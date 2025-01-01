文档部分
MQL5参考使用OpenCL工作CLSetKernelArg 

CLSetKernelArg

为OpenCL函数设置一个参数.

bool  CLSetKernelArg(
   int   kernel,        // 处理一个OpenCL程序内核
   uint  arg_index,     // OpenCL函数幅角的数量
   void  arg_value      // 源代码
   );

参数

kernel

[in]  处理一个OpenCL程序内核.

arg_index

[in]  函数幅角的数量，计数开始于零.

arg_value

[in]  函数幅角的值.

返回值

如果成功则返回true, 否则返回false。有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.

注意

目前，以下错误代码正在使用:

  • ERR_INVALID_PARAMETER,
  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – invalid handle to the OpenCL kernel.
  • ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - internal error of OpenCL.