- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
지정된 심볼의 마켓의 깊이(Depth of Market) 기록을 포함하는 구조 배열 MqlBookInfo를 반환.
|
bool MarketBookGet(
매개변수
심볼
[in] 심볼 이름.
book[]
[in] 마켓의 깊이(Depth of Market) 기록의 배열 참조. 충분한 수의 레코드를 위해 배열을 사전 할당할 수 있습니다. 동적 배열이 운영 메모리에 사전 할당되지 않은 경우 클라이언트 터미널이 배열 자체를 포함합니다.
값 반환
성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환.
주의
MarketBookAdd() 기능을 통해 마켓의 깊이를 미리 열어야 합니다.
예를 들어:
|
MqlBookInfo priceArray[];
추가 참조