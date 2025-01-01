문서화섹션
OrderSendAsync

OrderSendAsync() 함수는 비동기 거래 작업작업을 수행하는 데 사용되며, 이 때 전송된 요청에 대한 거래 서버의 응답을 기다리지 않습니다. 이 함수는 거래 알고리즘 조건에 따라 서버의 응답을 기다리는 데 시간을 낭비할 수 없는 고주파 거래를 위해 설계되었습니다.

bool  OrderSendAsync(
   MqlTradeRequest&  request,      // 요청 구조
   MqlTradeResult&   result        // 반응 구조
   );

Parameter

request

[in]  클라이언트의 거래 작업을 설명하는 MqlTradeRequest 유형의 구조에 대한 포인터.

result

[in,out]  함수 실행 시 (true가 반환되는 경우) 거래 작업의 결과를 설명하는 MqlTradeResult 유형의 구조에 대한 포인터.

반환값

요청이 거래 서버로 전송되면 true를 반환합니다.. 요청이 전송되지 않으면 false를 반환합니다. 요청이 전송된 경우 결과 변수에서 응답 코드는 TRADE_RETCODE_PLACED 값(코드 10008) – "주문 발주됨". 실행에 성공하면 전송 사실만 의미할 뿐, 요청이 거래 서버에 도달하여 처리가 수락되었다는 보장은 없습니다. 요청을 처리할 때 거래 서버는 클라이언트 터미널에 현재 위치, 주문 및 거래 상태의 변경을 통지하여 트레이드 이벤트가 생성되도록 합니다.

OrderSendAsync() 함수로 보낸 서버에서 거래요청 실행 결과는 OnTradeTransaction 핸들러로 추적 가능합니다. OnTradeTransaction 핸들러는 하나의 거래 요청을 실행할 때 여러 번 호출됩니다.

예를 들어, 시장 구매 주문서를 보낼 때, 주문이 처리되고, 계정에 대해 적절한 구매 주문서가 생성되고, 주문이 실행되어 보류 주문 목록에서 제거되며, 주문 기록에 적절한 거래가 추가되고, 새 포지션이 생성됩니다. 이러한 각 이벤트에 대해 OnTradeTransaction 함수가 호출됩니다. 이러한 데이터를 얻으려면 함수 파라미터를 분석해야 합니다.

  • trans - 이 매개 변수는 거래 계정에 적용되는 트레이드 트랜잭션을 설명하는 MqlTradeTransaction 구조를 취합니다;
  • request - 이 매개 변수는 트레이드 트랜잭션을 초래한 거래 요청을 설명하는 MqlTradeRequest 구조를 취합니다;
  • result - 이 매개 변수는 거래 요청 실행 결과를 설명하는 MqlTradeResult 구조를 가져옵니다.

참고

목적과 매개 변수 면에서, 함수는 OrderSend()와 유사하지만, 그것과는 달리 비동기적입니다. 즉, 함수 실행 결과를 기다리는 동안 프로그램 작동을 보류하지 않습니다. 샘플 Expert Advisor를 사용하여 이 두 기능의 거래 비율을 비교할 수 있습니다.

예:

#property description "거래 요청 전송을 위한 Expert Advisor "
                      " OrderSendAsync() 함수를 이용한 \r\n"
#property description "다음을 사용하여 거래 이벤트를 핸들링"
                      " OnTrade() 및 OnTradeTransaction() 핸들러 함수가 표시됩니다\r\n"
#property description "Expert Advisor 매개 변수는 Magic Number 설정을 허용합니다"
                      " (unique ID) "
#property description "그리고 전문가 로그에 메시지를 표시하는 모드. 모든 세부 정보가 기본적으로 표시됩니다.\r\n"
//--- 입력 매개 변수
input int  MagicNumber=1234567;      // Expert Advisor ID
input bool DescriptionModeFull=true// 상세 출력 모드
//--- HistorySelect() 호출에 사용하기 위한 변수
datetime history_start;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert 초기화 함수                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 오토트레이딩이 가능한지 확인
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("터미널 내 오토트레이딩이 비활성화되면 Expert Advisor가 제거됩니다.");
      ExpertRemove();
      return(-1);
     }
//--- 실제 계정에서 거래할 수 없음
   if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
     {
      Alert("Expert Advisor는 실제 계정으로 거래할 수 없습니다!");
      ExpertRemove();
      return(-2);
     }
//--- 이 계정으로 거래할 수 있는지 확인(예: 투자자 비밀번호를 사용하는 경우 거래 불가).
   if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("이 계정에서의 거래는 불가능합니다");
      ExpertRemove();
      return(-3);
     }
//--- 거래 내역 수신을 위한 Expert Advisor의 런칭 시간을 저장
   history_start=TimeCurrent();
//---
   CreateBuySellButtons();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert 초기화 취소 함수                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- 모든 그래픽 개체 삭제
   ObjectDelete(0,"Buy");
   ObjectDelete(0,"Sell");
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction 함수                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//--- 거래 이벤트의 핸들러 기능의 이름을 딴 헤더
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- 열거값으로 트랜잭션 유형 수신
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- 거래가 요청 처리의 결과인 경우
   if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)
     {
      //--- 거래명 표시
      Print(EnumToString(type));
      //--- 그런 다음 처리된 요청에 대한 문자열 설명을 표시합니다.
      Print("------------RequestDescription\r\n",
            RequestDescription(request,DescriptionModeFull));
      //--- 요청 결과에 대한 설명 표시
      Print("------------ ResultDescription\r\n",
            TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));
     }
   else // 다른 유형의 트랜잭션에 대한 전체 설명을 표시합니다
     {
      Print("------------ TransactionDescription\r\n",
            TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));
     }
//---     
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 거래 함수                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//--- 거래 계정 상태를 저장하기 위한 정적 멤버
   static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;
//--- 거래 내역 요청
   bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());
   PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",
               TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);
//--- 거래 이벤트의 핸들러 기능의 이름을 딴 헤더
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- 핸들러 이름 및 처리 당시의 주문 수를 표시합니다
   int curr_positions=PositionsTotal();
   int curr_orders=OrdersTotal();
   int curr_deals=HistoryOrdersTotal();
   int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();
//--- 주문 수, 포지션, 거래 및 변경 사항을 괄호 안에 표시합니다
   PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",
               curr_positions,(curr_positions-prev_positions));
   PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_orders,curr_orders-prev_orders);
   PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_deals,curr_deals-prev_deals);
   PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",
               curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);
//--- 보다 편리하게 로그를 볼 수 있도록 줄 바꿈 삽입
   Print("");
//--- 계정 상태 저장
   prev_positions=curr_positions;
   prev_orders=curr_orders;
   prev_deals=curr_deals;
   prev_history_orders=curr_history_orders;
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//--- CHARTEVENT_CLICK 이벤트 핸들링 ("차트 클릭")
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
     {
      Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);
      //--- 딜의 최소량
      double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
      //--- "매수" 버튼이 눌린다면 매수합니다
      if(sparam=="Buy")
        {
         PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         BuyAsync(volume_min);
         //--- 버튼 누름취소
         ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
        }
      //--- "매도" 버튼이 눌렸다면 매도합니다
      if(sparam=="Sell")
        {
         PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         SellAsync(volume_min);
         //--- 버튼 누름취소
         ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
        }
      ChartRedraw();
     }
//---         
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 트랜잭션의 텍스트 설명을 반환합니다                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- 함수로부터 반환될 수 있는 문자열 준비
   string desc=EnumToString(trans.type)+"\r\n";
//--- 가능한 모든 데이터가 상세 모드로 추가됨
   if(detailed)
     {
      desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r\n";
      desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r\n";
      desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r\n";
      desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r\n";
      desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r\n";
      desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r\n";
      desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r\n";
      desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r\n";
     }
//--- 받은 문자열 반환
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 거래 요청에 대한 텍스트 설명을 반환합니다                             |
//+------------------------------------------------------------------+
string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,
                          const bool detailed=true)
  {
//--- 함수로부터 반환될 수 있는 문자열 준비
   string desc=EnumToString(request.action)+"\r\n";
//--- 세부 모드에서 사용 가능한 모든 데이터 추가
   if(detailed)
     {
      desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r\n";
      desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r\n";
      desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r\n";
      desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r\n";
      desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r\n";
      desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r\n";
      desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r\n";
      desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r\n";
      desc+="Comment: "+request.comment+"\r\n";
     }
//--- 받은 문자열 반환
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 요청 처리 결과의 텍스트 설명을 반환합니다                             |
//+------------------------------------------------------------------+
string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- 함수로부터 반환된 문자열 준비
   string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r\n";
//--- 세부 모드에서 사용 가능한 모든 데이터 추가
   if(detailed)
     {
      desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r\n";
      desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r\n";
      desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r\n";
      desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r\n";
      desc+="Comment: "+result.comment+"\r\n";
     }
//--- 받은 문자열 반환
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 구매 및 판매를 위한 두 가지 버튼 생성                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateBuySellButtons()
  {
//--- 이름이 "Buy"인 개체 확인
   if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)
     {
      //--- 발견된 개체가 버튼이 아닌 경우 삭제
      if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Buy");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // "Buy" 버튼 생성
//--- "Buy" 버튼 구성
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);
//--- 이름이 "Sell"인 개체의 존재 여부 확인
   if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)
     {
      //--- 발견된 개체가 버튼이 아닌 경우 삭제
      if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Sell");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // "Sell" 버튼 생성
//--- "Sell" 버튼 구성
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);
//--- 즉시 버튼을 표시하도록 차트 강제 업데이트를 수행합니다
   ChartRedraw();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| OrderSendAsync() 비동기 함수를 사용하여 구매                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyAsync(double volume)
  {
//--- 요청 준비
   MqlTradeRequest req={0};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_BUY;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Buy using OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={0};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 비동기식 OrderSendAsync() 함수를 사용하여 판매                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellAsync(double volume)
  {
//--- 요청 준비
   MqlTradeRequest req={0};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_SELL;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Sell using OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={0};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

"Experts" 로그에 메시지 표시 예제:

 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnChartEvent: sparam = Sell
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Sell EURUSD 0.01 lot
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_REQUEST
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------RequestDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_ACTION_DEAL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Magic Number: 1234567
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order filling: ORDER_FILLING_FOK
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deviation points: 10
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Limit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Comment: Sell using OrderSendAsync()
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ ResultDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Retcode 10009
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Request ID: 2
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ask: 1.29319
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Bid: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Comment
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+1)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_FILLED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   