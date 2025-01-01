문서화섹션
StringSplit

지정한 문자열에서 지정된 구분자로 하위 문자열을 가져오고 얻은 하위 문자열 수를 반환합니다.

int  StringSplit(
   const string   string_value,       // 검색할 문자열
   const ushort   separator,          // 하위 문자열을 검색할 구분 기호
   string         & result[]          // 발견된 하위 문자열을 가져오기 위해 참조로 전달된 배열
   );

[in]  하위 문자열을 가져와야 하는 문자열. 문자열은 변경되지 않습니다.

[in]  구분 문자의 코드. 코드를 얻으려면 StringGetCharacter() 함수를 사용할 수 있습니다.

[out]  획득한 하위 문자열이 있는 문자열 배열.

result[] 배열의 하위 문자열 수. 전달된 문자열에 구분 기호가 없으면 하나의 소스 문자열만 배열에 배치됩니다.

string_value가 비어 있거나 NULL이면 함수는 0을 반환합니다. 오류가 발생하면 함수는 -1을 반환합니다. 에러 코드를 받으려시면, GetLastError() 함수를 호출하십시오.

예:

string to_split="_life_is_good_"// 하위 문자열로 분할할 문자열
   string sep="_";                // 구분 기호 문자
   ushort u_sep;                  // 구분 문자의 코드
   string result[];               // 문자열을 가져올 배열
   //--- 구분 코드 획득
   u_sep=StringGetCharacter(sep,0);
   //--- 문자열을 하위 문자열로 분할
   int k=StringSplit(to_split,u_sep,result);
   //--- 코멘트 보이기 
   PrintFormat("획득한 문자열: %d. 코드 %d에 대해 구분자 %s를 사용하십시오",k,sep,u_sep);
   //--- 이제 얻은 문자열을 모두 출력합니다.
   if(k>0)
     {
      for(int i=0;i<k;i++)
        {
         PrintFormat("result[%d]=\"%s\"",i,result[i]);
        }
     }

