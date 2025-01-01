문서화섹션
StringTrimRight 

StringTrimRight

이 함수는 문자열 오른쪽에서 마지막 의미 기호 뒤에 있는 줄 바꿈 문자, 공백 및 탭을 잘라냅니다. 여기서 문자열이 수정됩니다.

int  StringTrimRight(
   string&  string_var      // 자를 문자열
   );

매개 변수

string_var

[in][out]  오른쪽에서 잘라낼 문자열.

반환값

자를 기호 수를 반환합니다.

예:

void OnStart()
  {
//--- 오른쪽에 6개의 공백을 사용하여 소스 문자열을 정의합니다.
   string text="All spaces on the right will be removed from this string      ";
//--- 로그에 소스 문자열을 표시합니다.
   PrintFormat("Source line:\n'%s'"text);
//--- 오른쪽의 모든 공백을 제거하고 제거된 문자 수와 결과 문자열을 로그에 표시합니다.
   int num=StringTrimRight(text);
   PrintFormat("The StringTrimRight() function removed %d chars from the right side. Now the line looks like this:\n'%s'"numtext);
   
   /*
  결과
   Source line:
   'All spaces on the right will be removed from this string      '
   The StringTrimRight() function removed 6 chars from the right sideNow the line looks like this:
   'All spaces on the right will be removed from this string'
   */
  }

참고 항목

