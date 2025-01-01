void OnStart()

{

datetime from=0;

datetime to=TimeCurrent();

//--- 전체 내역 요청

HistorySelect(from,to);

//--- 주문 속성에서 값을 반환하기 위한 변수

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

datetime time_done;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- 현재 보류 주문 번호

uint total=HistoryOrdersTotal();

//--- 루프에서 주문 조사

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- 목록에서 포지션에 대한 주문 티켓을 반환

if((ticket=HistoryOrderGetTicket(i))>0)

{

//--- 주문 속성 반환

open_price =HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_SETUP);

time_done =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_DONE);

symbol =HistoryOrderGetString(ticket,ORDER_SYMBOL);

order_magic =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC);

positionID =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =GetOrderType(HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE));

//--- 주문에 대한 정보를 준비하고 보여줌

printf("#ticket %d %s %G %s at %G was set up at %s => done at %s, pos ID=%d",

ticket, // 주문 티켓

type, // 유형

initial_volume, // 주문량

symbol, // 심볼

open_price, // 명시된 시가

TimeToString(time_setup),// 주문 시점

TimeToString(time_done), // 주문 실행 또는 삭제 시간

positionID // 주문 거래가 포함된 포지션의 ID

);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 주문 유형의 문자열 이름을 반환 |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetOrderType(long type)

{

string str_type="unknown operation";

switch(type)

{

case (ORDER_TYPE_BUY): return("buy");

case (ORDER_TYPE_SELL): return("sell");

case (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT): return("buy limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_LIMIT): return("sell limit");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP): return("buy stop");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP): return("sell stop");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT): return("buy stop limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT):return("sell stop limit");

}

return(str_type);

}