- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
수학적 함수
수학 및 삼각함수의 집합
수학 함수는 원래는 스칼라 값에 대한 관련 연산을 수행하도록 설계되었습니다. 이 빌드에서는 대부분의 함수를 행렬과 벡터에 적용할 수 있습니다. 다음을 포함합니다. MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctan. 이러한 연산은 행렬 또는 벡터의 요소별 처리를 의미합니다. 예시:
|
//---
MathMod와 MathPow의 경우 두 번째 요소는 적절한 크기의 벡터/행렬 또는 스칼라일 수 있습니다.
|
기능
|
액션
|
지정된 숫자 값의 절대값(계수)를 반환
|
라디안 단위 x의 아크 코사인을 반환
|
라디안 단위로 x의 아크 사인을 반환
|
라디안 단위의 x의 아크 탄젠트를 반환
|
탄젠트가 지정된 두 숫자의 몫인 각도(라디안 단위)를 반환
|
실수 유형을 반환
|
위에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환
|
수의 코사인을 반환
|
숫자의 지수를 반환
|
아래에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환
|
자연 로그 반환
|
상용 로그의 수를 반환
|
두 숫자 값의 최대값을 반환
|
두 숫자 값의 최소값을 반환
|
두 숫자의 나눗셈 후 실제 나머지를 반환
|
베이스를 지정된 파워로 올림
|
0 부터 32767까지 범위 내 유사 랜덤 값을 반환
|
가장 가까운 정수로 값 반올림
|
숫자의 사인을 반환
|
제곱근을 반환
|
일련의 유사 랜덤 정수를 생성하기 위한 시작점을 설정
|
수의 탄젠트를 반환
|
실수의 정확성을 확인
|
표현식 MathExp(x)-1의 값을 반환
|
표현식 MathLog(1+x)의 값을 반환
|
쌍곡선 아크코사인을 반환
|
쌍곡선 아크사인을 반환
|
쌍곡선 아크탄젠트를 반환
|
쌍곡선 코사인을 반환
|
쌍곡선 사인을 반환
|
쌍곡선 탄젠트를 반환
|
ushort/uint/ushort 유형 값에서 바이트 주문 변경