- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArg
为OpenCL函数设置一个参数.
|
bool CLSetKernelArg(
参数
kernel
[in] 处理一个OpenCL程序内核.
arg_index
[in] 函数幅角的数量，计数开始于零.
arg_value
[in] 函数幅角的值.
返回值
如果成功则返回true, 否则返回false。有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.
注意
目前，以下错误代码正在使用:
- ERR_INVALID_PARAMETER,
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – invalid handle to the OpenCL kernel.
- ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - internal error of OpenCL.