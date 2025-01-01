#property description "거래 요청 전송을 위한 Expert Advisor "

" OrderSendAsync() 함수를 이용한 \r

"

#property description "다음을 사용하여 거래 이벤트를 핸들링"

" OnTrade() 및 OnTradeTransaction() 핸들러 함수가 표시됩니다\r

"

#property description "Expert Advisor 매개 변수는 Magic Number 설정을 허용합니다"

" (unique ID) "

#property description "그리고 전문가 로그에 메시지를 표시하는 모드. 모든 세부 정보가 기본적으로 표시됩니다.\r

"

//--- 입력 매개 변수

input int MagicNumber=1234567; // Expert Advisor ID

input bool DescriptionModeFull=true; // 상세 출력 모드

//--- HistorySelect() 호출에 사용하기 위한 변수

datetime history_start;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 오토트레이딩이 가능한지 확인

if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("터미널 내 오토트레이딩이 비활성화되면 Expert Advisor가 제거됩니다.");

ExpertRemove();

return(-1);

}

//--- 실제 계정에서 거래할 수 없음

if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)

{

Alert("Expert Advisor는 실제 계정으로 거래할 수 없습니다!");

ExpertRemove();

return(-2);

}

//--- 이 계정으로 거래할 수 있는지 확인(예: 투자자 비밀번호를 사용하는 경우 거래 불가).

if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("이 계정에서의 거래는 불가능합니다");

ExpertRemove();

return(-3);

}

//--- 거래 내역 수신을 위한 Expert Advisor의 런칭 시간을 저장

history_start=TimeCurrent();

//---

CreateBuySellButtons();

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 취소 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 모든 그래픽 개체 삭제

ObjectDelete(0,"Buy");

ObjectDelete(0,"Sell");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//--- 거래 이벤트의 핸들러 기능의 이름을 딴 헤더

Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- 열거값으로 트랜잭션 유형 수신

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;

//--- 거래가 요청 처리의 결과인 경우

if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)

{

//--- 거래명 표시

Print(EnumToString(type));

//--- 그런 다음 처리된 요청에 대한 문자열 설명을 표시합니다.

Print("------------RequestDescription\r

",

RequestDescription(request,DescriptionModeFull));

//--- 요청 결과에 대한 설명 표시

Print("------------ ResultDescription\r

",

TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));

}

else // 다른 유형의 트랜잭션에 대한 전체 설명을 표시합니다

{

Print("------------ TransactionDescription\r

",

TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 거래 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- 거래 계정 상태를 저장하기 위한 정적 멤버

static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;

//--- 거래 내역 요청

bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());

PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",

TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);

//--- 거래 이벤트의 핸들러 기능의 이름을 딴 헤더

Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- 핸들러 이름 및 처리 당시의 주문 수를 표시합니다

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_deals=HistoryOrdersTotal();

int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();

//--- 주문 수, 포지션, 거래 및 변경 사항을 괄호 안에 표시합니다

PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",

curr_positions,(curr_positions-prev_positions));

PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_orders,curr_orders-prev_orders);

PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_deals,curr_deals-prev_deals);

PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",

curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);

//--- 보다 편리하게 로그를 볼 수 있도록 줄 바꿈 삽입

Print("");

//--- 계정 상태 저장

prev_positions=curr_positions;

prev_orders=curr_orders;

prev_deals=curr_deals;

prev_history_orders=curr_history_orders;

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- CHARTEVENT_CLICK 이벤트 핸들링 ("차트 클릭")

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);

//--- 딜의 최소량

double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

//--- "매수" 버튼이 눌린다면 매수합니다

if(sparam=="Buy")

{

PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);

BuyAsync(volume_min);

//--- 버튼 누름취소

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);

}

//--- "매도" 버튼이 눌렸다면 매도합니다

if(sparam=="Sell")

{

PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);

SellAsync(volume_min);

//--- 버튼 누름취소

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);

}

ChartRedraw();

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 트랜잭션의 텍스트 설명을 반환합니다 |

//+------------------------------------------------------------------+

string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,

const bool detailed=true)

{

//--- 함수로부터 반환될 수 있는 문자열 준비

string desc=EnumToString(trans.type)+"\r

";

//--- 가능한 모든 데이터가 상세 모드로 추가됨

if(detailed)

{

desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r

";

desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r

";

desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r

";

desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r

";

desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r

";

desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r

";

desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r

";

desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r

";

}

//--- 받은 문자열 반환

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 거래 요청에 대한 텍스트 설명을 반환합니다 |

//+------------------------------------------------------------------+

string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,

const bool detailed=true)

{

//--- 함수로부터 반환될 수 있는 문자열 준비

string desc=EnumToString(request.action)+"\r

";

//--- 세부 모드에서 사용 가능한 모든 데이터 추가

if(detailed)

{

desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r

";

desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r

";

desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r

";

desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r

";

desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r

";

desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r

";

desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r

";

desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r

";

desc+="Comment: "+request.comment+"\r

";

}

//--- 받은 문자열 반환

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 요청 처리 결과의 텍스트 설명을 반환합니다 |

//+------------------------------------------------------------------+

string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,

const bool detailed=true)

{

//--- 함수로부터 반환된 문자열 준비

string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r

";

//--- 세부 모드에서 사용 가능한 모든 데이터 추가

if(detailed)

{

desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r

";

desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r

";

desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r

";

desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r

";

desc+="Comment: "+result.comment+"\r

";

}

//--- 받은 문자열 반환

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 구매 및 판매를 위한 두 가지 버튼 생성 |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateBuySellButtons()

{

//--- 이름이 "Buy"인 개체 확인

if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)

{

//--- 발견된 개체가 버튼이 아닌 경우 삭제

if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Buy");

}

else

ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // "Buy" 버튼 생성

//--- "Buy" 버튼 구성

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);

//--- 이름이 "Sell"인 개체의 존재 여부 확인

if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)

{

//--- 발견된 개체가 버튼이 아닌 경우 삭제

if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Sell");

}

else

ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // "Sell" 버튼 생성

//--- "Sell" 버튼 구성

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);

//--- 즉시 버튼을 표시하도록 차트 강제 업데이트를 수행합니다

ChartRedraw();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| OrderSendAsync() 비동기 함수를 사용하여 구매 |

//+------------------------------------------------------------------+

void BuyAsync(double volume)

{

//--- 요청 준비

MqlTradeRequest req={0};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_BUY;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);

req.deviation =10;

req.comment ="Buy using OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={0};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 비동기식 OrderSendAsync() 함수를 사용하여 판매 |

//+------------------------------------------------------------------+

void SellAsync(double volume)

{

//--- 요청 준비

MqlTradeRequest req={0};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_SELL;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);

req.deviation =10;

req.comment ="Sell using OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={0};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+