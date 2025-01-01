- FileSelectDialog
FileReadArray
문자열을 제외한 모든 유형의 BIN 유형 배열 파일에서 읽습니다(문자열 포함 안 함, 동적 배열일 수 있음).).
uint FileReadArray(
Parameters
file_handle
[in] FileOpen()에서 반환된 파일 설명자.
array[]
[out] 데이터를 로드할 배열.
start=0
[in] 배열에서 읽을 시작 위치.
count=WHOLE_ARRAY
[in] 읽을 요소 수. 기본적으로 전체 배열을 읽습니다. (count=WHOLE_ARRAY).
반환 값
읽은 요소 수.
참고
문자열 배열은 TXT 유형의 파일에서만 읽을 수 있습니다. 필요한 경우 함수는 어레이의 크기를 늘립니다.
예 (FileWriteArray 함수에 대한 예제를 실행한 후 얻은 파일이 여기에 사용됩니다)
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수 창을 표시합니다
