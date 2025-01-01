문서화섹션
지정된 심볼의 마켓의 깊이(Depth of Market) 기록을 포함하는 구조 배열 MqlBookInfo를 반환.

bool  MarketBookGet(
   string        symbol,     // 심볼
   MqlBookInfo&  book[]      // 배열에 대한 참조
   );

매개변수

심볼

[in] 심볼 이름.

book[]

[in] 마켓의 깊이(Depth of Market) 기록의 배열 참조. 충분한 수의 레코드를 위해 배열을 사전 할당할 수 있습니다. 동적 배열이 운영 메모리에 사전 할당되지 않은 경우 클라이언트 터미널이 배열 자체를 포함합니다.

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환.

주의

MarketBookAdd() 기능을 통해 마켓의 깊이를 미리 열어야 합니다.

예를 들어:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo for ",Symbol());
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         Print(i+":",priceArray[i].price
               +"    Volume = "+priceArray[i].volume,
               " type = ",priceArray[i].type);
        }
     }
   else
     {
      Print("DOM 심볼의 내용을 가져올 수 없습니다",Symbol());
     }

추가 참조

마켓의 깊이의 구조, 구조 및 클래스