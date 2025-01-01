문서화섹션
산술 함수 

수학적 함수

수학 및 삼각함수의 집합

수학 함수는 원래는 스칼라 값에 대한 관련 연산을 수행하도록 설계되었습니다. 이 빌드에서는 대부분의 함수를 행렬과 벡터에 적용할 수 있습니다. 다음을 포함합니다. MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctan. 이러한 연산은 행렬 또는 벡터의 요소별 처리를 의미합니다. 예시:

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

MathModMathPow의 경우 두 번째 요소는 적절한 크기의 벡터/행렬 또는 스칼라일 수 있습니다.

기능

액션

MathAbs

지정된 숫자 값의 절대값(계수)를 반환

MathArccos

라디안 단위 x의 아크 코사인을 반환

MathArcsin

라디안 단위로 x의 아크 사인을 반환

MathArctan

라디안 단위의 x의 아크 탄젠트를 반환

MathArctan2

탄젠트가 지정된 두 숫자의 몫인 각도(라디안 단위)를 반환

MathClassify

실수 유형을 반환

MathCeil

위에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환

MathCos

수의 코사인을 반환

MathExp

숫자의 지수를 반환

MathFloor

아래에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환

MathLog

자연 로그 반환

MathLog10

상용 로그의 수를 반환

MathMax

두 숫자 값의 최대값을 반환

MathMin

두 숫자 값의 최소값을 반환

MathMod

두 숫자의 나눗셈 후 실제 나머지를 반환

MathPow

베이스를 지정된 파워로 올림

MathRand

0 부터 32767까지 범위 내 유사 랜덤 값을 반환

MathRound

가장 가까운 정수로 값 반올림

MathSin

숫자의 사인을 반환

MathSqrt

제곱근을 반환

MathSrand

일련의 유사 랜덤 정수를 생성하기 위한 시작점을 설정

MathTan

수의 탄젠트를 반환

MathIsValidNumber

실수의 정확성을 확인

MathExpm1

표현식 MathExp(x)-1의 값을 반환

MathLog1p

표현식 MathLog(1+x)의 값을 반환

MathArccosh

쌍곡선 아크코사인을 반환

MathArcsinh

쌍곡선 아크사인을 반환

MathArctanh

쌍곡선 아크탄젠트를 반환

MathCosh

쌍곡선 코사인을 반환

MathSinh

쌍곡선 사인을 반환

MathTanh

쌍곡선 탄젠트를 반환

MathSwap

ushort/uint/ushort 유형 값에서 바이트 주문 변경