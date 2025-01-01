- iAC
- iAD
- iADX
- iADXWilder
- iAlligator
- iAMA
- iAO
- iATR
- iBearsPower
- iBands
- iBullsPower
- iCCI
- iChaikin
- iCustom
- iDEMA
- iDeMarker
- iEnvelopes
- iForce
- iFractals
- iFrAMA
- iGator
- iIchimoku
- iBWMFI
- iMomentum
- iMFI
- iMA
- iOsMA
- iMACD
- iOBV
- iSAR
- iRSI
- iRVI
- iStdDev
- iStochastic
- iTEMA
- iTriX
- iWPR
- iVIDyA
- iVolumes
이 함수는 지정된 커스텀 지표의 핸들을 반환합니다.
|
int iCustom(
Parameters
symbol
[in] 지표를 계산하는 데 사용해야 하는 보안의 기호 이름. NULL 값은 현재 심볼을 의미합니다.
period
[in] 기간의 값은 ENUM_TIMEFRAMES 값 중 하나일 수 있으며, 0은 현재 기간을 의미합니다.
name
[in] 사용자 정의 표시기 이름 앞에 백슬래시 '\'가 표시되면 EX5 표시기 파일은 MQL5 루트 폴더를 기준으로 검색됩니다. 따라서iCustom(Symbol(), Period(), "\FirstIndicator"...) 호출의 경우 표시기는 MQL5\FirstIndicator.ex5로 로드됩니다. 이 경로에서 파일을 찾을 수 없으면 오류 4802(ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE)가 반환됩니다.
경로가 '\'로 시작하지 않는다면, 지표는 다음에서 검색되고 다운로드 됩니다:
- 먼저 지표 EX5 파일이 호출 프로그램의 EX5 파일이 있는 폴더에서 검색됩니다. 예를 들면, CrossMA.EX5 EA 는 MQL5\Experts\MyExperts 에 위치하고 iCustom 호출 (Symbol(), Period(), "SecondIndicator"...)을 포함합니다. 이러한 경우, 지표는 MQL5\Experts\MyExperts\SecondIndicator.ex5 에서 검색됩니다.
- 지표가 동일한 디렉토리에서 발견되지 않는다면, MQL5\Indicators 지표 루트 디렉토리를 기준으로 검색이 수행됩니다. 다른 말로 하면, MQL5\Indicators\SecondIndicator.ex5 파일에 대한 검색이 수행됩니다. 지표가 여전히 검색되지 않는다면, 함수는 INVALID_HANDLE을 반환하며 4802 오류 (ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE)가 촉발됩니다.
지표의 경로가 서브디렉토리 안에 세팅되어 있다면 (예를 들면, MyIndicators\ThirdIndicator), 검색은 MQL5\Experts\MyExperts\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5 안에 처음에 호출된 프로그램 폴더(the EA is located in MQL5\Experts\MyExperts)에서 수행됩니다. 성공적이지 않다면, MQL5\Indicators\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5 파일에 대해 검색을 수행합니다. 이중 역슬래시 '\\' 를 경로에 대한 구분자로 사용하는 것을 잊지마십시오, 예를 들면 다음과 같은 : iCustom(Symbol(), Period(), "MyIndicators\\ThirdIndicator"...)
...
[in] 콤마로 구분된 커스텀 지표의 input-parameters. 매개 변수의 유형과 순서가 일치해야 합니다. 지정된 매개변수가 없는 경우 기본값이 사용됩니다.
반환 값
오류가 INVALID_HANDLE를 반환하는 경우 지정된 기술 지표의 핸들을 반환합니다. 컴퓨터 메모리는 지표 핸들이 전달되는 IndicatorRelease() 함수를 사용하여 더 이상 사용되지 않는 지표에서 해방될 수 있습니다.
참고
커스텀 지표는 (EX5 확장자와 함께) 컴파일되어야 하며 클라이언트 터미널의 MQL5/Indicators 또는 이 하위 디렉토리에 있어야 합니다.
테스트가 필요한 지표는 iCustom() 함수의 호출로부터 자동으로 정의됩니다, 만약 해당하는 매개변수가 상수 문자열을 통해 세팅된다면. 다른 모든 경우에 대해서는 (지표명을 설정하는 매개변수에서의 IndicatorCreate() 함수의 사용 또는 비-상수 문자열의 사용) #property tester_indicator 속성이 요구됩니다:
|
#property tester_indicator "indicator_name.ex5"
지표에서 첫 호출 형태가 쓰였다면, 커스텀 지표 시작시 "매개 변수" 탭에서 연산할 데이터를 추가로 표시할 수 있습니다. "적용 대상" 매개변수를 명시적으로 선택하지 않은 경우 기본 연산은 "종가" 값을 기반으로 합니다.
mql5-프로그램에서 커스텀 지표를 호출할 때 커스텀 지표의 모든 입력 변수 뒤에 Applied_Price 매개변수 또는 다른 지표의 핸들을 마지막으로 전달해야 합니다.
더보기
프로그램 속성, 시계열 및 지표 액세스,IndicatorCreate(), IndicatorRelease()
예제:
|
#property indicator_separate_window