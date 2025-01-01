iCustom

이 함수는 지정된 커스텀 지표의 핸들을 반환합니다.

int iCustom(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

string name

...

);

Parameters

symbol

[in] 지표를 계산하는 데 사용해야 하는 보안의 기호 이름. NULL 값은 현재 심볼을 의미합니다.

period

[in] 기간의 값은 ENUM_TIMEFRAMES 값 중 하나일 수 있으며, 0은 현재 기간을 의미합니다.

name

[in] 사용자 정의 표시기 이름 앞에 백슬래시 '\'가 표시되면 EX5 표시기 파일은 MQL5 루트 폴더를 기준으로 검색됩니다. 따라서iCustom(Symbol(), Period(), "\FirstIndicator"...) 호출의 경우 표시기는 MQL5\FirstIndicator.ex5로 로드됩니다. 이 경로에서 파일을 찾을 수 없으면 오류 4802(ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE)가 반환됩니다.

경로가 '\'로 시작하지 않는다면, 지표는 다음에서 검색되고 다운로드 됩니다:

먼저 지표 EX5 파일이 호출 프로그램의 EX5 파일이 있는 폴더에서 검색됩니다. 예를 들면, CrossMA.EX5 EA 는 MQL5\Experts\MyExperts 에 위치하고 iCustom 호출 (Symbol(), Period(), "SecondIndicator"...)을 포함합니다. 이러한 경우, 지표는 MQL5\Experts\MyExperts\SecondIndicator.ex5 에서 검색됩니다.

지표가 동일한 디렉토리에서 발견되지 않는다면, MQL5\Indicators 지표 루트 디렉토리를 기준으로 검색이 수행됩니다. 다른 말로 하면, MQL5\Indicators\SecondIndicator.ex5 파일에 대한 검색이 수행됩니다. 지표가 여전히 검색되지 않는다면, 함수는 INVALID_HANDLE 을 반환하며 4802 오류 (ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE)가 촉발됩니다.

지표의 경로가 서브디렉토리 안에 세팅되어 있다면 (예를 들면, MyIndicators\ThirdIndicator), 검색은 MQL5\Experts\MyExperts\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5 안에 처음에 호출된 프로그램 폴더(the EA is located in MQL5\Experts\MyExperts)에서 수행됩니다. 성공적이지 않다면, MQL5\Indicators\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5 파일에 대해 검색을 수행합니다. 이중 역슬래시 '\\' 를 경로에 대한 구분자로 사용하는 것을 잊지마십시오, 예를 들면 다음과 같은 : iCustom(Symbol(), Period(), "MyIndicators\\ThirdIndicator"...)

...

[in] 콤마로 구분된 커스텀 지표의 input-parameters. 매개 변수의 유형과 순서가 일치해야 합니다. 지정된 매개변수가 없는 경우 기본값이 사용됩니다.

반환 값

오류가 INVALID_HANDLE를 반환하는 경우 지정된 기술 지표의 핸들을 반환합니다. 컴퓨터 메모리는 지표 핸들이 전달되는 IndicatorRelease() 함수를 사용하여 더 이상 사용되지 않는 지표에서 해방될 수 있습니다.

참고

커스텀 지표는 (EX5 확장자와 함께) 컴파일되어야 하며 클라이언트 터미널의 MQL5/Indicators 또는 이 하위 디렉토리에 있어야 합니다.

테스트가 필요한 지표는 iCustom() 함수의 호출로부터 자동으로 정의됩니다, 만약 해당하는 매개변수가 상수 문자열을 통해 세팅된다면. 다른 모든 경우에 대해서는 (지표명을 설정하는 매개변수에서의 IndicatorCreate() 함수의 사용 또는 비-상수 문자열의 사용) #property tester_indicator 속성이 요구됩니다:

#property tester_indicator "indicator_name.ex5"

지표에서 첫 호출 형태가 쓰였다면, 커스텀 지표 시작시 "매개 변수" 탭에서 연산할 데이터를 추가로 표시할 수 있습니다. "적용 대상" 매개변수를 명시적으로 선택하지 않은 경우 기본 연산은 "종가" 값을 기반으로 합니다.

mql5-프로그램에서 커스텀 지표를 호출할 때 커스텀 지표의 모든 입력 변수 뒤에 Applied_Price 매개변수 또는 다른 지표의 핸들을 마지막으로 전달해야 합니다.

