- 数组，缓冲器和时序列中索引方向
- 组织数据存储
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iLowest
返回在对应图表上找到的最小值的指数（相对于当前柱形图的转移）。
int iLowest(
参数
交易品种
[in] 将要执行搜索的交易品种。NULL表示当前交易品种。
timeframe
[in] 周期。它可以是ENUM_TIMEFRAMES其中一个枚举值。0表示当前图表周期。
类型
[in] 将要执行搜索的时间序列标识符。可以等于ENUM_SERIESMODE的任何值。
count=WHOLE_ARRAY
[in] 时间序列中的元素数量（从当前柱形图向指数递增的方向），搜索应在其中执行。
start=0
[in] 初始柱形图的指数（相对于当前柱形图的转移），从这里开始搜索最低的值。忽略负值并用0零代替。
返回值
在对应图表上找到的最低值的指数（相对于当前柱形图的转移）或者错误情况下为0。错误详情，请调用GetLastError()函数。
例如：
double val;