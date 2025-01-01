- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSplit
지정한 문자열에서 지정된 구분자로 하위 문자열을 가져오고 얻은 하위 문자열 수를 반환합니다.
|
int StringSplit(
Parameter
string_value
[in] 하위 문자열을 가져와야 하는 문자열. 문자열은 변경되지 않습니다.
pos
[in] 구분 문자의 코드. 코드를 얻으려면 StringGetCharacter() 함수를 사용할 수 있습니다.
result[]
[out] 획득한 하위 문자열이 있는 문자열 배열.
반환값
result[] 배열의 하위 문자열 수. 전달된 문자열에 구분 기호가 없으면 하나의 소스 문자열만 배열에 배치됩니다.
string_value가 비어 있거나 NULL이면 함수는 0을 반환합니다. 오류가 발생하면 함수는 -1을 반환합니다. 에러 코드를 받으려시면, GetLastError() 함수를 호출하십시오.
예:
|
string to_split="_life_is_good_"; // 하위 문자열로 분할할 문자열
참고 항목