MQL5 リファレンス変換関数StringToColor
- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToColor
"R,G,B" 문자열 또는 색상 이름을 가진 문자열을 색상 유형 값으로 변환.
color StringToColor(
매개변수
color_string
[in] 미리 정의된 웹 색상 중 하나의 "R,G,B" 유형 또는 이름을 나타내는 문자열.
값 반환
색상 값.
예를 들어:
color str_color=StringToColor("0,127,0");
추가 참조