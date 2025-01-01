문서화섹션
MQL5 リファレンス変換関数StringToColor 

StringToColor

"R,G,B" 문자열 또는 색상 이름을 가진 문자열을 색상 유형 값으로 변환.

color  StringToColor(
   string  color_string      // 색상을 나타내는 문자열
   );

매개변수

color_string

[in]  미리 정의된 웹 색상 중 하나의 "R,G,B" 유형 또는 이름을 나타내는 문자열.

값 반환

색상 값.

 

예를 들어:

   color str_color=StringToColor("0,127,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);
//--- 색상을 약간 변경
   str_color=StringToColor("0,128,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);

추가 참조

ColorToString, ColorToARGB