANSI 유형 String (1 바이트 심볼). FileOpen()에서 플래그 사용.
|
FILE_BIN
|
바이너리 읽기/쓰기 모드 (string이 string으로 변환되지 않음). FileOpen()에서 플래그 사용.
|
FILE_COMMON
|
모든 클라이언트 터미널의 공통 폴도에 있는 파일 경로 \Terminal\Common\Files. FileOpen(), FileCopy(), FileMove() 및 FileIsExist() 기능에서 플래그 사용.
|
FILE_CREATE_DATE
|
생성일
|
FILE_CSV
|
CSV 파일 (모든 요소가 유니코드 또는 ANSI 형식의 문자열로 변환되고 분리자로 구별됨). FileOpen()에서 플래그 사용.
|
FILE_END
|
파일 끝 기호 가져오기
|
FILE_EXISTS
|
존재여부 확인
|
FILE_IS_ANSI
|
파일이 ANSI로 열립니다 (FILE_ANSI 참조)
|
FILE_IS_BINARY
|
파일이 바이너리 파일로 열립니다 (FILE_BIN 참조)
|
FILE_IS_COMMON
|
파일이 모든 터미널의 공유 폴더에 열립니다 (FILE_COMMON 참조)
|
FILE_IS_CSV
|
파일이 CSV로 열립니다 (FILE_CSV 참조)
|
FILE_IS_READABLE
|
열린 파읽을 읽을 수 있습니다 (FILE_READ 참조)
|
FILE_IS_TEXT
|
텍스트 파일로 파일이 열립니다 (FILE_TXT 참조)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
열린 파일을 쓸 수 있습니다 (FILE_WRITE 참조)
|
FILE_LINE_END
|
줄 끝 부호 가져오기
|
FILE_MODIFY_DATE
|
최종 수정일
|
FILE_POSITION
|
파일의 포인터 포지션
|
FILE_READ
|
파일이 읽기 위해 열렸습니다. FileOpen()에서 플래그 사용. FILE_WRITE 및 FILE_READ 파일 사양을 열기가 필요할 때.
|
FILE_REWRITE
|
FileCopy() 및 FileMove()기능을 사용하여 파일을 다시 쓸 수 있습니다. 파일이 있거나 쓰기 위해 열려 있어야 하며, 그렇지 않으면 파일이 열리지 않습니다.
|
FILE_SHARE_READ
|
여러 프로그램에서 읽을 수 있는 공유 액세서. 플래그는 FileOpen()에서 사용되지만, 파일을 열 때 FILE_WRITE 및 FILE_READ 플래그를 표시할 필요는 없습니다.
|
FILE_SHARE_WRITE
|
여러 프로그램에서 쓰기를 위한 공유 액세스. 플래그는 FileOpen()에서 사용되지만, 파일을 열 때 FILE_WRITE 및 FILE_READ 플래그를 표시할 필요는 없습니다.
|
FILE_SIZE
|
파일 크기(바이트)
|
FILE_TXT
|
단순 텍스트 파일 (csv 파일과 동일하지만 분리자를 고려하지 않음). FileOpen()에서 플래그 사용.
|
FILE_UNICODE
|
UNICODE 유형 문자열 (2 바이트 심볼). FileOpen()에서 플래그 사용.
|
FILE_WRITE
|
파일이 쓰기 위해 열렸습니다. FileOpen()에서 플래그 사용. FILE_WRITE 및 FILE_READ 파일 사양을 열기가 필요할 때.
|
FLT_DIG
|
float 유형 유효 소수 자릿수
|
FLT_EPSILON
|
조건을 충족하는 최소값:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (for float type)
|
FLT_MANT_DIG
|
float 유형 가수의 비트 수
|
FLT_MAX
|
float 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
FLT_MAX_10_EXP
|
float 유형에 대한 지수 등급의 최대 십진수 값
|
FLT_MAX_EXP
|
float 유형에 대한 지수 등급의 최대 이진수 값
|
FLT_MIN
|
float 유형으로 나타낼 수 있는 최소 값(양수)
|
FLT_MIN_10_EXP
|
float 유형에 대한 지수 등급의 최소 십진수 값
|
FLT_MIN_EXP
|
float 유형에 대한 지수 등급의 최소 이진수 값
|
FRIDAY
|
금요일
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
GANN_DOWN_TREND
|
하향추세에 해당하는 선
|
GANN_UP_TREND
|
상승추세에 해당하는 선
|
GATORJAW_LINE
|
턱 라인
|
GATORLIPS_LINE
|
립 선
|
GATORTEETH_LINE
|
톱니선
|
IDABORT
|
"중단" 버튼이 눌렸습니다
|
IDCANCEL
|
"취소" 버튼이 눌렸습니다
|
IDCONTINUE
|
"계속" 버튼이 눌렸습니다
|
IDIGNORE
|
"무시하기" 버튼이 눌렸습니다
|
IDNO
|
"아니오" 버튼이 눌렸습니다
|
IDOK
|
"OK" 버튼이 눌렸습니다
|
IDRETRY
|
"재시도" 버튼이 눌렸습니다
|
IDTRYAGAIN
|
"다시 시도하기" 버튼이 눌렸습니다
|
IDYES
|
"예" 버튼이 눌렸습니다
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Custom indicator
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
중간 계산을 위한 보조 버퍼
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
색상
|
INDICATOR_DATA
|
작성할 데이터
|
INDICATOR_DIGITS
|
지표 값 도면 정확도
|
INDICATOR_HEIGHT
|
지표 창의 고정 높이 (전처리기 명령 #property indicator_height)
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
레벨 선 색상
|
INDICATOR_LEVELS
|
지표 창의 레벨 숫자
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
레벨 선 스타일
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
레벨 설명
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
레벨 값
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
레벨 선 굵기
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
지표 창 최대
|
INDICATOR_MINIMUM
|
지표 창 최소
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
지표 단축 이름
|
INT_MAX
|
int 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
INT_MIN
|
int 유형으로 나타낼 수 있는 최소값
|
INVALID_HANDLE
|
잘못된 핸들
|
IS_DEBUG_MODE
|
mq5 프로그램이 디버그 모드에서 작동한다는 플래그
|
IS_PROFILE_MODE
|
mq5 프로그램이 프로파일링 모드에서 작동한다는 플래그
|
KIJUNSEN_LINE
|
Kijun-sen line
|
LICENSE_DEMO
|
마켓에서 제공하는 유료 제품 평가판 전략 테스터에서만 작동합니다
|
LICENSE_FREE
|
무제한 무료 버전
|
LICENSE_FULL
|
구매한 라이센스 버전에서는 최소 5개 이상의 활성화가 허용됩니다. 활성화 횟수는 판매자에 의해 지정됩니다 판매자가 허용되는 활성화 수를 늘릴 수 있습니다
|
LICENSE_TIME
|
기간 제한 라이센스가 있는 버전
|
LONG_MAX
|
long 유형으로 나타낼 수 있는 최대 값
|
LONG_MIN
|
long 유형으로 나타낼 수 있는 최소값
|
LOWER_BAND
|
하한
|
LOWER_HISTOGRAM
|
하단 히스토그램
|
LOWER_LINE
|
결론
|
M_1_PI
|
1/pi
|
M_2_PI
|
2/pi
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
M_E
|
e
|
M_LN10
|
ln(10)
|
M_LN2
|
ln(2)
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
M_PI
|
pi
|
M_PI_2
|
pi/2
|
M_PI_4
|
pi/4
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
MAIN_LINE
|
본선
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
메시지 창에는 중단, 재시도 및 무시하기의 세 가지 버튼이 있습니다
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
메시지 창에는 취소, 다시 시도하기, 계속의 세 가지 버튼이 있습니다
|
MB_DEFBUTTON1
|
MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, 또는 MB_DEFBUTTON4 버튼이 지정되지 않은 경우, 첫 번째 버튼 MB_DEFBUTTON1이 기본값입니다
|
MB_DEFBUTTON2
|
두 번째 버튼이 기본값입니다
|
MB_DEFBUTTON3
|
세 번째 버튼이 기본값입니다
|
MB_DEFBUTTON4
|
네 번째 버튼이 기본값입니다
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
느낌표/경고 기호 아이콘
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
동그라미 친 기호
|
MB_ICONQUESTION
|
물음표 기호 아이콘
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
STOP 기호 아이콘
|
MB_OK
|
메시지 창에는 OK 버튼이 하나만 있습니다. 기본값
|
MB_OKCANCEL
|
메시지 창에는 OK 및 취소의 두 가지 버튼이 있습니다
|
MB_RETRYCANCEL
|
메시지 창에는 재시도 및 취소 두 가지 버튼이 있습니다
|
MB_YESNO
|
메시지 창에는 예 및 아니오 두 가지 버튼이 있습니다
|
MB_YESNOCANCEL
|
메시지 창에는 예, 아니오 및 취소의 세 가지 버튼이 있습니다
|
MINUSDI_LINE
|
Line –DI
|
MODE_EMA
|
지수 평균
|
MODE_LWMA
|
선형 가중 평균
|
MODE_SMA
|
단순 평균
|
MODE_SMMA
|
평활 평균
|
MONDAY
|
월요일
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
MQL_DEBUG
|
디버그 모드를 나타내는 플래그
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
실행된 특정 프로그램에 대해 DLL을 사용할 수 있는 사용 권한
|
MQL_FRAME_MODE
|
엑스퍼트 어드바이저가 다음으로 작동 중임을 나타내는 플래그: 최적화 결과 프레임 수집 모드
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
EX5 모듈의 라이센스 유형. 라이센스는 MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE)를 사용하여 요청을 수행하는 EX5 모듈을 참조합니다.
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
MQL5 프로그램에 대해 가능한 최대 동적 메모리 양(MB)
|
MQL_MEMORY_USED
|
MQL5 프로그램에서 사용하는 메모리 크기(MB)
|
MQL_OPTIMIZATION
|
최적화 프로세스를 나타내는 플래그
|
MQL_PROFILER
|
코드 프로파일링 모드에서 작동하는 프로그램을 나타내는 플래그
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
실행된 mql5 프로그램 이름
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
실행된 특정 프로그램 경로
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
mql5 프로그램 유형
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
실행된 특정 프로그램에 대한 신호를 수정할 수 있는 권한
|
MQL_TESTER
|
테스터 프로세스를 나타내는 플래그
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
실행된 특정 프로그램과 거래할 수 있는 권한
|
MQL_VISUAL_MODE
|
비쥬얼 데스터 프로세스를 나타내는 플래그
|
NULL
|
모든 유형에 대해 0
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
모든 기간에 개체가 그려집니다
|
화살표
|
구매 기호
|
확인 기호
|
아래 방향 화살표
|
좌측 가격 라벨
|
우측 가격 라벨
|
판매 기호
|
중지 기호
|
엄지 아래로
|
엄지 위로
|
위 방향 화살표
|
화살표 선
|
비트맵
|
비트맵 라벨
|
버튼
|
등거리 채널
|
차트
|
싸이클 선
|
편집
|
엘리엇 조정 파동
|
엘리엇 동인 파동
|
타원
|
이코노믹 캘린더의 이벤트에 해당하는 "이벤트" 개체
|
피보나치 확장
|
피보나치 되돌림
|
피보나치 호
|
피보나치 채널
|
피보나치 팬
|
피보나치 시간대
|
Gann 팬
|
Gann 격자
|
Gann 선
|
수평선
|
라벨
|
OBJ_NO_PERIODS
|
개체가 모든 기간에 그려지는 것이 아닙니다
|
OBJ_PERIOD_D1
|
개체가 일 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H1
|
개체가 1시간 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H12
|
개체가 12시간 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H2
|
개체가 2시간 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H3
|
개체가 3시간 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H4
|
개체가 4시간 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H6
|
개체가 6시간 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_H8
|
개체가 8시간 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M1
|
개체가 1분 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M10
|
개체가 10분 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M12
|
개체가 12분 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M15
|
개체가 15분 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M2
|
개체가 2분 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M20
|
개체가 20분 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M3
|
개체가 3분 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M30
|
개체가 30분 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M4
|
개체가 4분 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M5
|
개체가 5분 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_M6
|
개체가 6분 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
개체가 월 차트로 그려집니다
|
OBJ_PERIOD_W1
|
개체가 주 차트로 그려집니다
|
앤드류의 피치포크(Andrews’ Pitchfork)
|
직사각형
|
사용자 정의 그래픽 인터페이스를 만들고 설계하기 위한 "직사각형 레이블" 개체
|
선형 회귀 채널
|
표준 편차 채널
|
텍스트
|
추세선
|
각도별 추세선
|
삼각형
|
수직선
|
OBJPROP_ALIGN
|
"편집" 개체의 수평 텍스트 정렬 (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_ANCHOR
|
그래픽 개체의 고정점 위치
|
OBJPROP_ANGLE
|
각도. 프로그램에서 생성된 각도가 지정되지 않은 개체의 경우 값은 EMPTY_VALUE와 같습니다
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
화살표 개체의 화살표 코드
|
OBJPROP_BACK
|
배경의 개체
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL의 배경색
|
OBJPROP_BMPFILE
|
비트맵 라벨에 대한 BMP 파일의 이름. 추가 참조: 리소스
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
OBJ_EDIT 및 OBJ_BUTTON 개체의 테두리 색
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
"직사각형 라벨" 개체의 테두리 유형
|
OBJPROP_CHART_ID
|
"차트" 개체의 ID (OBJ_CHART). It allows working with the properties of this object like with a normal chart using the functions described in 차트 작업에 설명된 기능을 사용하여 일반 차트와 같이 이 개체의 속성을 사용할 수 있지만, 일부예외는 있습니다.
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
차트 개체에 대한 스케일
|
OBJPROP_COLOR
|
색상
|
OBJPROP_CORNER
|
그래픽 개체를 연결할 차트의 모서리
|
OBJPROP_CREATETIME
|
개체 생성 시간
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
차트 개체의 시간 스케일 표시
|
OBJPROP_DEGREE
|
엘리엇 파동 마킹 레벨
|
OBJPROP_DEVIATION
|
표준 편차 채널에 대한 편차
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Gann 개체의 추세
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
엘리엇 파동 마킹 선 표시
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
피보나치 호 개체의 전체 타원 표시 (OBJ_FIBOARC)
|
OBJPROP_FILL
|
개체 색상 체우기 (OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)
|
OBJPROP_FONT
|
폰트
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
폰트 크기
|
OBJPROP_HIDDEN
|
터미널 메뉴의 "차트" - "개체" - "개체 목록"에서 개체 목록에 그래픽 개체 이름을 표시하는 것을 금지. true 값을 사용하면 목록에서 개체를 숨길 수 있습니다, 기본적으로 true는 캘린더 이벤트, 트레이딩 내역을 표시하는 개체 및 MQL5 프로그램에서 생성된 개체로 설정됩니다. 이러한 그래픽 개체를 보고 속성에 액세스하려면 "개체 목록" 창에서 "전체" 버튼을 클릭하십시오.
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
선 레벨 색상
|
OBJPROP_LEVELS
|
레벨의 숫자
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
선 레벨 스타일
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
레벨 설명
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
레벨 값
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
선 레벨 굵기
|
OBJPROP_NAME
|
오브젝트 이름
|
OBJPROP_PERIOD
|
차트 개체에 대한 시간 프레임
|
OBJPROP_PRICE
|
가격 좌표
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
차트 개체에 대한 가격 스케일 표시
|
OBJPROP_RAY
|
수직선은 차트의 모든 창을 통과합니다
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
레이가 좌측으로 갑니다
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
레이가 오른쪽으로 갑니다
|
OBJPROP_READONLY
|
편집 개체에서 텍스트를 편집하는 기능
|
OBJPROP_SCALE
|
스케일 (Gann 개체 및 피보나치 호의 속성)
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
개체 가용성
|
OBJPROP_SELECTED
|
개체가 선택되었습니다
|
OBJPROP_STATE
|
버튼 상태 (누름 / 누름)
|
OBJPROP_STYLE
|
스타일
|
OBJPROP_SYMBOL
|
차트 개체에 대한 심볼
|
OBJPROP_TEXT
|
개체 설명 (개체에 포함된 텍스트)
|
OBJPROP_TIME
|
시간 좌표
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
시간 프레임에서 개체의 가시성
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
도구설명의 텍스트. 속성이 설정되어 있지 않으면 터미널에서 자동으로 생성된 도구설명이 표시됩니다. 도구설명에 "\n" (라인 피드) 값을 설정하여 도구설명을 비활성화할 수 었습니다
|
OBJPROP_TYPE
|
개체 유형
|
OBJPROP_WIDTH
|
선 굵기
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
바인딩 모서리에 X축을 따라가는 픽셀단위 거리(참고 참조)
|
OBJPROP_XOFFSET
|
그래픽 개체 "비트맵 라벨" 및 "비트맵"에서 직사각형 가시 영역의 좌측 상단 모서리의 X좌표 (OBJ_BITMAP_LABEL 및 OBJ_BITMAP). 값은 원본 이미지의 좌측 상단 모서리를 기준으로 픽셀단위로 설정됩니다.
|
OBJPROP_XSIZE
|
X축을 따라가는 개체의 너비(픽셀)입니다. OBJ_LABEL (읽기 전용), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 개체에 대해 지정됨.
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
바인딩 코너에서 Y축을 따라가는 거리 (참고참조)
|
OBJPROP_YOFFSET
|
그래픽 개체 "비트맵 라벨" 및 "비트맵"에서 직사각형 가시 영역의 좌측 상단 모서리의 Y좌표 (OBJ_BITMAP_LABEL 및 OBJ_BITMAP). 값은 원본 이미지의 좌측 상단 모서리를 기준으로 픽셀단위로 설정됩니다.
|
OBJPROP_YSIZE
|
Y축을 따라가는 개체의 높이(픽셀). OBJ_LABEL (읽기 전용), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 개체에 대해 지정됨.
|
OBJPROP_ZORDER
|
차트 클릭 이벤트를 수신하기 위한 그래픽 개체의 우선 순위 (CHARTEVENT_CLICK). 개체를 생성할 때 기본값인 0일 설정되며, 필요한 경우 우선 순위를 늘릴 수 있습니다. 개체를 서로 간에 적용할 때 우선 순위가 가장 높은 개체 중 하나만 CHARTEVENT_CLICK 이벤트를 수신합니다.
|
ORDER_COMMENT
|
주문 코멘트
|
ORDER_FILLING_FOK
|
이 채우기 정책은 지정된 양으로만 주문을 채울 수 있음을 의미합니다. 현재 시장에서 필요한 금융상품을 구할 수 없는 경우 주문이 실행되지 않습니다. 현재 시중에 나와있는 몇 가지 제안을 이용해 필요한 수량을 채울 수 있습니다.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
이 모드는 트레이더가 주문에 표시된 범위 내에서 시장에서 최대 가용 볼륨으로 거래를 실행하기로 동의함을 의미합니다. 주문의 전체 볼륨을 채울 수 없는 경우 주문의 사용 가능한 볼륨이 채워지고 나머지 볼륨이 취소됩니다.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
이 정책은 시장 주문 (ORDER_TYPE_BUY 및 ORDER_TYPE_SELL), 제한 및 제한 중지 (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) 주문에만 사용되며, 마켓 또는 교환이 실행되는 심볼에만 사용됩니다. 시장 또는 제한 주문을 잔여 볼륨을로 일부 메우는 경우 취소되지 않고 추가 처리됩니다.
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 주문을 활성화하기 위해 ORDER_FILLING_RETURN 유형의 해당 제한 주문 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT이 생성됩니다.
|
ORDER_MAGIC
|
주문을 발주한 엑스퍼트 어드바이저의 ID (각 엑스퍼트 어드바이저가 고유한 번호를 매기도록 고안됨)
|
ORDER_POSITION_ID
|
포지션 식별자는 실행 즉시 주문으로 설정됩니다 that is set to an order as soon as it is executed. 실행된 각 준문은 이미 존재하는 포지션을 열거나 수정하는 거래를 초래합니다. 정확히 이 포지션의 식별자는 현재 실행된 순서로 설정됩니다.
|
ORDER_PRICE_CURRENT
|
주문 심볼의 현재 가격
|
ORDER_PRICE_OPEN
|
주문에 지정된 가격
|
ORDER_PRICE_STOPLIMIT
|
StopLimit 주문의 Limit 주문 가격
|
ORDER_SL
|
정지 손실 값
|
ORDER_STATE
|
주문 상태
|
ORDER_STATE_CANCELED
|
클라이언트에 의해 주문이 취소됨
|
ORDER_STATE_EXPIRED
|
주문 만료
|
ORDER_STATE_FILLED
|
주문 완료
|
ORDER_STATE_PARTIAL
|
주문이 부분적으로 실행됨
|
ORDER_STATE_PLACED
|
주문 수락
|
ORDER_STATE_REJECTED
|
주문 거절
|
ORDER_STATE_REQUEST_ADD
|
주문이 등록되는 중 (트레이딩 시스템에 위치)
|
ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
|
주문이 삭제되는 중 (트레이딩 시스템에서 삭제)
|
ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY
|
주문이 수정되는 중 (매개변수 변경)
|
ORDER_STATE_STARTED
|
주문이 확인되었지만, 브로커에 의해 아직 수락되지 않았습니다
|
ORDER_SYMBOL
|
주문의 심볼
|
ORDER_TIME_DAY
|
현재 거래일 주문까지 양호
|
ORDER_TIME_DONE
|
주문 실행 또는 취소 시간
|
ORDER_TIME_DONE_MSC
|
1970년 1월 1일 이후 주문 실행/취소 시간(밀리초)
|
ORDER_TIME_EXPIRATION
|
주문 만료 시간
|
ORDER_TIME_GTC
|
주문 취소까지 양호
|
ORDER_TIME_SETUP
|
주문 설정 시간
|
ORDER_TIME_SETUP_MSC
|
1970년 1월 1일 이후 실행 주문 시간(밀리초)
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
주문 만료시까지 양호
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
주문은 지정된 날 23:59:59까지 유효합니다. 이 시간이 트레이딩 세션을 벗어나면 주문이 가장 가까운 트레이딩 시간 내에 만료됩니다.
|
ORDER_TP
|
수익 값 취하기
|
ORDER_TYPE
|
주문 유형
|
ORDER_TYPE_BUY
|
마켓 구매 주문
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
구매 제한 보류 중인 주문
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
구매 중지 보류 중인 주문
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
주문 가격에 도달하면 보류 중인 구매 제한 주문이 StopLimit 가격으로 배치됩니다
|
ORDER_TYPE_FILLING
|
주문 채우기 유형
|
ORDER_TYPE_SELL
|
마켓 판매 주문
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
판매 제한 보류 중인 주문
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
판매 중지 보류 중인 주문
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
주문 가격에 도달하면 보류 중인 판매 제한 주문이 StopLimit 가격으로 배치됩니다
|
ORDER_TYPE_TIME
|
주문 수명
|
ORDER_VOLUME_CURRENT
|
주문 현재 볼륨
|
ORDER_VOLUME_INITIAL
|
주문 초기 볼륨
|
PERIOD_CURRENT
|
현재 시간 프레임
|
PERIOD_D1
|
1 일
|
PERIOD_H1
|
1 시간
|
PERIOD_H12
|
12 시간
|
PERIOD_H2
|
2 시간
|
PERIOD_H3
|
3 시간
|
PERIOD_H4
|
4 시간
|
PERIOD_H6
|
6 시간
|
PERIOD_H8
|
8 시간
|
PERIOD_M1
|
1 분
|
PERIOD_M10
|
10 분
|
PERIOD_M12
|
12 분
|
PERIOD_M15
|
15 분
|
PERIOD_M2
|
2 분
|
PERIOD_M20
|
20 분
|
PERIOD_M3
|
3 분
|
PERIOD_M30
|
30 분
|
PERIOD_M4
|
4 분
|
PERIOD_M5
|
5 분
|
PERIOD_M6
|
6 분
|
PERIOD_MN1
|
1 개월
|
PERIOD_W1
|
1 주
|
PLOT_ARROW
|
DRAW_ARROW 스타일의 화살표 코드
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
DRAW_ARROW 스타일의 화살표 수직 이동
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
색상의 수
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
그리기 없는 초기 막대 수 및 DataWindow에서의 값
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
그래픽 구성 유형
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
드로잉이 없는 빈 플롯 값
|
PLOT_LABEL
|
DataWindow에 표시할 지표 그래픽 시리즈 이름. 표시를 위해 여러 지표 버퍼가 필요한 복잡한 그래픽 스타일로 작업할 때는 ";"를 분리자로 사용하여 각 버퍼의 이름을 지정할 수 있습니다. 샘플코드는 다음에 나와있습니다: DRAW_CANDLES
|
PLOT_LINE_COLOR
|
드로잉 색상을 포함하는 버퍼 인덱스
|
PLOT_LINE_STYLE
|
드로잉 선 스타일
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
드로잉 선의 굵기
|
PLOT_SHIFT
|
막대 형 시간 축을 따라 지표 플롯 이동
|
PLOT_SHOW_DATA
|
DataWindow에 구성 값 표시 기호
|
PLUSDI_LINE
|
Line +DI
|
POINTER_AUTOMATIC
|
자동으로 생성된 개체 포인터 (new() 사용 안함)
|
POINTER_DYNAMIC
|
new() 연산자에 의해 생성된 개체의 포인터
|
POINTER_INVALID
|
잘못된 포인터
|
POSITION_COMMENT
|
포지션 코멘트
|
POSITION_COMMISSION
|
수수료
|
POSITION_IDENTIFIER
|
포지션 식별자는 새로 연 모든 포지션에 할당되며 포지션의 전체 수명 동안 변경되지 않습니다. 위치가 변하더라도 식별자는 변경되지 않습니다.
|
POSITION_MAGIC
|
포지션 매직 넘버 (ORDER_MAGIC참조)
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
포지션 심볼의 현재 가격
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
포지션 오픈 가격
|
POSITION_PROFIT
|
현재 이익
|
POSITION_SL
|
열린 포지션의 손실 중지 레벨
|
POSITION_SWAP
|
누적 스왑
|
POSITION_SYMBOL
|
포지션의 심볼
|
POSITION_TIME
|
포지션 오픈 시간
|
POSITION_TIME_MSC
|
1970년 1월 1일 이후 포지션 오픈 시간(밀리초)
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
1970년 1월 1일 이후 포지션 변경 시간(초)
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
1970년 1월 1일 이후 위치 변경 시간(밀리초)
|
POSITION_TP
|
열린 포지션의 이익 수준 달성
|
POSITION_TYPE
|
포지션 유형
|
POSITION_TYPE_BUY
|
구매
|
POSITION_TYPE_SELL
|
판매
|
POSITION_VOLUME
|
포지션 볼륨
|
PRICE_CLOSE
|
마감 가격
|
PRICE_HIGH
|
기간의 최대 가격
|
PRICE_LOW
|
기간의 최소 가격
|
PRICE_MEDIAN
|
중간값, (고가 + 저가)/2
|
PRICE_OPEN
|
오픈 가격
|
PRICE_TYPICAL
|
표준 가격, (고가 + 저가 + 마감가)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
평균가격, (고가 + 저가 + 마감가 + 마감가)/4
|
PROGRAM_EXPERT
|
엑스퍼트
|
PROGRAM_INDICATOR
|
지표
|
PROGRAM_SCRIPT
|
스크립트
|
REASON_ACCOUNT
|
계정 설정의 변경으로 인해 다른 계정이 활성화되었거나 거래 서버에 다시 연결되었습니다
|
REASON_CHARTCHANGE
|
심볼 또는 차트 기간이 변경되었습니다
|
REASON_CHARTCLOSE
|
차트가 닫혔습니다
|
REASON_CLOSE
|
터미널이 닫혔습니다
|
REASON_INITFAILED
|
이 값은OnInit() 처리기가 0이 아닌 값을 반환했음을 의미합니다
|
REASON_PARAMETERS
|
사용자가 입력 매개변수를 변경했습니다
|
REASON_PROGRAM
|
엑스퍼트 어드바이저는 ExpertRemove() 기능을 호출하여 실행을 종료하였습니다
|
REASON_RECOMPILE
|
프로그램이 다시 컴파일되었습니다
|
REASON_REMOVE
|
프로그램이 차트에서 삭제되었습니다
|
REASON_TEMPLATE
|
새로운 템플릿이 적용되었습니다
|
SATURDAY
|
토요일
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SEEK_CUR
|
파일 포인터의 현재 포지션
|
SEEK_END
|
파일 끝
|
SEEK_SET
|
파일 시작
|
SENKOUSPANA_LINE
|
센쿠(Senkou) 스팬 A 선
|
SENKOUSPANB_LINE
|
센쿠(Senkou) 스팬 B 선
|
SERIES_BARS_COUNT
|
현재 순간의 심볼 기간에 대한 막대 수
|
SERIES_FIRSTDATE
|
현재 순간의 심볼 기간에 대한 첫 번째 날짜
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
심볼 기간의 마지막 막대가 열린 시간
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
시간 프레임과 관계없이 서버의 심볼 내역에서 첫 번째 날짜
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
현재 순간의 심볼/가간 데이터 동기화 플래그
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
시간 프레임과 관계없이 클라이언트 터미널의 심볼 내역에서 첫 번째 날짜
|
SHORT_MAX
|
short 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
SHORT_MIN
|
short 유형으로 나타낼 수 있는 최소값
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
작성자 로그인
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
계좌 잔고
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
브로커 이름 (회사)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
브로커 서버
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
시그널 기준 통화
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
발행일 (구독이 가능하게 되는 날짜)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
모니터링 시작일
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
계정 지분
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
계정 획득
|
SIGNAL_BASE_ID
|
시그널 ID
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
계좌 레버리지
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
계정 최대 인출액
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
시그널 이름
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
이익(pips)
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
시그널 구독 가격
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
포지션(율)
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
투자수익률(%)
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
구독자 수
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
계정 유형 (0-실제, 1-데모, 2-콘테스트)
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
거래 수
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
플래그가 확인 대화상자 없이 동기화를 활성화합니다
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
손실 중지 및 이익 획득 복사 플래그
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
예치율 (%)
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
지분 한도
|
SIGNAL_INFO_ID
|
시그널 id, r/o
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
시그널 이름, r/o
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
하락 (포지션 동기화 및 거래 복사에서 시장 주문을 할 때 사용)
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
"구독에 의한 거래 복사" 권한 플래그
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
"시그널 서비스 이용 약관에 동의" 플래그, r/o
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
사용된 최대 예치금 백분율 (%), r/o
|
SIGNAL_LINE
|
시그널 라인
|
STAT_BALANCE_DD
|
통화 기준 최대 잔액 감소 트레이딩 과정에서 잔액은 여러 차례 하락할 수 있으며, 여기에서 가장 큰 가치를 취합니다
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
최대 잔액 감소 시점에 백분율로 기록된 통화 기준 잔액 감소(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
최대 잔액 감소율(%) 트레이딩 과정에서 잔액은 여러 차례 하락할 수 있으며, 각각 상대 하락 값(%)을 계산합니다 가장 큰 값이 반환됩니다
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
통화 기준으로 최대 잔액 감소 시점에 기록된 비율로서의 잔액 감소 (STAT_BALANCE_DD).
|
STAT_BALANCEMIN
|
최소 잔액 값
|
STAT_CONLOSSMAX
|
연속 손실 거래에서 최대 손실 값이 0보다 작거나 같습니다
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
STAT_CONLOSSMAX을 형성한 거래수 (연속 손실 거래에서 최대 손실)
|
STAT_CONPROFITMAX
|
연속 수익 거래에서 최대 이익 값이 0보다 크거나 같습니다
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
STAT_CONPROFITMAX를 형성한 거래수 (연속 수익 거래에서 최대 이익)
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
OnTester() 함수로 반환된 계산된 사용자 지정 최적화 기준
|
STAT_DEALS
|
거래 수
|
STAT_EQUITY_DD
|
통화 기준 최대 최대 지분 감소. 트레이딩 과정에서 지분에 많은 하락이 나타날수 있으며, 여기에서 가장 큰 값을 갖습니다
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
최대 지분율 하락 시점에 기록된 통화 기준 지분 감소율(%)(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
백분율로서 최대 지분 감소 트레이딩 과정에서 지분은 여러 차례 하락할 수 있으며, 각각 상대 하락 값(%)을 계산합니다. 가장 큰 값이 반환됩니다
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
통화 기준으로 최대 지분 감소 시점에 기록된 비율 감소 (STAT_EQUITY_DD).
|
STAT_EQUITYMIN
|
최소 지분 값
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
예상 수익
|
STAT_GROSS_LOSS
|
총 손실, 모든 마이너스 거래의 합계 값이 0보다 작거나 같습니다
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
총 수익, 모든 수익 거래(양수) 거래의 합산 값이 0보다 크거나 같습니다
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
초기 예치금 값
|
STAT_LONG_TRADES
|
장기 거래
|
STAT_LOSS_TRADES
|
손실 거래
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
연속된 손실 거래의 평균 기간
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
가장 오랫동안 연속된 손실 거래의 거래 수 STAT_MAX_CONLOSSES
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
가장 오래동안 연속된 손실 거래의 총 손실
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
가장 오랫동안 연속된 수익 거래의 거래 수 STAT_MAX_CONWINS
|
STAT_MAX_CONWINS
|
가장 오랫동안 연속된 수익 거래의 총 수익
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
최대 손실 – 모든 손실 거래 중 가장 낮은 값. 값이 0보다 작거나 같습니다
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
최대 이익 - 모든 수익 거래 중 가장 큰 값. 값이 0보다 크거나 같습니다
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
마진 레벨의 최소값
|
STAT_PROFIT
|
테스트 후 순이익, STAT_GROSS_PROFIT과 STAT_GROSS_LOSS의 합계 (STAT_GROSS_LOSS는 항상 0보다 작거나 같습니다)
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS의 비율과 같은 수익률. STAT_GROSS_LOSS=0이면, 이익 계수가 다음과 같습니다: DBL_MAX
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
수익성이 있는 장기 거래
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
수익성 있는 단기 거래
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
수익 거래
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
연속된 수익 거래의 평균 기간
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD의 비율과 같은 복구 계수
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
샤프 비율
|
STAT_SHORT_TRADES
|
단기 거래
|
STAT_TRADES
|
거래 수
|
STAT_WITHDRAWAL
|
계좌에서 인출된 돈
|
STO_CLOSECLOSE
|
마감/마감가격을 기준으로 계산
|
STO_LOWHIGH
|
저가/고가 가격을 기준으로 계산
|
STYLE_DASH
|
파선
|
STYLE_DASHDOT
|
일점쇄선
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
이점쇄선
|
STYLE_DOT
|
점선
|
STYLE_SOLID
|
실선
|
SUNDAY
|
일요일
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SYMBOL_ASK
|
요청 - 가장 좋은 구매 제안
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
오늘의 최대 요청
|
SYMBOL_ASKLOW
|
오늘의 최소 요청
|
SYMBOL_BANK
|
현재 시세 피더
|
SYMBOL_BASIS
|
파생상품의 기본 자산
|
SYMBOL_BID
|
입찰 - 가장 좋은 판매 제안
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
오늘의 최대 입찰
|
SYMBOL_BIDLOW
|
오늘의 최소 입찰
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD 모드 - CFD 이익 및 마진 계산
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD 인덱스 모드 - 인덱스별 CFD 이익 및 마진 계산
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD 레버리지 모드 - 레버리지 트레이딩에서 CFD의 이익 및 마진 계산
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
선물 모드 – 증권 거래의 선물 거래 계약의 이익 및 마진 계산
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS 선물 모드 – FORTS 선물 거래 계약 이익 및 마진 계산.
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
교환 모드 – 증권 거래의 이익 및 마진 계산
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
외환거래 모드 - 외환거래의 이익 및 마진 계산
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
선물 모드 - 선물 이익 및 마진 계산
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
담보 모드 - 트레이딩 계정에서 거래할 수 없는 자산으로 심볼이 사용됩니다.
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
심볼의 기본 통화
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
마진 통화
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
수익 통화
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
심볼 설명
|
SYMBOL_DIGITS
|
소수점 아래 숫자
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
주문은 오늘까지 유효합니다
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
주문이 명시적으로 취소될 때까지 무제한 기간 동안 유효합니다
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
허용된 주문만료 모드의 플래그
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
만료 시간이 주문에 지정되어 있습니다
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
만료 날짜가 주문에 지정되어 있습니다
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
심볼 거래 종료일 (일반적으로 선물에 사용됨)
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
이 정책은 지정된 볼륨에 대해서만 거래를 실행할 수 있음을 의미합니다. 현재 시장에서 필요한 금융상품을 구할 수 없는 경우 주문이 실행되지 않습니다. 현재 시중에 나와있는 몇 가지 제안을 이용해 필요한 수량을 채울 수 있습니다.
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
이 경우, 트레이더는 주문서에 명시된 범위 내에서 시장에서 최대한 이용 가능한 양으로 거래를 실행하는데 동의합니다. 주문이 완전히 채워지지 않을 경우, 사용 가능한 주문량이 채워지고 나머지 주문량은 취소됩니다. IOC 주문 사용 가능성은 거래 서버에서 결정됩니다.
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
주문 작성 모드허용 플래그
|
SYMBOL_ISIN
|
ISIN 시스템의 심볼 이름 (International Securities Identification Number). 국제 보안 식별 번호는 보안을 고유하게 식별하는 12 자리 영문숫자 코드입니다. 이 심볼 속성의 존재 여부는 거래 서버의 측면에서 결정됩니다
|
SYMBOL_LAST
|
마지막 거래 가격
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
오늘 최대 마지막 거래
|
SYMBOL_LASTLOW
|
오늘 최소 마지막 거래
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
최초 마진은 1로트로 된 포지션을 오프닝하는 데 필요한 마진 통화의 금액을 의미합니다. 클라이언트가 시장에 진입할 때 자신의 자산을 확인하는 데 사용됩니다.
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
유지 마진. 설정된 경우 한 로트에서 충전된 심볼의 마진 통화로 마진 금액을 설정합니다. 클라이언트의 계정 상태가 변경될 때 자신의 자산을 확인하는 데 사용됩니다. 유지 마진 여유도가 0이면 초기 마진이 사용됩니다.
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
옵션 유형
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
유러피언 옵션은 지정된 날짜(만료, 실행일, 배송일)에만 행사할 수 있습니다
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
아메리칸 옵션은 만료일 또는 그 전에 어느 거래일에나 행사할 수 있습니다. 구매자가 옵션을 행사할 수 있는 기간이 지정되었습니다
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
옵션 우측(콜/풋)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
콜(Call) 옵션은 지정된 가격으로 자산을 구입할 수 있는 권한을 제공합니다
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
풋(Put) 옵션은 자산을 지정된 가격으로 판매할 수 있는 권한을 제공합니다
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
옵션의 스트라이크 가격. 옵션 구매자가 기본 자산을 매입(콜 옵션)하너가 매도(풋 옵션)할 수 있는 가격이며 옵션 판매자는 기본 자산의 적절한 금액을 매각하거나 매입해야 합니다.
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
주문 제한 허용됨((구매 한도 및 판매 한도)
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
마켓 주문 허용됨(구매 및 판매)
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
허용된 주문 유형의 플래그
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
손실 중지가 허용됨
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
중지 주문 허용됨(구매 중지 및 판매 중지)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
제한 중지 주문 허용됨(구매 중지 제한 및 판매 중지 제한)
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
이익 취득이 허용됨
|
SYMBOL_PATH
|
심볼 트리의 경로
|
SYMBOL_POINT
|
심볼 포인트 값
|
SYMBOL_SELECT
|
Market Watch에서 기호가 선택됨
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
현재 세션의 평균 가중 가격
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
현재 구매 주문 수
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
현재 구매 주문 볼륨
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
현재 세션 마감 가격
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
현재 세션 거래 수
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
오픈 이자 요약
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
현재 세션 오픈 가격
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
현재 세션 최대 가격
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
현재 세션 최소 가격
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
현재 세션 정산 가격
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
현재 판매 주문 수
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
현재 판매 주문 볼륨
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
현재 세션의 회수 요약
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
현재 세션 거래 볼륨 요약
|
SYMBOL_SPREAD
|
포인트 내 값 스프레드
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
플로팅(floating) 스프레드 지표
|
SYMBOL_START_TIME
|
심볼 거래가 시작된 날짜(일반적으로 선물에 사용됨)
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
장기 스왑 값
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
스왑 계산 모델
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
스왑은 통화, 고객 예금 통화로 청구됩니다
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
스왑은 심볼의 마진 통화로 청구됩니다
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
스왑은 기호의 기준 통화로 청구됩니다
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
스왑 사용 안 함(스왑 없음)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
스왑은 스왑 계산 시 상품 가격에서 지정된 연 이자로 청구됩니다(포준 은행 연도는 360일)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
스왑은 포지션 오픈 가격에서 지정된 연 이자로 청구됩니다(표준 은행 연도는 360일)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
스왑은 포인트 단위로 청구됩니다
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
스왑은 포지션을 다시 오픈하는 방식으로 청구됩니다. 트레이딩 일이 종료되면 해당 지점은 닫힙니다. 다음날 현재 입찰 가격 +/- 지정된 포인트 수(매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT)로 다시 열립니다
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
스왑은 포지션을 다시 오픈하는 방식으로 청구됩니다. 트레이딩 일이 종료되면 해당 지점은 닫힙니다. 다음날 마감 가격 +/- 지정된 포인트 수(매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT)로 다시 열립니다
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
스왑 롤오버를 3일 충전할 요일
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
단기 스왑 값
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
다음에 표시되는 최대 요청 수: Depth of Market. 요청 대기열이 없는 심볼의 값은 0입니다.
|
SYMBOL_TIME
|
마지막 시세의 시간
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
계약 가격 계산 모드
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
거래 계약 규모
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
교환 실행
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
즉시 실행
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
마켓 실행
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
요청 실행
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
거래 실행 모드
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
동결 거래 작업 거리(포인트)
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
주문 실행 유형
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
포지션 닫기 작업만 허용됨
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
심볼에 대해 거래가 비활성화되었습니다
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
거래 제한 없음
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
장기 포지션만 허용됨
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
단기 포지션만 허용됨
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
현재 마감 가격에서 중지 주문까지 포인트 표시 최소화
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
최소 가격 변동
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT의 값
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
손실 포지션에 대해 계산된 틱 가격
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
수익 포지션에 대해 계산된 틱 가격
|
SYMBOL_VOLUME
|
전 거래 볼륨
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
심볼에 대한 한 방향(구매 도는 판매)으로 보류 중인 주문과 오픈 포지션의 최대 총 허용 볼륨입니다. 예를 들어 5 로트의 경우, 5 로트의 오픈 구매 포지션과 5 로트의 보류 중인 주문 판매 한도를 지정할 수 있습니다. 그러나 이 경우 한 방향의 총 볼륨이 제한을 초과하기 때문에 구매 한도를 보류 중인 주문이나 5개 이상의 로트 수로 판매 한도를 지정할 수 없습니다.
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
거래 최대 볼륨
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
거래 최소 볼륨
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
거래 실행 최소 볼륨 변경 단계
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
최대 일 볼륨
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
최소 일 볼륨
|
TENKANSEN_LINE
|
텐칸센(Tenkan-sen) 선
|
TERMINAL_BUILD
|
클라이언트 터미널 빌드 번호
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
클라이언트 터미널에 설치된 언어의 코드 페이지 수
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
컴퓨터에 설치된 모든 터미널의 공통 경로
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
이 플래그는 MQL5.커뮤니티 권한 부여 데이터가 있음을 나타냅니다
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
MQL5.커뮤니티 내 잔고
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
MQL5.커뮤니티로 연결
|
TERMINAL_COMPANY
|
회사 이름
|
TERMINAL_CONNECTED
|
거래 서버로 연결
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
시스템의 CPU 코어 수
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
터미널 데이터가 저장되는 폴더
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
터미널(에이전트)의 MQL5\Files 폴더에 사용 가능한 디스크 공간(MB)
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
DLL 사용 권한
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
터미널 설정에 지정된 SMTP 서버 및 로그인을 사용하여 이메일을 전송할 수 있는 사용 권한
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
터미널 설정에 지정된 FTP 서버 및 로그인을 사용하여 보고서를 전송할 수 있는 사용 권한
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
터미널의 언어
|
TERMINAL_MAXBARS
|
최대 막대가 차트에서 가운트 됩니다
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
터미널(에이전트) 프로세스의 사용 가능한 메모리(MB)
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
시스템의 물리적 메모리(MB)
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
터미널(에이전트) 프로세스에서 사용 가능한 메모리(MB)
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
터미널(에이전트)에서 사용하는 메모리(MB)
|
TERMINAL_MQID
|
이 플래그는 푸쉬 알림에 대한 MetaQuotes ID 데이터가 있음을 나타냅니다
|
TERMINAL_NAME
|
터미널 이름
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
스마트폰에 알림 전송을 허가
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
0x00010002 = 1.2 형식의 지원되는 OpenCL 버전 입니다. "0" 은 OpenCL이 지원되지 않음을 나타냅니다
|
TERMINAL_PATH
|
터미널이 시작되는 폴더
|
TERMINAL_PING_LAST
|
거래 서버에 대한 핑(ping)의 알려진 마지막 값(마이크로초). 1초는 백만 마이크로 초로 구성됩니다
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
화면에 표시되는 정보 해상도는 DPI(인치 당 도트 라인)의 수로 측정됩니다.
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
TERMINAL_X64
|
"64비트 터미널" 지표
|
THURSDAY
|
목요일
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
지정된 매개변수(마켓 주문)를 사용하여 즉시 실행할 수 있도록 거래 주문 작성
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
이전에 발주한 주문의 매개변수 수정
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
지정된 조건(보류 주문)에서 실행을 위한 거래 주문 작성
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
이전에 배치된 보류 중인 주문 삭제
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
손실 중지 및 오픈 포지션의 이익 획득 값 수정
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
트레이더에 의해 요청 취소됨
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
클라이언트 터미널에 의해 자동 거래가 비활성화됨
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
거래 서버에 연결되지 않음
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
요청 완료됨
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
요청의 일부만 완료되었습니다
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
요청 처리 오류
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
주문 또는 포지션이 동결됨
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
유효하지 않은 요청
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
유효하지 않은 요청의 주문 만료 날짜
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
유효하지 않은 주문 작성 유형
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
잘못되거나 금지된 주문 유형
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
요청의 유효하지 않은 가격
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
요청의 유효하지 않은 중지
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
요청의 유효하지 않은 볼륨
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
보류 중인 주문 수가 한계에 도달했습니다
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
심볼에 대한 주문 및 포지션의 볼륨이 한계에 도달했습니다
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
처리를 위해 요청 잠김
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
마켓이 닫힘
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
요청 변경 없음
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
요청을 완료할 충분한 자금이 없습니다
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
활성 계정에 대해서만 작업이 허용됩니다
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
주문 상태 변경됨
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
주문 발주됨
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
지정한 POSITION_IDENTIFIER가 있는 위치가 이미 닫혔습니다
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
청구된 가격
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
요청을 처리할 견적이 없습니다
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
요청 거절됨
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
재견적
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
서버에서 자동 트레이딩 사용 안함
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
시간 초과에 의해 요청이 취소됨
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
너무 빈번한 요청
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
거래가 비활성화되었습니다
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
|
내역에 거래를 추가하는 것. 주문 실행 또는 계전 잔액으로 작업 수행의 결과로 작업이 수행됩니다.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE
|
내역에서 거래를 삭제하는 중입니다. 이전에 실행된 거래가 서버에서 삭제되는 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어 거래가 이전에 브로커에 의해 이전에 외부 거래 시스템(거래소)에서 삭제되었습니다.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE
|
내역에 거래를 업데이트 중. 이전에 실행된 거래가 서버에서 변경된 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어 거래가 이전에 브로커에 의해 이전에 외부 거래 시스템(거래소)에서 변경되었습니다.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
|
실행 또는 취소의 결과로 내역에 주문 추가.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE
|
주문 내역에서 주문을 삭제. 이 유형은 거래 서버 측의 기능 향상을 위해 제공됩니다.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE
|
주문 내역에 있는 주문을 변경. 이 유형은 거래 서버 측의 기능 향상을 위해 제공됩니다.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
|
새로 열린 주문을 추가.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
|
열려 있는 주문 목록에서 주문을 제거. 주문은 적절한 요청 또는 실행(채우기)을 설정하고 내역으로 이동하면 열려있는 주문에서 삭제할 수 있습니다.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
|
열린 주문을 업데이트. 업데이트에는 클라이언트 터미널 또는 거래 서버 측의 명백한 변경뿐만 아니라 설정 시 주문 상태의 변경도 포함됩니다. (예: ORDER_STATE_STARTED에서 ORDER_STATE_PLACED로 또는 ORDER_STATE_PLACED에서 ORDER_STATE_PARTIAL로 전환 등).
|
TRADE_TRANSACTION_POSITION
|
거래 실행과 관련이 없는 직책 변경. 이 트랜잭션 유형은 거래 서버 측에서 포지션이 변경되었음을 나타냅니다. 포지션 볼륨, 오픈 가격, 손실 중지 및 이익 획득 수준을 변경할 수 있습니다. 변경사항에 대한 데이터는 OnTradeTransaction 처리기를 통해 MqlTradeTransaction 구조에 제출됩니다. 거래 실행으로 인한 포지션 변경(추가, 변경 또는 마감)으로 인해 TRADE_TRANSACTION_POSITION 트랜잭션이 발생하지 않습니다.
|
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
|
거래 요청이 서버에서 처리되었다는 알림 및 처리결과를 받았습니다. MqlTradeTransaction 구조의 해당 트랜잭션에 대해서는 유형 필드(거래 트랜잭션 유형)만 분석해야 합니다. 추가 데이터를 얻으려면 OnTradeTransaction(요청 및 결과)의 두 번째 및 세 번째 매개변수를 분석해야 합니다.
|
TUESDAY
|
화요일
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_COLOR
|
색상
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_STRING
|
string
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
UCHAR_MAX
|
uchar 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
UINT_MAX
|
Maximal value, which can be represented by uint 우형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
ULONG_MAX
|
ulong 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
UPPER_BAND
|
상한
|
UPPER_HISTOGRAM
|
상위 히스토그램
|
UPPER_LINE
|
윗선
|
USHORT_MAX
|
ushort 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
VOLUME_REAL
|
거래 볼륨
|
VOLUME_TICK
|
틱 볼륨
|
WEDNESDAY
|
수요일
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
WHOLE_ARRAY
|
배열이 끝날 때가지 남아있는 항목 수를 의미하며 즉, 전체 배열이 처리됩니다
|
WRONG_VALUE