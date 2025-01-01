PrintFormat

미리 설정된 형식에 따라 엑스퍼트 어드바이저 로그에 심볼과 값 세트를 포맷 및 인쇄.

void PrintFormat(

string format_string,

...

);

매개변수

format_string

[in] 서식 문자열은 단순 심볼로 구성되며, 서식 문자열 뒤에 인수가 있으면 서식 지정도 포함됩니다.

...

[in] 쉼포로 구분된 단순 유형의 값. 서식 문자열을 포함하여 총 매개변수의 수는 64개를 초과할 수 없습니다.

값 반환

String.

주의

최적화 하는 동안에는 전략 테스터에서 PrintFormat() 기능이 작동하지 않습니다.

매개변수의 수, 순서 및 유형은 수식어 집합과 정확히 일치해야하며, 그렇지 않으면 인쇄 결과가 정의되지 않습니다. PrintFormat() 대신 printf()를 사용할 수 있습니다.

서식 문자열 뒤에 매개변수가 있으면, 이 문자열에는 이러한 매개변수의 출력 서식을 나타내는 서식 규격이 포함되어야 합니다. 서식 지정은 항상 백분율 기호(%)로 시작합니다.

서식 문자열이 왼쪽에서 오른쪽으로 읽힙니다. 첫 번째 서식 지정이 충족되된(있는 경우), 서식 문자 열 이후의 첫 번째 매개변수 값이 사전 설정된 사양에 따라 변환되고 출력됩니다. 두 번째 형식 지정은 서식 문자열이 끝날 때까지 두 번째 매개변수의 변환 및 출력을 호출합니다.

서식 지정에는 다음과 같은 형식이 있습니다:

%[flags][width][.precision][{h | l | ll | I32 | I64}]type

서식 지정의 각 필드는 단순 심볼이거나 단순 서식 옵션을 나타내는 숫자입니다. 가장 간단한 서식 지정에는 백분율 기호(%)와 출력 매개변수의 유형 (예: %s)을 정의하는 기호만 포함됩니다. 서식 문자열에서 백분율 기호를 출력해야하는 경우 %% 서식 사양을 사용하십시오.

플래그

플래그 설명 기본 동작 – (마이너스) 설정 폭 내 왼쪽 맞춤 오른쪽 맞춤 + (플러스) 기호 유형 값에 대한 + 또는 - 부호의 출력 값이 음수인 경우에만 부하가 표시됩니다 0 (영) 0이 사전 설정된 폭내의 출력 값 앞에 추가됩니다. 만약 0 플래그를 정수 형식 (i, u, x, X, o, d)으로 지정하고 정확도 사양(예: %04.d)을 설정한 경우 0은 무시됩니다. 아무것도 추가되지 않음 공백 기호 및 양수 값일 경우 출력 값 앞에 공백이 표시됩니다. 공백이 삽입되지 않았습니다 # o, x 또는 X 서식과 함께 사용할 경우, 출력 값 0, 0x 또는 0X 가 각각 추가되기 전에 발생합니다. 아무것도 추가되지 않음 e, E, a 또는 A 서식과 함께 사용할 경우, 값은 항상 소수점으로 표시됩니다. 소수점은 0이 아닌 분수 부분이 있는 경우에만 표시됩니다. g 또는 G 서식과 함께 사용할 경우, 플래그는 출력 값에서 소수점의 존재를 정의하고 선행 0의 차단을 방지합니다. 플래그 #를 c, d, i, u, s 형식과 함께 사용하면 무시됩니다. 소수점은 0이 아닌 분수 부분이 있는 경우에만 표시됩니다. 선행 0이 차단되었습니다.

서식화된 값의 최소 출력 심볼 수를 설정하는 음수가 아닌 소수입니다. 출력 기호 수가 지정된 폭보다 작으면 선형(flag –)에 따라 왼쪽 또는 오른쪽에서 해당 공백 수가 추가됩니다. 0 플래그가 있는 경우 출력 값 앞에 해당하는 0이 추가됩니다. 출력 심볼 수가 지정된 너비보다 크면 출력 값이 차단되지 않습니다.

별표(*)가 너비로 지정된 경우 전달된 매개변수 목록의 해당 위치에 int 유형 값을 표시해야 합니다. 출력 값의 폭을 지정하는 데 사용됩니다.

출력 정밀도를 설정하는 음이 아닌 십진수 - 소수점 뒤의 자릿수입니다. 너비 사양과 구별되는 정밀도 사양은 반올림을 사용하거나 사용하지 않고 부분 유형의 부품을 절단할 수 있습니다.

정밀도 사양은 사용하는 서식 유형마다 다릅니다.

유형 설명 기본 동작 a, A 정밀도 규격은 소수점 뒤의 자릿수를 설정합니다. 기본 정밀도 – 6. c, C 사용하지 않음 d, i, u, o, x, X 최소 출력 자릿수를 설정. 해당 매개변수가 자릿수가 이 정밀도보다 작으면 출력값 왼쪽에 0이 추가됩니다. 출력 자릿수가 지정된 정밀도보다 크면 출력 값이 차단되지 않습니다. 기본 정밀도 – 1. e, E, f 출력 자릿수를 소수점 뒤의 숫잘 설정합니다. 마지막 자릿수가 반올림됩니다. 기본 정밀도 – 6. 설정 정밀도가 0이거나 소수점이 없는 경우 소수점이 표시되지 않습니다. g, G 의미 있는 최대 수를 설정합니다. 6개의 의미 있는 숫자가 출력됩니다. s 문자열의 출력 심볼 수를 설정. 문자열 길이가 정밀도를 초과하면 문자열이 잘립니다. 전체 문자열이 출력됩니다.

PrintFormat("1. %s", _Symbol);

PrintFormat("2. %.3s", _Symbol);

int length=4;

PrintFormat("3. %.*s", length, _Symbol);

/*

1. EURUSD

2. EUR

3. EURU

/

h | l | ll | I32 | I64

매개변수로 전달된 데이터 크기의 규격입니다.

매개변수 유형 사용된 접두사 유형의 공동 지정자 int l (소문자 L) d, i, o, x, 또는 X uint l (소문자 L) o, u, x, 또는 X long ll (소문자 L 1개) d, i, o, x, 또는 X short h d, i, o, x, 또는 X ushort h o, u, x, 또는 X int I32 d, i, o, x, 또는 X uint I32 o, u, x, 또는 X long I64 d, i, o, x, 또는 X ulong I64 o, u, x, 또는 X

서식 지정자는 서식화된 출력의 유일한 필수 필드입니다.

심볼 유형 출력 서식 c int 단축형 심볼 (유니코드) C int char 유형의 심볼 (ANSI) d int 부호 있는 10진법 정수 i int 부호 있는 10진법 정수 o int 부호 없는 8진법 정수 u int 부호 없는 10진법 정수 x int "abcdef"를 사용하는 부호없는 16진법 정수 X int "ABCDEF"를 사용하는 부호없는 16진법 정수 e double [-] d.dddde[sign] ddd 서식의 실제 값, 여기서 d - 소수 한 자리수, dddd - 소수 자릿수 한자리 이상, ddd - 지수, 플러스 또는 마이너스 기호의 크기를 결정하는 세자리 숫자 E double 지수 부호가 대문자 (e 대신 E)로 출력된다는 점을 제외하고 e의 형식과 유사함 f double [-] dddd.dddd 서식의 실제 값, 여기서 dddd - 하나 이상의 소수 자릿수. 소수점 이전의 표시된 자릿수는 숫자 값의 크기에 따라 다릅니다. 소수점 뒤의 자릿수는 필요한 정확도에 따라 달라집니다. g double 더 압축된 출력에 따라 f 또는 e 서식의 실제 값 출력. G double 더 압축된 출력에 따라 F 또는 E 서식의 실제 값 출력. a double [−]0xh.hhhh p±dd 서식의 실수, 여기서 h.hhhh 는 "abcdef"를 사용하는 16진법 형태의 가수 , dd는 하나 이상의 지수. 소수 자릿수는 정확도 사양에 따라 결정 A double [−]0xh.hhhh P±dd 서식의 실수, 여기서 h.hhhh는 "ABCDEF"를 사용하는 16진법 형태의 가수, dd는 하나 이상의 지수. 소수 자릿수는 정확도 사양에 따라 결정 s string 문자열 출력

PrintFormat() 대신 printf()를 사용할 수 있습니다.

예를 들어:

void OnStart()

{

//--- trade server name

string server=AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER);

//--- account number

int login=(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN);

//--- long value output

long leverage=AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE);

PrintFormat("%s %d: leverage = 1:%I64d",

server,login,leverage);

//--- account currency

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

//--- double value output with 2 digits after the decimal point

double equity=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);

PrintFormat("%s %d: account equity = %.2f %s",

server,login,equity,currency);

//--- double value output with mandatory output of the +/- sign

double profit=AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);

PrintFormat("%s %d: current result for open positions = %+.2f %s",

server,login,profit,currency);

//--- double value output with variable number of digits after the decimal point

double point_value=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);

string format_string=StringFormat("%%s: point value = %%.%df",_Digits);

PrintFormat(format_string,_Symbol,point_value);

//--- int value output

int spread=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);

PrintFormat("%s: current spread in points = %d ",

_Symbol,spread);

//--- double value output in the scientific (floating point) format with 17 meaningful digits after the decimal point

PrintFormat("DBL_MAX = %.17e",DBL_MAX);

//--- double value output in the scientific (floating point) format with 17 meaningful digits after the decimal point

PrintFormat("EMPTY_VALUE = %.17e",EMPTY_VALUE);

//--- output using PrintFormat() with default accuracy

PrintFormat("PrintFormat(EMPTY_VALUE) = %e",EMPTY_VALUE);

//--- simple output using Print()

Print("Print(EMPTY_VALUE) = ",EMPTY_VALUE);

/* execution result

MetaQuotes-Demo 1889998: leverage = 1:100

MetaQuotes-Demo 1889998: account equity = 22139.86 USD

MetaQuotes-Demo 1889998: current result for open positions = +174.00 USD

EURUSD: point value = 0.00001

EURUSD: current spread in points = 12

DBL_MAX = 1.79769313486231570e+308

EMPTY_VALUE = 1.79769313486231570e+308

PrintFormat(EMPTY_VALUE) = 1.797693e+308

Print(EMPTY_VALUE) = 1.797693134862316e+308

*/

}

