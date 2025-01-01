- ArrayBsearch
ArrayIsSeries
이 함수는 배열이 시계열인지 여부를 확인.
|
bool ArrayIsSeries(
매개변수
array[]
[in] 확인된 배열.
반환 값
선택된 배열이 시계열 배열이면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. OnCalculate() 함수에 매개변수로 전달된 배열에서 ArrayGetAsSeries()를 통한 배열 요소에 액세스하는 순서를 확인해야 합니다.
예:
|
#property indicator_chart_window
