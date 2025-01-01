수학적 함수

수학 및 삼각함수의 집합

수학 함수는 원래는 스칼라 값에 대한 관련 연산을 수행하도록 설계되었습니다. 이 빌드에서는 대부분의 함수를 행렬과 벡터에 적용할 수 있습니다. 다음을 포함합니다. MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctan. 이러한 연산은 행렬 또는 벡터의 요소별 처리를 의미합니다. 예시:

//---

matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};

Print("matrix a=

",a);

a=MathSqrt(a);

Print("MatrSqrt(a)=

",a);

/*

matrix a=

[[1,4]

[9,16]]

MatrSqrt(a)=

[[1,2]

[3,4]]

*/

MathMod와 MathPow의 경우 두 번째 요소는 적절한 크기의 벡터/행렬 또는 스칼라일 수 있습니다.