이 함수는 문자열 오른쪽에서 마지막 의미 기호 뒤에 있는 줄 바꿈 문자, 공백 및 탭을 잘라냅니다. 여기서 문자열이 수정됩니다.
int StringTrimRight(
매개 변수
string_var
[in][out] 오른쪽에서 잘라낼 문자열.
반환값
자를 기호 수를 반환합니다.
예:
void OnStart()
